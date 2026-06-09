Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Τουλάχιστον 35 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και περισσότεροι από 100 έχουν τραυματιστεί μετά τον ισχυρό σεισμό 7,8 Ρίχτερ που έπληξε τον θαλάσσιο χώρο νότια των Φιλιππίνων, προκαλώντας εκτεταμένες καταστροφές και πανικό στις πληγείσες περιοχές.

Κτίρια κατέρρευσαν, ενώ πολλοί κάτοικοι παραμένουν αγνοούμενοι, με τις αρχές να συνεχίζουν τις έρευνες. Περίπου 10.000 πολίτες απομακρύνθηκαν προληπτικά από τα σπίτια τους, καθώς η κατάσταση παραμένει κρίσιμη.

Advertisement

Advertisement

Grandmother risked everything to protect a child during the 7.8 magnitude earthquake in the Philippines pic.twitter.com/9SZElAqSw9 — Surajit (@surajit_ghosh2) June 8, 2026

🌊🚨 Tsunami waves were caught on camera following the powerful M7.8 earthquake that struck the Philippines, with dramatic footage showing the ocean surging onto coastlines shortly after the quake.



Authorities issued tsunami warnings and urged residents in vulnerable coastal… pic.twitter.com/fXGr6vCYKo June 8, 2026

Earthquake in General Santos City, The Philippines on June 8, 2026 pic.twitter.com/ye8LHYwVzB — Noypi (@noypistuff) June 8, 2026

Father protects his newborn child as terrifying 7.8 magnitude earthquake rocks the Philippines pic.twitter.com/gPieWEj4LP — Surajit (@surajit_ghosh2) June 8, 2026

7.8-magnitude earthquake rocks General Santos City area in the Philippines. This footage shows a swimming pool going absolutely berserk from the shaking.



Damage and casualty reports are emerging — stay safe and follow official guidance. 🌍💥 pic.twitter.com/rVpkYNmSg5 — The Last Best Hope of Earth (@TheLastHopeUSA) June 8, 2026

A scary video shows the moment a magnitude 7.8 earthquake struck Tubalan Elementary School earlier today in Barangay Tubalan, Malita, Davao Occidental, Philippines.



Teachers and students immediately practiced “Drop, Cover, and Hold On” in an open area of the school. pic.twitter.com/KxeyR85lmh Advertisement June 8, 2026

This 36-storey building swaying after a 7.8 magnitude earthquake in southern Philippines on June 8, 2026. pic.twitter.com/Mz1VN21T85 — Massimo (@Rainmaker1973) June 8, 2026

Images of the 7.8 magnitude earthquake in the Philippines. Observe how the bridge connecting these two large buildings detaches and how they sway pic.twitter.com/W4TxxD9YZ3 — Juan Manuel Ríos P (@jmriosp) June 8, 2026

Πηγή: Reuters Πηγή: Reuters Πηγή: Reuters Πηγή: Reuters Πηγή: Reuters Πηγή: Reuters

This is what the first day of school looked like after a powerful 7.8 magnitude earthquake struck the Philippines pic.twitter.com/kM9nyRmcPs Advertisement June 8, 2026

Buildings collapse as shocking new footage emerges from the devastating 7.8 magnitude earthquake that struck the Philippines pic.twitter.com/TUCfvHeO91 — Surajit (@surajit_ghosh2) June 8, 2026

Visuals of the damage at General Santos International Airport in General Santos of Philippines. Some travelers left their luggage behind as they rushed to safety during the shaking.



At least 17 flights to and from GenSan were cancelled today, according to the Civil Aviation pic.twitter.com/scOLGBIC20 — Hamdan News (@HamdanWahe57839) June 8, 2026

Το Μιντανάο είναι το δεύτερο μεγαλύτερο νησί των Φιλιππίνων —τόσο σε μέγεθος όσο και σε πληθυσμό— και φιλοξενεί περίπου 26 εκατομμύρια ανθρώπους.

Advertisement

Ο σεισμός σημειώθηκε στις 07:37 το πρωί, τοπική ώρα (02:37 ώρα Ελλάδας), με επίκεντρο περίπου 56 χιλιόμετρα νότια της πόλης Τζένεραλ Σάντος, η οποία αριθμεί περίπου 679.000 κατοίκους. Αρχικά, η σεισμική δόνηση είχε εκτιμηθεί στους 8,1 βαθμούς της κλίμακας Ρίχτερ, ωστόσο στη συνέχεια το μέγεθός της αναθεωρήθηκε στα 7,8 Ρίχτερ από το Γεωλογικό Ινστιτούτο των Ηνωμένων Πολιτειών (USGS). Σύμφωνα με τα στοιχεία του USGS, το εστιακό βάθος υπολογίστηκε περίπου στα 35 χιλιόμετρα.