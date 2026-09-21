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Στο φως της δημοσιότητας ήρθαν εντυπωσιακά πλάνα από τη Σιγκαπούρη, που καταγράφουν τη στιγμή κατά την οποία ένα μεγάλο φορτηγό πλοίο συγκρούεται με κινεζικό αλιευτικό. Το περιστατικό σημειώθηκε στις 17 Σεπτεμβρίου, ενώ και τα δύο πλοία έχουν ταυτοποιηθεί.

Στο βίντεο, το φορτηγό πλοίο φαίνεται να κινείται προς το αλιευτικό και να πέφτει πάνω του, προκαλώντας απότομη κλίση στο μικρότερο σκάφος. Τα νερά κατακλύζουν το κατάστρωμα, την ώρα που τα μέλη του πληρώματος προσπαθούν να κρατηθούν από όπου μπορούν.

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🇨🇳🇵🇦🇸🇬 Check out this CHAOTIC video of a Chinese fishing boat drifting into the path of and colliding with a massive Panamanian cargo ship near Singapore.



Both ships are NOT SMALL! How did they fail to see each other in time to react appropriately???



Writer: Jamie… — Mario Nawfal (@MarioNawfal) September 20, 2026

Παρά τη σφοδρότητα της σύγκρουσης, τα στοιχεία παρακολούθησης δείχνουν ότι το αλιευτικό δεν βυθίστηκε. Σύμφωνα με το The Maritime Executive, το σήμα AIS του συνέχισε να εκπέμπεται και το σκάφος φέρεται να έφτασε σε κοντινή προβλήτα.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί, ενώ οι αρχές της Σιγκαπούρης δεν έχουν προχωρήσει σε επίσημη ανακοίνωση για το περιστατικό.

A serious collision unfolded on September 20, 2026, when the Panama-flagged cargo ship First Margaux struck the Chinese fishing vessel Luqing Yuanyu 108.



As our reporting and ongoing tracking indicate, maritime authorities are actively investigating the root causes of the… pic.twitter.com/oyxLaOL5sz — The Maritime (@themaritimenet) September 20, 2026