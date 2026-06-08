Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Σε διαρκή σεισμική δραστηριότητα βρίσκεται από χθες 7 Ιουνίου η βόρεια Εύβοια, με τον ισχυρότερο σεισμό να φτάνει τα 5,2 Ρίχτερ και να γίνεται αισθητός σε πολλές περιοχές της χώρας, συμπεριλαμβανομένης της Αττικής.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις των σεισμολόγων, η δόνηση των 5,2 βαθμών της Κλίμακας Ρίχτερ φαίνεται πως ήταν ο κύριος σεισμός, γεγονός που θεωρείται ενθαρρυντικό για την πορεία της σεισμικής δραστηριότητας στην περιοχή.

Advertisement

Advertisement

Την ίδια στιγμή, οι κάτοικοι παραμένουν ανήσυχοι, καθώς αρκετοί από αυτούς είχαν μόλις ολοκληρώσει τις επισκευές και τις αποκαταστάσεις των κατοικιών τους από προηγούμενους σεισμούς. Οι ζημιές που καταγράφηκαν σε κτίρια αποτυπώνουν τη σφοδρότητα του φαινομένου και εντείνουν την ανησυχία στην τοπική κοινωνία.

Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλούν και τα βίντεο που καταγράφηκαν από κάμερες ασφαλείας σε σπίτια και καταστήματα, τα οποία αποτυπώνουν τη στιγμή της ισχυρής δόνησης.

Οι ειδικοί εμφανίζονται καθησυχαστικοί ως προς την εξέλιξη της σεισμικής ακολουθίας στην περιοχή του Προκοπίου, επισημαίνοντας ότι τα τοπικά ρήγματα διαθέτουν περιορισμένη δυναμικότητα και δεν εκτιμάται ότι μπορούν να δώσουν σεισμό μεγαλύτερου μεγέθους.

Η πρώτη σεισμική δόνηση, μεγέθους 4,8 Ρίχτερ, καταγράφηκε την Κυριακή, 6 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Προκοπίου, προκαλώντας αναστάτωση στους κατοίκους της Εύβοιας. Ακολούθησε ένας ακόμη σεισμός μεγέθους 4,3 Ρίχτερ, πριν εκδηλωθεί η ισχυρότερη δόνηση των 5,2 Ρίχτερ, η οποία προκάλεσε κατολισθήσεις και ζημιές σε κτίρια.

Μέχρι το πρωί είχαν καταγραφεί περισσότεροι από 110 μετασεισμοί, γεγονός που επιβεβαιώνει την έντονη σεισμική δραστηριότητα στην περιοχή. «Με βάση το ιστορικό της περιοχής, αλλά και τα γνωστά ρήγματα που έχουμε καταγράψει και χαρτογραφήσει κοντά στο Προκόπι, η περιοχή αυτή δίνει σεισμούς εκεί κοντά στο 5 – 5,5 το πολύ», δήλωσε ο Αθανάσιος Γκανάς, διευθυντής Ερευνών του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Αθηνών.

Το θετικό σενάριο, σύμφωνα με τους επιστήμονες, είναι να μην έχουν ενεργοποιηθεί τα ρήγματα του Βόρειου Ευβοϊκού, τα οποία έχουν τη δυνατότητα να προκαλέσουν ισχυρότερους σεισμούς. Παρ’ όλα αυτά, οι αρμόδιες αρχές και οι ειδικοί παραμένουν σε επιφυλακή, ενώ οι κάτοικοι έχουν λάβει οδηγίες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να ελέγχουν συστηματικά την κατάσταση των κτισμάτων τους.