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Στο φως της δημοσιότητας ήρθαν εντυπωσιακά πλάνα από τη Σιγκαπούρη, που καταγράφουν τη στιγμή κατά την οποία ένα μεγάλο φορτηγό πλοίο συγκρούεται με κινεζικό αλιευτικό. Το περιστατικό σημειώθηκε στις 17 Σεπτεμβρίου, ενώ και τα δύο πλοία έχουν ταυτοποιηθεί.

Στο βίντεο, το φορτηγό πλοίο φαίνεται να κινείται προς το αλιευτικό και να πέφτει πάνω του, προκαλώντας απότομη κλίση στο μικρότερο σκάφος. Τα νερά κατακλύζουν το κατάστρωμα, την ώρα που τα μέλη του πληρώματος προσπαθούν να κρατηθούν από όπου μπορούν.

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Παρά τη σφοδρότητα της σύγκρουσης, τα στοιχεία παρακολούθησης δείχνουν ότι το αλιευτικό δεν βυθίστηκε. Σύμφωνα με το The Maritime Executive, το σήμα AIS του συνέχισε να εκπέμπεται και το σκάφος φέρεται να έφτασε σε κοντινή προβλήτα.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί, ενώ οι αρχές της Σιγκαπούρης δεν έχουν προχωρήσει σε επίσημη ανακοίνωση για το περιστατικό.