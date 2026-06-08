Το βίντεο δείχνει μια ηλικιωμένη γυναίκα να σώζει ένα παιδί την ώρα του σεισμού - Φωτογραφία από βίντεο Χ

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Σε τουλάχιστον 32 ανέρχονται οι νεκροί μετά τον καταστροφικό σεισμό 7,8 Ρίχτερ που σημειώθηκε στον θαλάσσιο χώρο νότια των ακτών των Φιλιππίνων με συγκλονιστικά βίντεο να έρχονται στο φως της δημοσιότητας και να δείχνουν κτίρια να καταρρέουν και να γίνονται ερείπια.

Ηλικιωμένη προστατεύει αγοράκι από τον σεισμό

Βίντεο-ντοκουμέντο δείχνει την άμεση αντίδραση μιας ηλικιωμένης γυναίκας, η οποία προστατεύει με το σώμα της ένα μικρό παιδί τη στιγμή που χτυπά ο ισχυρός σεισμός.

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Ο μικρός που ίσως είναι ο εγγονός της, γύρισε κοιτώντας πίσω έντρομος, αναζητώντας τη γιαγιά του η οποία μπήκε τρέχοντας μέσα στο σπίτι, άρπαξε το παιδί και προσπάθησε να το βγάλει έξω. Ομως φτάνοντας στην πόρτα, η ένταση του σεισμού ήταν τόσο μεγάλη, που σωριάστηκε με το παιδί στο έδαφος και έκατσε κάτω, κρατώντας το αγκαλιά και περιμένωντας να κοπάσει ο εγκέλαδος. Ευτυχώς, όπως φαίνεται στο βίντεο, δεν τραυματίστηκαν.

Grandmother risked everything to protect a child during the 7.8 magnitude earthquake in the Philippines pic.twitter.com/9SZElAqSw9 June 8, 2026

Περισσότεροι από 100 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί σε αρκετές επαρχίες, πολλοί αγνοούνται και 10.000 κάτοικοι έχουν απομακρυνθεί προληπτικά, ανακοίνωσαν οι αρχές. Ο αριθμός των θυμάτων πρέπει ακόμη να επιβεβαιωθεί από την εθνική υπηρεσία αντιμετώπισης καταστροφών, η οποία συγκεντρώνει και διασταυρώνει τις αναφορές από διάφορες τοπικές πηγές και αναμένεται να παράσχει μια επίσημη ενημέρωση τις επόμενες ημέρες.

Ο σεισμός σημειώθηκε στις 07:37 το πρωί, τοπική ώρα (02:37 ώρα Ελλάδας), με επίκεντρο περίπου 56 χιλιόμετρα νότια της πόλης Τζένεραλ Σάντος, η οποία αριθμεί περίπου 679.000 κατοίκους. Αρχικά, η σεισμική δόνηση είχε εκτιμηθεί στους 8,1 βαθμούς της κλίμακας Ρίχτερ, ωστόσο στη συνέχεια το μέγεθός της αναθεωρήθηκε στα 7,8 Ρίχτερ από το Γεωλογικό Ινστιτούτο των Ηνωμένων Πολιτειών (USGS). Σύμφωνα με τα στοιχεία του USGS, το εστιακό βάθος υπολογίστηκε περίπου στα 35 χιλιόμετρα.

Ο πρόεδρος των Φιλιππίνων, Ferdinand Marcos, δήλωσε ότι έχουν ενεργοποιηθεί οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, συμπεριλαμβανομένου του Γραφείου Πολιτικής Άμυνας και του Εθνικού Συμβουλίου Μείωσης Κινδύνου και Διαχείρισης Καταστροφών. Μάλιστα προέτρεψε τους πολίτες να ακολουθούν τις κυβερνητικές οδηγίες σχετικά με τον κίνδυνο για τσουνάμι.

Το Κέντρο Έγκαιρης Προειδοποίησης για Τσουνάμι (PTWC) προειδοποίησε πως υπάρχει πιθανότητα εκδήλωσης τσουνάμι μέσα στις επόμενες τρεις ώρες, το οποίο θα μπορούσε να επηρεάσει παράκτιες περιοχές των Φιλιππίνων, της Ινδονησίας, της Ταϊβάν αλλά και της Ιαπωνίας. Παράλληλα, οι αρμόδιες υπηρεσίες συνεχίζουν να αξιολογούν την κατάσταση στις περιοχές που βρίσκονται πιο κοντά στο επίκεντρο.