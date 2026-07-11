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Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram ένα νέο στιγμιότυπο από την καθημερινότητά του με τη Ρία Ελληνίδου.

Το ζευγάρι, που το τελευταίο διάστημα φαίνεται να ζει μια ιδιαίτερα όμορφη περίοδο στη σχέση του και έχει πλέον προχωρήσει στη συγκατοίκηση, όπως έχουν αποκαλύψει οι ίδιοι, αξιοποιεί τον ελεύθερο χρόνο του μακριά από τις επαγγελματικές του υποχρεώσεις.

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Το απόγευμα της Παρασκευής 10 Ιουλίου, οι δυο τους επέλεξαν να χαλαρώσουν στο τζακούζι που βρίσκεται στο μπαλκόνι της κατοικίας του Δημήτρη Αλεξάνδρου. Μέσα από ένα Instagram Story, ο επιχειρηματίας μοιράστηκε ένα σύντομο βίντεο, στο οποίο η Ρία Ελληνίδου απολαμβάνει τη στιγμή και το χαλαρωτικό της μπάνιο.