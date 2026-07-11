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Την πιο σέξι και αποκαλυπτική φωτογράφιση για τη σειρά εσωρούχων που λανσάρει έκανε η Σίντνεϊ Σουίνι, δημοσιεύοντας το σχετικό βίντεο στο Instagram.

Η 28χρονη ηθοποιός φόρεσε ένα λευκό ολόσωμο κορμάκι με ένα άνοιγμα στη μέση το οποίο όχι μόνο τόνιζε το ντεκολτέ της αλλά ήταν διαφανές σε βαθμό που σχεδόν να μην κρύβει τίποτα.

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Το βίντεο ξεκινά με την Σουίνι σε ένα μπαλκόνι να βγάζει ένα καφέ γούνινο παλτό και να παρουσιάζει το σέξι εσώρουχο.

Sydney Sweeney Drops Absolute JAW-DROPPING New Video to Promote her Lingerie Brand 'SYRN'…🤯🥰❤️🔥. pic.twitter.com/RZgJ1PMIHg July 11, 2026

«Πήρες το @syrn σου ακόμα;» έγραψε η ίδια στη λεζάντα του βίντεο για τους 26 εκατομμύρια followers της.

Παρότι πολλοί σχολιαστές επαίνεσαν το βίντεο, άλλοι την προέτρεψαν να αλλάξει πορεία στη ζωή της και να στραφεί στον Ιησού. «Ελπίζω ειλικρινά να βρεις τον Ιησού. Καμία φήμη ή προσοχή δεν συγκρίνεται με την ειρήνη και τον σκοπό που δίνει» σχολίασε ένας χρήστης.

Παρά τις επικρίσεις που διατυπώθηκαν, η πλειονότητα των σχολίων ήταν ιδιαίτερα θετική απέναντι στη νεαρή ηθοποιό. Πολλοί χρήστες αναφέρθηκαν στον ρόλο της ως Κάσι στη σειρά Euphoria, ενώ άλλοι εξέφρασαν τον θαυμασμό τους με σχόλια όπως «μου έπεσε το σαγόνι», «είσαι η πιο όμορφη γυναίκα στον κόσμο» και «τέτοιες αναρτήσεις θα έπρεπε να απαγορεύονται, είσαι απίστευτη».