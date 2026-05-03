Πέντε φορές φέρεται να πυροβόλησε ευθεία προς το μέρος του πρώην φίλου του ένας 21χρονος στο νεκροταφείο του Σκινιά, στον δήμο Μινώα στο Ηράκλειο Κρήτης την Κυριακή (03/05). Η μία από τις σφαίρες βρήκε τον 24χρονο στον αστράγαλο.

Ο 24χρονος διακομίστηκε στο νοσοκομείο, ενώ ο 21χρονος αναζητείται από την αστυνομία που προσπαθεί να αποσαφηνίσει τι ακριβώς συνέβη και γιατί στο περιστατικό των πυροβολισμών στο χωριό αυτό του Ηρακλείου με τις σφαίρες να πέφτουν βροχή!

Σύμφωνα με το cretalive.gr, οι αστυνομικοί μάζεψαν από το σημείο 8 (!) κάλυκες.

Οι δύο νεαροί στο παρελθόν υπήρξαν φίλοι. Οι σχέσεις τους, όμως, διαταράχθηκαν και το μεσημέρι της Κυριακής, κοντά στο νεκροταφείο του Σκινιά, ο 24χρονος έβοσκε τα πρόβατα του.

Κάποια στιγμή, αναφέρεται, άκουσε τον 21χρονο να ρίχνει μπαλοθιές.