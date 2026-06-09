Τουλάχιστον 35 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και περισσότεροι από 100 έχουν τραυματιστεί μετά τον ισχυρό σεισμό 7,8 Ρίχτερ που έπληξε τον θαλάσσιο χώρο νότια των Φιλιππίνων, προκαλώντας εκτεταμένες καταστροφές και πανικό στις πληγείσες περιοχές.
Κτίρια κατέρρευσαν, ενώ πολλοί κάτοικοι παραμένουν αγνοούμενοι, με τις αρχές να συνεχίζουν τις έρευνες. Περίπου 10.000 πολίτες απομακρύνθηκαν προληπτικά από τα σπίτια τους, καθώς η κατάσταση παραμένει κρίσιμη.
Grandmother risked everything to protect a child during the 7.8 magnitude earthquake in the Philippines pic.twitter.com/9SZElAqSw9— Surajit (@surajit_ghosh2) June 8, 2026
Earthquake in General Santos City, The Philippines on June 8, 2026 pic.twitter.com/ye8LHYwVzB— Noypi (@noypistuff) June 8, 2026
Images of the 7.8 magnitude earthquake in the Philippines. Observe how the bridge connecting these two large buildings detaches and how they sway pic.twitter.com/W4TxxD9YZ3— Juan Manuel Ríos P (@jmriosp) June 8, 2026
This is what the first day of school looked like after a powerful 7.8 magnitude earthquake struck the Philippines pic.twitter.com/kM9nyRmcPs— Surajit (@surajit_ghosh2) June 8, 2026Advertisement
Το Μιντανάο είναι το δεύτερο μεγαλύτερο νησί των Φιλιππίνων —τόσο σε μέγεθος όσο και σε πληθυσμό— και φιλοξενεί περίπου 26 εκατομμύρια ανθρώπους.
Ο σεισμός σημειώθηκε στις 07:37 το πρωί, τοπική ώρα (02:37 ώρα Ελλάδας), με επίκεντρο περίπου 56 χιλιόμετρα νότια της πόλης Τζένεραλ Σάντος, η οποία αριθμεί περίπου 679.000 κατοίκους. Αρχικά, η σεισμική δόνηση είχε εκτιμηθεί στους 8,1 βαθμούς της κλίμακας Ρίχτερ, ωστόσο στη συνέχεια το μέγεθός της αναθεωρήθηκε στα 7,8 Ρίχτερ από το Γεωλογικό Ινστιτούτο των Ηνωμένων Πολιτειών (USGS). Σύμφωνα με τα στοιχεία του USGS, το εστιακό βάθος υπολογίστηκε περίπου στα 35 χιλιόμετρα.