Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η Σιγκαπούρη εισήγαγε ένα πρόγραμμα επιβράβευσης των πολιτών που διαβάζουν βιβλία για τουλάχιστον δεκαπέντε λεπτά καθημερινά με σκοπό τον περιορισμό της εμμονικής περιήγησης σε αρνητικές ειδήσεις.

Οι συμμετέχοντες συγκεντρώνουν πόντους μέσω μιας κυβερνητικής πλατφόρμας, οι οποίοι εξαργυρώνονται σε χρηματικά ποσά μετά την ολοκλήρωση συγκεκριμένου αριθμού αναγνωστικών συνεδριών.

Η πρωτοβουλία βασίζεται σε τεχνικές παιχνιδιοποίησης για την καλλιέργεια σταθερών αναγνωστικών συνηθειών και τη βελτίωση της κριτικής σκέψης των κατοίκων.

Η κυβέρνηση χρησιμοποιεί συχνά οικονομικά κίνητρα για να επηρεάσει τη συμπεριφορά των πολιτών, έχοντας εφαρμόσει παρόμοιες στρατηγικές και σε θέματα δημόσιας υγείας.

Παρά τις ανησυχίες για τις ψηφιακές συνήθειες, οι μαθητές της χώρας κατέλαβαν πρόσφατα την πρώτη θέση παγκοσμίως στις επιδόσεις ανάγνωσης σύμφωνα με το πρόγραμμα PISA.

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Η Σιγκαπούρη πληρώνει τους πολίτες της για να διαβάζουν ένα βιβλίο επί τουλάχιστον 15 λεπτά την ημέρα, σε μια προσπάθεια να καταπολεμήσει την εξάπλωση του «doomscrolling» (της εμμονικής ενασχόλησης με αρνητικές ειδήσεις στο διαδίκτυο).

Η εύπορη πόλη-κράτος ελπίζει ότι η στρατηγική της, η οποία βασίζεται σε στοιχεία παιχνιδιού (gamification) και ξεκίνησε αυτόν τον μήνα, θα βελτιώσει τη συγκέντρωση, την κριτική σκέψη και τη φαντασία των κατοίκων της.

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Στο πλαίσιο του προγράμματος, όπως αναφέρει ο Guardian, οι αναγνώστες συγκεντρώνουν πόντους που μπορούν να εξαργυρωθούν έναντι ενός μικρού χρηματικού ποσού.

Οι πολίτες θα πρέπει να καταγράφουν 50 ημερήσιες συνεδρίες ανάγνωσης σε κυβερνητικό ιστότοπο για να κερδίσουν 1 δολάριο Σιγκαπούρης (περίπου 0,80 δολάρια ΗΠΑ). Κάθε συνεδρία διάρκειας 15 λεπτών ή περισσότερο ανταμείβεται με 20 εικονικά νομίσματα, ενώ απαιτούνται 1.000 νομίσματα για την καταβολή του ποσού του ενός δολαρίου. Επιτρέπεται μία συνεδρία ανάγνωσης ημερησίως.

Η Μελίσσα Ταμ, επικεφαλής του συμβουλίου της Εθνικής Βιβλιοθήκης, δήλωσε ότι οι βιώσιμες αναγνωστικές συνήθειες διαμορφώνονται μέσα από μικρά και εφικτά βήματα. «Ζούμε σε έναν κόσμο με τεράστια αφθονία περιεχομένου, πληροφοριών και ερεθισμάτων», δήλωσε στην εφημερίδα Straits Times. «Ανά πάσα στιγμή, μπορούμε να περιηγηθούμε σε εκατοντάδες τίτλους ειδήσεων, να παρακολουθήσουμε ένα βίντεο ή να λάβουμε μια σύνοψη για σχεδόν οτιδήποτε. Γνωρίζουμε ότι οι συνήθειες χτίζονται μέσα από μικρές, σταθερές ενέργειες. Έτσι, ξεκινάμε με έναν απλό στόχο: το διάβασμα για μόλις 15 λεπτά την ημέρα. Στο λεωφορείο, πριν τον ύπνο ή κατά τη διάρκεια του μεσημεριανού γεύματος».

Η κυβέρνηση εξετάζει τρόπους ώστε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να γίνουν λιγότερο επιβλαβή για τους νέους της Σιγκαπούρης, συμπεριλαμβανομένης της επιβολής ημερήσιου χρονικού ορίου χρήσης.

Πρόσφατη μελέτη διαπίστωσε ότι το «doomscrolling» (η εμμονική περιήγηση σε αρνητικές ειδήσεις) και ο εθισμός προκαλούν τη μεγαλύτερη ζημιά στους νέους.

Δεν είναι ασυνήθιστο για την κυβέρνηση της Σιγκαπούρης να χρησιμοποιεί οικονομικά κίνητρα προκειμένου να επηρεάσει τη συμπεριφορά των πολιτών της.

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Προηγούμενες πρωτοβουλίες με επίκεντρο την υγεία περιλάμβαναν κουπόνια για σούπερ μάρκετ ως αντάλλαγμα για το περπάτημα, καθώς και βραβεία για την επίτευξη ημερήσιων στόχων βημάτων.

Παρά τις κυβερνητικές ανησυχίες σχετικά με το διάβασμα, οι 15χρονοι μαθητές της Σιγκαπούρης κατέλαβαν πρόσφατα την πρώτη θέση παγκοσμίως στην κατηγορία της ανάγνωσης στο πλαίσιο του Προγράμματος Διεθνούς Αξιολόγησης Μαθητών (PISA) για το 2025, ξεπερνώντας την Κίνα και την Ταϊβάν.

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