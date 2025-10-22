Συναγερμός σήμανε στη Σερβία το μεσημέρι της Τετάρτης (22/10) εξαιτίας πυροβολισμών που σημειώθηκαν έξω από το κοινοβούλιο της χώρας.

#BREAKING #Serbia A fire broke out in the tent camp near the Serbian Parliament in Belgrade.



One person has been hospitalized. Shortly before the fire, sounds resembling gunshots were heard, Serbian state media reports.



Video footage shows an individual being apprehended. pic.twitter.com/LQu6QzZzD3 October 22, 2025

Οι πυροβολισμοί ακούστηκαν από μία σκηνή που έχουν στήσει υποστηρικτές του προέδρου Αλεξάνταρ Βούτσιτς, που βρίσκεται στη λεωφόρο μπροστά από το κοινοβούλιο εδώ και 8 μήνες εν μέσω αντικυβερνητικών διαδηλώσεων.

Trenutno – vatrogasci gase požar u Ćacilendu ispred Narodne skupštine pic.twitter.com/lZ1foc5pDP October 22, 2025

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μετέδωσε το Reuters, υπάρχει ένας τραυματίας, ενώ έχει πραγματοποιηθεί μια σύλληψη.

Παράλληλα, κατά τη διάρκεια των πυροβολισμών ξέσπασε πυρκαγιά.

(με πληροφορίες από Reuters)