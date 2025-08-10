ΜΜΕ στην Τουρκία προβάλλουν εικόνες από κτήριο που κατέρρευσε. Ο σεισμός ήταν 6,1 Ρίχτερ

Σεισμός 6,1 Ρίχτερ σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής στην βορειοδυτική Τουρκία, στην επαρχία Μπαλίκεσιρ. Σύμφωνα με τα Τουρκικά ΜΜΕ έχουν γίνει σημαντικές ζημιές στην περιοχή όπως καταρρεύσεις σπιτιών και δημόσιων κτηρίων. Η περιοχή του Σίντζιρτζι είναι γνωστή για το έντονο γεωθερμικό της πεδίο από το οποίο και πηγάζουν θερμοπηγές.

Το εστιακό βάθος ήταν 11 χιλιόμετρα, σύμφωνα με το τουρκικό πρακατορείο ειδήσεων Anadolu ενώ έγινε αισθητός και στην Κωνσταντινούπολη, η οποία απέχει περίπου 200 χιλιόμετρα από το Μπαλίκεσιρ αλλά και σε νησιά του Αν.Αιγαίου.

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο Αθηνών ήταν έντασης 5,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ έγινε αισθητός στη Λέσβο ως ισχυρός και με διάρκεια. Σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία στη Λέσβο δεν έχουν υπάρξει ζημιές.

Ο Τούρκος Υπουργός Εσωτερικών Αλί Γιερλικάγια ανακοίνωσε ότι προς το παρόν δεν υπάρχουν αναφορές για δυσάρεστες συνέπειες, εννοώντα νεκρούς.

#BREAKING



6.2 earthquake hits Balıkesir, Turkey causing damage.



pic.twitter.com/5fPPf5kJPG — Brian’s Breaking News and Intel (@intelFromBrian) August 10, 2025

Μετά τον σεισμό των 6,1 Ρίχτερ σημειώθηκαν τρεις ακόμη σεισμοί μεγέθους 4,6, 4,1 και 4 Ρίχτερ. Σύμφωνα με τις πληροφορίες στην ιστοσελίδα της Προεδρίας Διαχείρισης Καταστροφών και Εκτάκτων Αναγκών (AFAD), τρεις σεισμοί μεγέθους 4,6 Ρίχτερ καταγράφηκαν στις 20:01, 4,1 στις 20:04 και 4 στις 20:06, με το ίδιο επίκεντρο.

Διαπιστώθηκε ότι ο σεισμός μεγέθους 4,6 Ρίχτερ σημειώθηκε σε βάθος 6,78 χιλιομέτρων, ο σεισμός μεγέθους 4,1 Ρίχτερ σε βάθος 7 χιλιομέτρων και ο σεισμός μεγέθους 4 Ρίχτερ σε βάθος 16,07 χιλιομέτρων.

🚨 WATCH: Closer footage shows the building collapse in Balıkesir, Turkey after a strong earthquake.

No reports yet on casualties…#Turkiye #earthquake pic.twitter.com/1jWZKyjycS — Crises Watch (@CrisesWatch) August 10, 2025

