Σεισμός 8,8 βαθμών, ο ισχυρότερος στη συγκεκριμένη περιοχή σε σχεδόν 73 χρόνια, καταγράφτηκε τις πρώτες πρωινές ώρες στον θαλάσσιο χώρο ανοικτά από τη χερσόνησο Καμτσάτκα στη Ρωσία, προκαλώντας τσουνάμι στη Ρωσία και στην Ιαπωνία και έως τις ακτές των ΗΠΑ, της Χαβάης και την Αλάσκα ενώ έθεσε σε συναγερμό όλες τις περιοχές που βρέχονται από τον Ειρηνικό Ωκεανό όπως αναφέρει το Reuters.

Στην Καλιφόρνια το παλιροϊκό κύμα έφτασε σημαντικά εξασθενημένο και μόνο σε μια περιοχή ξεπέρασε οριακά το 1μ ενώ κατά κύριο λόγο ήταν περίπου στα 45 εκατ. ενώ νωρίτερα είχε πληγεί η Χαβάη που πλέον οι αρχές αναφέρουν πως το χειρότερο έχει περάσε ενώ το κύμα έφτασε τα 1,2 μ. Πιο σοβαρή ήταν νωρίτερα η κατάσταση σε ακτές της Ιαπωνίας με αναφορές για τσουνάμι έως και 3μ. ενώ αναφέρθηκε και ο θάντος μιας 58χρονης γυναίκας που έχασε τη ζωή της όταν το αυτοκίνητο της έπεσε από γκρεμό στην κεντρική επαρχία Μίε ενώ απομακρυνόταν από την περιοχή.

Γύρω στις 21.00 (ώρα Ελλάδας) κύματα τσουνάμι άρχισαν να πλήττουν τα νησιά Γκαλαπάγκος του Ισημερινού, σύμφωνα με στοιχεία του Κέντρου Προειδοποίησης για Τσουνάμι του Ειρηνικού (PTWC), με το ύψος των κυμάτων να φτάνει τα 1,3 μέτρα σε ορισμένες περιοχές. Νωρίτερα την Τετάρτη, οι χώροι επισκεπτών του νησιού έκλεισαν προσωρινά.

Αρχικά βέβαια το τσουνάμι πλημμύρισε την πόλη Σέβερο-Κουρίλσκ, στο βόρειο τμήμα του ρωσικού αρχιπελάγους που είναι γνωστό με την ονομασία Κουρίλες νήσοι, σύμφωνα με το υπουργείο Αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων της ρωσικής ομοσπονδίας. Το υψηλότερο παλιρροϊκό κύμα έφτασε τα 5μ.

🌊 🇺🇸BREAKING: TSUNAMI HAS REACHED CALIFORNIA.



The National Weather Service in Los Angeles has confirmed



TSUNAMI WAVES HAVE OFFICIALLY REACHED THE CALIFORNIA COAST.



⚠️ First Wave Hits — Stay Alert, Stay Safe!

Traffic is at a near standstill in Honolulu as residents attempt to flee to higher ground ahead of the approaching tsunami. Pray for Hawaii. 🙏

«Το τσουνάμι πλημμύρισε τμήματα της πόλης-λιμένα Σέβερο-Κουρίλσκ (…) Ο πληθυσμός είχε απομακρυνθεί εσπευσμένα», ανέφερε το υπουργείο σε ανακοίνωση Τύπου που δημοσιοποίησε. Βίντεο, τα οποία μεταφορτώθηκαν σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης, εικονίζουν ορμητικά νερά καθώς εισέβαλαν σε ακίνητα στην πόλη αυτή, με πληθυσμό περίπου 2.000 κατοίκων.

BREAKING: Tsunami hits Severo-Kurilsk in Russia's Kuril Islands

Северо-Курильск с дрона.



Severo-Kurilsk tsunami from drone

Παράλληλα, απευθείας πλάνα της ιαπωνικής τηλεόρασης εικόνιζαν κόσμο να φεύγει, με αυτοκίνητα ή με τα πόδια, προς περιοχές με υψηλότερο υψόμετρο, ειδικά στη βόρεια νήσο Χοκάιντο, όπου παρατηρήθηκε ένα πρώτο τσουνάμι ύψους περίπου 30 εκατοστών.

Εξερράγη το ηφαίστειο της Καμτσάκα

Το υψηλότερο ηφαίστειο της Ευρασίας εξερράγη μετά τον σεισμό στην περιοχή Καμτσάτκα, στην Άπω Ανατολή της Ρωσίας, σύμφωνα με το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων RIA Novosti.

Με υψόμετρο 4.750 μέτρα (15.580 πόδια), το Κλιουτσεφσκόι είναι ένα από τα υψηλότερα ενεργά ηφαίστεια στον κόσμο.

Εικόνες αποτυπώνουν τη δραστηριότητα να έχει ξεκινήσει, με λάβα και καπνούς να πετάγονται στον αέρα.

Following an earthquake in Kamchatka, the Klyuchevskaya Sopka volcano began erupting



Klyuchevskaya Sopka is the tallest and one of the most active volcanoes in Eurasia (4,750 m), located in Kamchatka. pic.twitter.com/hwGSwrdPpD Advertisement July 30, 2025

«Παρατηρείται ροή λάβας στη δυτική πλαγιά. Μια μεγάλη λάμψη πάνω από το ηφαίστειο και εκρήξεις», πρόσθεσε η Υπηρεσία αυτή, χωρίς να διευκρινίσει αν έχουν αναφερθεί ζημιές.

Η Υπηρεσία Γεωφυσικών Μελετών στην ανάρτησή της δεν έκανε κάποια σύνδεση μεταξύ του σεισμού και της ενεργοποίησης του ηφαιστείου.

Μεγα-σεισμός με επιπτώσεις σε όλο τον Βόρειο Ειρηνικό

Το αμερικανικό ινστιτούτο γεωφυσικών μελετών (USGS) αρχικά έκανε λόγο για σεισμό 8 βαθμών, κατόπιν αναθεώρησε την εκτίμησή του προς τα πάνω, στους 8,7 και τελικά στους 8,8 βαθμούς. Η δόνηση καταγράφτηκε στις 02:35 (ώρα Ελλάδας), σε βάθος 20,7 χιλιομέτρων, στον θαλάσσιο χώρο περίπου 126 χιλιόμετρα από την πρωτεύουσα της περιφέρειας Καμτσάτκα, στη ρωσική Άπω Ανατολή.

Σύμφωνα με επιστήμονες της υπηρεσίας γεωφυσικής της Ρωσικής Ακαδημίας Επιστημών, πρόκειται για τον πιο ισχυρό σεισμό που καταγράφτηκε στην περιοχή αυτή από το 1952.

Η ιαπωνική δημόσια τηλεόραση NHK διέκοψε το κανονικό πρόγραμμά της κι άρχισε να καλύπτει τις εξελίξεις ζωντανά, με παρουσιαστή της να παρακαλεί τους κατοίκους παραθαλάσσιων περιοχών: «απομακρυνθείτε εσπευσμένα για να σώσετε τις ζωές σας».

WATCH: Tsunami sirens wail in northern Japan, coastline being evacuated

Εργαζόμενοι που ήταν παρόντες στο κατεστραμμένο πυρηνικό ηλεκτροπαραγωγικό εργοστάσιο στη Φουκουσίμα (ανατολική Ιαπωνία), όπου είχε γίνει το ένα από τα δυο σοβαρότερα πυρηνικά δυστυχήματα στη σύγχρονη ιστορία, επίσης και τότε τσουνάμι, το 2011, απομακρύνθηκαν εσπευσμένα σήμερα, εξαιτίας της έκδοσης έκτακτης προειδοποίησης για τσουνάμι, μετά τον πολύ ισχυρό σεισμό στον Ειρηνικό, ανοικτά των ακτών της Ρωσίας, ανακοίνωσε η TEPCO, η διαχειρίστρια εταιρεία.

Τα τσουνάμι πλήττουν επανειλημμένα και η ιαπωνική μετεωρολογική υπηρεσία (JMA) προειδοποίησε τους πολίτες να μην βγουν στη θάλασσα και «να μην πλησιάζουν τις ακτές ως την άρση του συναγερμού». Η υπηρεσία αρχικά προέβλεπε πως τα κύματα θα έφταναν το 1 μέτρο, κατόπιν αναθεώρησε εκτιμώντας πως μπορεί να φθάσουν ως και τα 3 μέτρα.

Κάποιες σιδηροδρομικές συνδέσεις ανεστάλησαν.

Whoahhh! Another video showing the M8.8 earthquake that hit off the coast of Kamchatka, Russia 😱👀



📹 Adventures in the Northern Kurils/tg pic.twitter.com/eCi6hcUHDV — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) July 30, 2025

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιοσιμάσα Χαγιάσι παρότρυνε και αυτός τους κατοίκους περιοχών που αφορούν τα έκτακτα προειδοποιητικά δελτία να φύγουν προς ασφαλείς τοποθεσίες ή κτίρια.

Whoahhhhh! Videos showing the shaking from the M8.7 earthquake that hit off the coast of Kamchatka, Russia 😱👀😱

Πολλές μετασεισμικές δονήσεις, ανάμεσά τους δυο πολύ ισχυρές, 6,9 και 6,3 βαθμών, καταγράφτηκαν μετά τον κύριο σεισμό, σύμφωνα με το USGS. Ρώσοι σεισμολόγοι στην Καμτσάτκα προειδοποίησαν πως δεν μπορούν να αποκλειστούν μετασεισμοί ως ακόμη και 7,5 βαθμών μέσα στον επόμενο ένα μήνα.

Την 20ή Ιουλίου, σεισμός 7,4 βαθμών, που ακολουθήθηκε από πολλές μετασεισμικές δονήσεις, καταγράφτηκε επίσης στα ανοικτά της ρωσικής χερσονήσου, χωρίς να αναφερθούν σοβαρές ζημιές ή θύματα.

Ο σημερινός σεισμός προκάλεσε μόνο μερικούς ελαφριούς τραυματισμούς στη Ρωσία, τουλάχιστον κατά τις τοπικές αρχές.

Το επίκεντρο του σεισμού βρίσκεται πολύ κοντά σε εκείνο φοβερού σεισμού 9 βαθμών τον Νοέμβριο του 1952, ο οποίος προκάλεσε καταστροφικό τσουνάμι που έπληξε όλο τον Ειρηνικό, επισήμανε το USGS.

Στο υπέδαφος της χερσονήσου Καμτσάτκα τέμνονται οι τεκτονικές πλάκες του Ειρηνικού και της βόρειας Αμερικής, που σημαίνει ότι η περιοχή αυτή έχει από τις υψηλότερες σεισμικότητες στον πλανήτη.

Η ρωσική χερσόνησος, που χωρίζει τη θάλασσα του Άχοτσκ από τον Ειρηνικό Ωκεανό, είναι από τις περιοχές «που είναι περισσότερο εκτεθειμένες στους σεισμούς στον κόσμο», όπως το θέτει το USGS.

Από το 1900, έχουν καταγραφεί επτά πολύ ισχυροί σεισμοί -μεγέθους ίσου ή υψηλότερου από τους 8,3 βαθμούς- κατά μήκος της χερσονήσου αυτής.