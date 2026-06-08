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Σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκεται ο δήμος Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας μετά και το νέο σεισμό που καταγράφηκε νωρίς το πρωί της Δευτέρας (8/6) στην Βόρεια Εύβοια, με τις τοπικές αρχές να θέτουν σε εφαρμογή τα σχέδια Πολιτικής Προστασίας και να καταθέτουν αίτημα για κήρυξη της περιοχής σε κατάσταση έκτακτης ενάγκης.

Με πρωτοβουλία του δημάρχου Γιώργου Τσαπουρνιώτη συγκλήθηκε έκτακτη τηλεδιάσκεψη του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου, στην οποία συμμετείχαν εκπρόσωποι της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, της Ελληνικής Αστυνομίας, στελέχη της Πολιτικής Προστασίας, καθώς και ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ, καθηγητής Ευθύμιος Λέκκας, ο οποίος συνέβαλε στην αποτίμηση των δεδομένων.

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Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε σύσκεψη στο Προκόπι με την παρουσία του υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελου Τουρνά, του γενικού γραμματέα Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής Πέτρου Καμπούρη, του αντιπεριφερειάρχη Εύβοιας Γιώργου Κελαϊδίτη και άλλων αρμόδιων παραγόντων.

Μετά από την σύσκεψη αποφασίστηκε η προσωρινή αναστολή λειτουργίας όλων των σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του δήμου, του Γυμνασίου Προκοπίου και του Παιδικού Σταθμού Μαντουδίου, μέχρι να ολοκληρωθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι. Οι μαθητές της Γ’ Λυκείου που συμμετέχουν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις θα δώσουν κανονικά τα μαθήματά τους, καθώς δεν υπήρξαν αλλαγές στο πρόγραμμα.

Ξεκίνησαν οι αυτοψίες στην Βόρεια Εύβοια

Στις περιοχές του Προκοπίου και της Δαφνούσσας στη Βόρεια Εύβοια, βρίσκονται από τις πρωινές ώρες σήμερα, κλιμάκια της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (Γ.Δ.Α.Ε.Φ.Κ.), υπό τον συντονισμό της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής, προκειμένου να διενεργήσουν αυτοψίες και να καταγράψουν τις ζημιές που προκλήθηκαν από τη σεισμική δραστηριότητα.

Τα κλιμάκια πραγματοποιούν ελέγχους σε κατοικίες και λοιπά κτίρια που έχουν υποστεί βλάβες, με στόχο την άμεση αποτύπωση της έκτασης των ζημιών και τη δρομολόγηση των προβλεπόμενων διαδικασιών αποκατάστασης και κρατικής αρωγής.

«Χθες, κατά τη διάρκεια της εξέλιξης της σεισμικής δραστηριότητας, οι αρμόδιες υπηρεσίες και οι επιστημονικοί φορείς παρακολουθούσαν συνεχώς το φαινόμενο και αξιολογούσαν τα δεδομένα που προέκυπταν. Από τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, με πιο σαφή εικόνα των επιπτώσεων, τα κλιμάκια της Γ.Δ.Α.Ε.Φ.Κ. βρίσκονται στις πληγείσες περιοχές της Βόρειας Εύβοιας και καταγράφουν συστηματικά τις ζημιές που προκάλεσε η σεισμική δραστηριότητα», δήλωσε ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, αρμόδιος για θέματα Κρατικής Αρωγής, Κώστας Κατσαφάδος.

Ο Κ. Κατσαφάδος πρόσθεσε ότι σε στενή συνεργασία με τον Δήμο και την Περιφέρεια, προχωρούν «με ταχύτητα στις απαραίτητες αυτοψίες, ώστε να ολοκληρωθεί το συντομότερο δυνατό η αποτύπωση των επιπτώσεων και να ενεργοποιηθούν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες στήριξης των πληγέντων συμπολιτών μας». «Η πολιτεία παραμένει παρούσα και θα συνεχίσει να βρίσκεται δίπλα στους κατοίκους της περιοχής σε κάθε στάδιο της αποκατάστασης», τόνισε.

(Με πληροφορίες από evima.gr, ΑΠΕ)