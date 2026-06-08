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Σε τουλάχιστον 35 ανέρχονται οι νεκροί μετά τον καταστροφικό σεισμό 7,8 Ρίχτερ που σημειώθηκε στον θαλάσσιο χώρο νότια των ακτών των Φιλιππίνων.

Αυξάνεται ο αριθμός των νεκρών στις Φιλιππίνες

Βίντεο και εικόνες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας δείχνει κτίρια να καταρρέουν, συμπεριλαμβανομένου ενός βίντεο από ένα εστιατόριο fast – food που μετατράπηκε σε ερείπια, ενώ σε κάποιες περιοχές έχουν καταγραφεί και κατολισθήσεις.

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Στο αρχιπέλαγος καταγράφηκαν καταρρεύσεις κτιρίων και σοβαρές ζημιές σε κατοικίες. «Ορισμένος αριθμός κτιρίων κατέρρευσε. Κάποια σπίτια επίσης έγιναν συντρίμμια», είπε ο Ρόμπερτ Νταγκάν, αξιωματικός της αστυνομίας στην πόλη Τζένεραλ Σάντος, μεγάλη πόλη στη Μιντανάο.

Περισσότεροι από 100 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί σε αρκετές επαρχίες, πολλοί αγνοούνται και 10.000 κάτοικοι έχουν απομακρυνθεί προληπτικά, ανακοίνωσαν οι αρχές.

Το Μιντανάο είναι το δεύτερο μεγαλύτερο νησί των Φιλιππίνων —τόσο σε μέγεθος όσο και σε πληθυσμό— και φιλοξενεί περίπου 26 εκατομμύρια ανθρώπους.

Ο αριθμός των θυμάτων πρέπει ακόμη να επιβεβαιωθεί από την εθνική υπηρεσία αντιμετώπισης καταστροφών, η οποία συγκεντρώνει και διασταυρώνει τις αναφορές από διάφορες τοπικές πηγές και αναμένεται να παράσχει μια επίσημη ενημέρωση τις επόμενες ημέρες.

Ο σεισμός σημειώθηκε στις 07:37 το πρωί, τοπική ώρα (02:37 ώρα Ελλάδας), με επίκεντρο περίπου 56 χιλιόμετρα νότια της πόλης Τζένεραλ Σάντος, η οποία αριθμεί περίπου 679.000 κατοίκους. Αρχικά, η σεισμική δόνηση είχε εκτιμηθεί στους 8,1 βαθμούς της κλίμακας Ρίχτερ, ωστόσο στη συνέχεια το μέγεθός της αναθεωρήθηκε στα 7,8 Ρίχτερ από το Γεωλογικό Ινστιτούτο των Ηνωμένων Πολιτειών (USGS). Σύμφωνα με τα στοιχεία του USGS, το εστιακό βάθος υπολογίστηκε περίπου στα 35 χιλιόμετρα.

BUILDING COLLAPSES IN GENSAN AFTER 7.8 EARTHQUAKE



LOOK: Structural damage is seen in General Santos after a severe 7.8-magnitude earthquake hit on Monday morning.



Power outages have been reported across the city, and multiple aftershocks continue to be recorded.



📷 PIA SarGen… pic.twitter.com/w4ryymAlWr — NewsWatch Plus PH (@newswatchplusph) June 8, 2026

Ο πρόεδρος των Φιλιππίνων, Ferdinand Marcos, δήλωσε ότι έχουν ενεργοποιηθεί οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, συμπεριλαμβανομένου του Γραφείου Πολιτικής Άμυνας και του Εθνικού Συμβουλίου Μείωσης Κινδύνου και Διαχείρισης Καταστροφών. Μάλιστα προέτρεψε τους πολίτες να ακολουθούν τις κυβερνητικές οδηγίες σχετικά με τον κίνδυνο για τσουνάμι.

Το Κέντρο Έγκαιρης Προειδοποίησης για Τσουνάμι (PTWC) προειδοποίησε πως υπάρχει πιθανότητα εκδήλωσης τσουνάμι μέσα στις επόμενες τρεις ώρες, το οποίο θα μπορούσε να επηρεάσει παράκτιες περιοχές των Φιλιππίνων, της Ινδονησίας, της Ταϊβάν αλλά και της Ιαπωνίας. Παράλληλα, οι αρμόδιες υπηρεσίες συνεχίζουν να αξιολογούν την κατάσταση στις περιοχές που βρίσκονται πιο κοντά στο επίκεντρο.