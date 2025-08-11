Ο σεισμός στην Τουρκία προκάλεσε την κατάρρευση 16 κτηρίων σε αρκετά εκ των οποίων εγκλωβίστηκαν πολίτες

Ο σεισμός των 6,1 Ρίχτερ που σημειώθηκε στο Μπελίκεσιρ στην Τουρκία άφησε στο καταστροφικό πέρασμά έναν νεκρό και 29 τραυματίες ενώ τουλάχιστον 16 κτήρια κατέρρευσαν. Ο δε δήμαρχος του Σιντιργκί, Σερκάν Σακ, δήλωσε στον τηλεοπτικό σταθμό HaberTürk ότι δεν έχουν εντοπιστεί δύο από τους έξι ανθρώπους που βρίσκονταν σε τριώροφο κτίριο που κατέρρευσε.

«Ηλικιωμένη 81 ετών» απεβίωσε «λίγη ώρα αφού διασώθηκε» καθώς ανασύρθηκε από τα συντρίμμια, εξήγησε σε δημοσιογράφους ο τούρκος υπουργός Εσωτερικών Αλί Γερλίκαγια, που μετέβη στην πόλη Ζέντερ (σ.σ. Κάρσεαι στα αρχαία ελληνικά).

«Κανένας από τους 29 τραυματίες δεν βρίσκεται σε σοβαρή κατάσταση», πρόσθεσε ο υπουργός.

Rescue attempts for the victims of the earthquake in #Turkey continue into the night.

The 6.1 magnitude earthquake centered in Balıkesir was accompanied by 84 aftershocks within about 4 hours.

About 10 residential buildings collapsed on the residents. The Turks have not yet… https://t.co/DkHRspicN0 pic.twitter.com/C8pavdBNHS August 11, 2025

Τα βίντεο που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικύωσης δείχνουν το μέγεθος των καταστροφών αλλά και του πανικού, καθώς σύμφωνα με μαρτυρίες, επί 20 λεπτά το έδαφος δεν έπαψε να τρέμει με τον ισχυρότερο μετασεισμό στα 4,6 Ρίχτερ.

Σε χωριά γύρω από τη Ζέντερ, δεκαέξι κτίρια, τέσσερις κατοικίες και δώδεκα εγκαταλελειμμένα κτίρια, κατέρρευσαν χωρίς να υπάρχουν θύματα, πάντα σύμφωνα με τον υπουργό Εσωτερικών Γερλίκαγια.

Ο άνθρωπος που έχασε τη ζωή του ανασύρθηκε από τα συντρίμμια τριώροφου κτιρίου, όπου κατοικούσαν έξι άνθρωποι, στο κέντρο της Ζέντερ, μετά την κατάρρευσή του.

«Με ακούει κανείς;» κραύγαζαν διασώστες προτού αφουγκραστούν για επιζώντες στα συντρίμμια, σύμφωνα με πλάνα που μετέδωσε απευθείας τουρκικό τηλεοπτικό δίκτυο NTV.

Ο σεισμός, που σημειώθηκε στις 19:53 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας), έγινε αισθητός σε αρκετές άλλες δυτικές πόλεις της χώρας, ανάμεσά τους στην Κωνσταντινούπολη και στη Σμύρνη, ανέφερε η τουρκική υπηρεσία αντιμετώπισης καταστροφών (AFAD).

Καταγράφτηκαν τουλάχιστον είκοσι αισθητές μετασεισμικές δονήσεις, μεγέθους 3,5 ως 4,6 βαθμών, κατά την ίδια πηγή.

Στην περιοχή αναπτύχθηκαν 319 διασώστες και κέντρο άμεσης βοήθειας έλαβε 24 κλήσεις για ζημιές, πάντα σύμφωνα με το AFAD.

Σεισμός 5,8 βαθμών είχε προκαλέσει έναν θάνατο και εξήντα εννιά τραυματισμούς στη νοτιοδυτική Τουρκία τον Ιούνιο.

Η νοτιοδυτική Τουρκία προσπαθεί ακόμη να συνέλθει από τον φοβερό σεισμό του Φεβρουαρίου του 2023 που άφησε πίσω τουλάχιστον 53.000 νεκρούς και προκάλεσε τεράστιες καταστροφές στην Αντάκια, την αρχαία Αντιόχεια.

