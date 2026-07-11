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Η Κατερίνα Καινούργιου και ο Παναγιώτης Κουτσουμπής διανύουν μια ιδιαίτερα ευτυχισμένη περίοδο στην προσωπική τους ζωή, απολαμβάνοντας τις πρώτες τους οικογενειακές διακοπές μαζί με τη μονάκριβη κόρη τους, Ξένια. Αυτό το διάστημα βρίσκονται στην Πάρο, όπου χαλαρώνουν και περνούν όμορφες στιγμές, έχοντας στο επίκεντρο της καθημερινότητάς τους τη μικρή τους.

Ο επιχειρηματίας, που δραστηριοποιείται επαγγελματικά στο κυκλαδίτικο νησί, δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram ένα τρυφερό στιγμιότυπο, στο οποίο ποζάρει έχοντας στην αγκαλιά του τη μικρή Ξένια. Η φωτογραφία συγκέντρωσε πολλά θετικά σχόλια από τους διαδικτυακούς του φίλους, με τον ίδιο να δείχνει πόσο απολαμβάνει τη νέα του ιδιότητα ως πατέρας.

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Μόλις χθες, η Κατερίνα Καινούργιου ταξίδεψε στην Πάρο μαζί με την κόρη τους, ώστε να συναντήσουν τον Παναγιώτη Κουτσουμπή. Η παρουσιάστρια μοιράστηκε φωτογραφίες από το ταξίδι τους με το πλοίο, γράφοντας: «Οι καλοκαιρινές μας διακοπές μόλις ξεκίνησαν», ενώ σε μία ακόμη εικόνα κρατούσε στην αγκαλιά της τη μικρή Ξένια, η οποία πραγματοποιούσε το πρώτο της ταξίδι.

Το φετινό καλοκαίρι έχει ξεχωριστή σημασία για το ζευγάρι, καθώς είναι το πρώτο που ζουν ως γονείς. Η μικρή Ξένια, που γεννήθηκε τον περασμένο Απρίλιο, έχει φέρει νέες ισορροπίες και αμέτρητες όμορφες στιγμές στην καθημερινότητά τους. Οι δυο τους απολαμβάνουν κάθε εμπειρία δίπλα στην κόρη τους, δημιουργώντας τις πρώτες οικογενειακές αναμνήσεις ενός καλοκαιριού που θα θυμούνται για πάντα.