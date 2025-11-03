Σεισμός μεγέθους 6,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε κοντά στην πόλη Μαζάρ-ε-Σαρίφ στο βόρειο Αφγανιστάν νωρίς τη Δευτέρα, σκοτώνοντας τουλάχιστον 20 ανθρώπους, τραυματίζοντας εκατοντάδες και προκαλώντας ζημιές στο ιστορικό Μπλε Τζαμί της πόλης, σύμφωνα με τις αρχές, με τον αριθμό των νεκρών να είναι πιθανό να αυξηθεί.

Η Γεωλογική Υπηρεσία των ΗΠΑ ανέφερε ότι ο σεισμός σημειώθηκε σε βάθος 28 χιλιομέτρων (17,4 μίλια) κοντά στην Μαζάρ-ε-Σαρίφ, η οποία έχει πληθυσμό περίπου 523.000 κατοίκους.

Advertisement

Advertisement

د بلخ والي ویاند د تېرې شپې زلزلې کېسه داسې کوي



یوټیوب لېنک: https://t.co/j2zRMawJ3I pic.twitter.com/ItTXRjU8B8 — Hurriyat Radio Pashto (@HurriyatPa) November 3, 2025

Τουλάχιστον 20 άνθρωποι σκοτώθηκαν και περίπου 320 τραυματίστηκαν, δήλωσε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Υγείας, Σαρφάτ Ζαμάν, αλλά αξιωματούχοι προειδοποίησαν ότι ο αριθμός των νεκρών θα μπορούσε να αυξηθεί καθώς οι ομάδες διάσωσης έφτασαν σε απομακρυσμένα χωριά στις επαρχίες Μπαλχ και Σαμανγκάν που επλήγησαν περισσότερο.

Βίντεο που κοινοποιήθηκαν στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X δείχνουν συνεργεία διασωστών να ψάχνουν στα ερείπια για επιζώντες. Σε ένα από αυτά διασώστες φαίνεται να ανασύρουν κάτι που φαινόταν να είναι πτώματα από τα κατεστραμμένα κτίρια.

At least 20 civilians have been martyred, and over 350 others have been injured in the earthquake in Afghanistan.



In this moment of tragedy, we appeal to the Afghan Taliban to refrain from actions that go against Islamic teachings and to end the bloodshed of innocent Muslims in… pic.twitter.com/QhRL84mNwr — War Analyst (@War_Analysts) November 3, 2025

Το Reuters δεν μπόρεσε να επαληθεύσει άμεσα τα πλάνα από τις προσπάθειες διάσωσης.

«Οι ομάδες διάσωσης και υγείας μας έχουν φτάσει στην περιοχή και όλα τα κοντινά νοσοκομεία έχουν τεθεί σε ετοιμότητα από την ηγεσία για να περιθάλψουν τους τραυματίες», δήλωσε ο Ζαμάν.

Advertisement

Το μπλε τζαμί

Ο σεισμός προκάλεσε ζημιές σε μέρος του Μπλε Τζαμιού, του ιερότερου τεμένους στη Μαζάρ-ε-Σαρίφ, δήλωσε ο εκπρόσωπος της επαρχίας Μπαλχ, Χατζί Ζαΐντ.

Το τζαμί θεωρείται ένας από τους ιερότερους τόπους στο Αφγανιστάν και πιστεύεται ότι είναι ο τόπος ταφής του ξαδέλφου και γαμπρού του Προφήτη Μωάμεθ. Η τρέχουσα κατασκευή χτίστηκε τον 15ο αιώνα.

Πλάνα που κοινοποιήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και επαληθεύτηκαν από το Reuters έδειχναν σπασμένες τοιχοποιίες και κεραμίδια στην αυλή του τζαμιού, αν και η κύρια κατασκευή παρέμενε όρθια.

Ο σεισμός προκάλεσε διακοπή της ηλεκτροδότησης σε όλη τη χώρα, συμπεριλαμβανομένης της πρωτεύουσας Καμπούλ, ανέφερε σε ανακοίνωσή της η εθνική εταιρεία ηλεκτρικής ενέργειας Da Afghanistan Breshna Company. Το USGS δήλωσε ότι «είναι πιθανό να υπάρξουν σημαντικές απώλειες και η καταστροφή να είναι δυνητικά εκτεταμένη».

Advertisement

6.3 magnitude earthquake rocked northern Afghanistan just before, killing at least 20 people and injuring over 300.#Afghanistan #earthquake

pic.twitter.com/nlzdrhRo5G — Sonia Beloch (@sonia_0707_) November 3, 2025

Το Αφγανιστάν είναι ιδιαίτερα ευάλωτο σε σεισμούς, καθώς βρίσκεται σε δύο ενεργά ρήγματα που έχουν τη δυνατότητα να διαρραγούν και να προκαλέσουν εκτεταμένες ζημιές.

Περισσότεροι από 2.200 άνθρωποι σκοτώθηκαν και χιλιάδες άλλοι τραυματίστηκαν μετά από σεισμό και ισχυρούς μετασεισμούς στα νοτιοανατολικά της ισλαμικής χώρας στα τέλη Αυγούστου.

Advertisement

Η νέα καταστροφή είναι η τελευταία πρόκληση για την κυβέρνηση των Ταλιμπάν στο Αφγανιστάν, η οποία έχει ήδη αντιμετωπίσει πολλαπλές κρίσεις, όπως ο σεισμός του Αυγούστου, μια απότομη μείωση της ξένης βοήθειας και μαζικές απελάσεις Αφγανών προσφύγων από γειτονικές χώρες.

Advertisement