Συναγερμός σήμανε στη Σερβία το μεσημέρι της Τετάρτης (22/10) εξαιτίας πυροβολισμών που σημειώθηκαν έξω από το κοινοβούλιο της χώρας.
Οι πυροβολισμοί ακούστηκαν από μία σκηνή που έχουν στήσει υποστηρικτές του προέδρου Αλεξάνταρ Βούτσιτς, που βρίσκεται στη λεωφόρο μπροστά από το κοινοβούλιο εδώ και 8 μήνες εν μέσω αντικυβερνητικών διαδηλώσεων.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μετέδωσε το Reuters, υπάρχει ένας τραυματίας, ενώ έχει πραγματοποιηθεί μια σύλληψη.
Παράλληλα, κατά τη διάρκεια των πυροβολισμών ξέσπασε πυρκαγιά.
(με πληροφορίες από Reuters)