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Σεισμός μεγέθους 6,1 βαθμών έπληξε τα ανοικτά των ακτών της Κούβας σήμερα, Δευτέρα 8 Ιουνίου, σύμφωνα με το Γερμανικό Ερευνητικό Κέντρο Γεωεπιστημών (GFZ).

Το εστιακό βάθος εντοπίστηκε στα 10 χλμ., πρόσθεσε το GFZ. Η Γεωλογική Υπηρεσία των ΗΠΑ (USGS), επίσης αναφέρει το ότι ο σεισμός ήταν επίσης μεγέθους 6,1 Ρίχτερ και το εστιακό βάθος εντοπίζεται στα 10 χλμ.

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Did you feel it? A magnitude 6.1 earthquake near western Cuba at 2pm with shaking felt across Florida including Orlando, Tampa, Miami, Fort Lauderdale, and Fort Myers. There is no tsunami threat with this one. pic.twitter.com/aYYFig6WFo — Brandon Orr (@BrandonOrrWPLG) June 8, 2026

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 104 χλμ. δυτικά, βορειοδυτικά της Μάντουα. Και κατά το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC) ο σεισμός ήταν επίσης 6,1 Ρίχτερ, ενώ σύμφωνα με το EMSC το εστιακό βάθος εντοπίστηκε στα 13 χλμ.

Δημοσιογράφοι του AFP στην πρωτεύουσα, Αβάνα ανέφεραν ότι οι δονήσεις διήρκεσαν 20 δευτερόλεπτα, αναγκάζοντας τους Κουβανούς να βγουν από τα κτήρια και να καταφύγουν στους δρόμους.

Με πληροφορίες από ynetnews