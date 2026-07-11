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Το ζευγάρι αντιμετώπισε πολύμηνες γραφειοκρατικές διαδικασίες προκειμένου να ολοκληρώσει τον γάμο του στη συγκεκριμένη χώρα.

Η πρόταση γάμου είχε γίνει τον Ιούλιο του 2025, έπειτα από δύο χρόνια κοινής πορείας των δύο συντρόφων.

Η Πορίζκοβα υπήρξε στο παρελθόν παντρεμένη με τον μουσικό Ρικ Οκάσεκ, με τον οποίο απέκτησε δύο γιους πριν από τον θάνατό του το 2019.

Μετά από μια δύσκολη περίοδο πένθους και προσωπικών προκλήσεων, το πρώην μοντέλο βρήκε τη συντροφικότητα στο πρόσωπο του Τζεφ Γκρίνσταϊν.

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Η Πολίνα Πορίζκοβα και ο σύντροφός της, Τζεφ Γκρίνσταϊν, ενώθηκαν με τα δεσμά του γάμου σε τελετή που πραγματοποιήθηκε στην Ιταλία. Το χαρμόσυνο γεγονός γνωστοποίησε το ζευγάρι μέσω κοινής ανάρτησης στο Instagram την Παρασκευή 10 Ιουλίου. Ο 63χρονος σεναριογράφος είχε κάνει πρόταση γάμου στο 61χρονο πρώην μοντέλο τον Ιούλιο του 2025, έπειτα από δύο χρόνια κοινής πορείας.

«Μόλις παντρευτήκαμε», έγραψαν στη λεζάντα των κοινών αναρτήσεών τους, στις οποίες εμφανίζονται αγκαλιασμένοι, ενώ το μοντέλο επιδεικνύει το εντυπωσιακό διαμαντένιο μονόπετρο.

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Λίγες ημέρες πριν από τον γάμο τους, οι δυο τους είχαν αναφερθεί μέσω Instagram στις χρονοβόρες διαδικασίες που απαιτήθηκαν, προκειμένου να μπορέσουν να τελέσουν τον γάμο τους στην Ιταλία.

«Το να παντρευτεί ένας Ιταλός στην Ιταλία είναι από μόνο του αρκετά περίπλοκο. Όταν, όμως, πρόκειται για δύο αλλοδαπούς, μιλάμε για περίπου επτά μήνες γραφειοκρατίας. Και φαίνεται πως οι διαδικασίες δεν τελειώνουν ούτε όταν ανακηρυχθείς επίσημα παντρεμένος», είχαν αναφέρει στη ανάρτησή τους.

Ο γάμος με τον Ρικ Οκάσεκ

Η Πορίζκοβα ήταν παντρεμένη στο παρελθόν με τον τραγουδιστή των Cars, Ρικ Οκάσεκ. Ο γάμος τους διήρκεσε από το 1989 έως τον χωρισμό τους το 2018 και απέκτησαν μαζί δύο γιους, τον 32χρονο Τζόναθαν και τον 28χρονο Όλιβερ. Αναφερόμενη στο τέλος της σχέσης τους, η ίδια είχε περιγράψει την οικογένειά τους ως «ένα καλοφτιαγμένο αυτοκίνητο», επισημαίνοντας ωστόσο ότι «ως ποδήλατο, ο σύζυγός μου κι εγώ δεν κάναμε πλέον πετάλι στον ίδιο ρυθμό».

Ο Ρικ Οκάσεκ έφυγε αιφνίδια από τη ζωή το 2019, σε ηλικία 75 ετών, έπειτα από καρδιοπάθεια. Η Πορίζκοβα, η οποία συνέχιζε να μένει στο ίδιο σπίτι μαζί του παρά τον χωρισμό τους, ήταν εκείνη που τον εντόπισε νεκρό.

Μετά την απώλεια του ανθρώπου με τον οποίο είχε μοιραστεί 28 χρόνια της ζωής της, είχε μιλήσει ανοιχτά για τη βαθιά θλίψη που βίωσε, αποκαλύπτοντας ότι δυσκολευόταν να βρει τη δύναμη να συνεχίσει. Όπως είχε δηλώσει στο Page Six: «Δεν είναι τόσο ότι σκεφτόμουν πώς ή πότε θα βάλω τέλος στη ζωή μου. Ήταν περισσότερο το συναίσθημα ότι “απλώς δεν ξέρω πώς να συνεχίσω”».

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Μετά τον θάνατο του Οκάσεκ έγινε επίσης γνωστό ότι ο μουσικός την είχε αφαιρέσει από τη διαθήκη του χωρίς να το γνωρίζει η ίδια, γεγονός που την οδήγησε να βασιστεί οικονομικά στη στήριξη φίλων της. Στη συνέχεια, επέλεξε να μοιραστεί δημόσια την εμπειρία του πένθους της, δημοσιεύοντας, μεταξύ άλλων, ένα βίντεο στο οποίο έκλαιγε με αφορμή τη συμπλήρωση δύο ετών από τον θάνατό του.

«Αυτή είμαι στην πιο ευάλωτη στιγμή μου. Στην πιο εκτεθειμένη εκδοχή μου», είχε πει τότε στους ακολούθους της.

Η επόμενη μερά μετά τις δυσκολίες

Τα επόμενα χρόνια, η Πορίζκοβα μίλησε ανοιχτά και για την προσωπική της ζωή, περιγράφοντας την προσπάθειά της να προχωρήσει σε μια νέα σχέση. Το 2021 φημολογήθηκε ότι είχε σύντομη σχέση με τον Άαρον Σόρκιν, ενώ το 2023 είχε αναφερθεί στις δυσκολίες που αντιμετώπιζε στις γνωριμίες, κάνοντας λόγο για έλλειψη «διαθέσιμων» αντρών.

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«Δεν αστειεύομαι. Το 75% των αντρών με τους οποίους έχω βγει ραντεβού, όταν τους ρωτώ τι πήγε στραβά στην προηγούμενη σχέση τους, μου λένε ότι οι σύζυγοί τους είχαν οριακή διαταραχή προσωπικότητας», είχε δηλώσει στο Page Six.

Λίγους μήνες αργότερα, βρήκε τον έρωτα στο πρόσωπο του Τζεφ Γκρίνσταϊν, με τον οποίο επισημοποίησε δημόσια τη σχέση της τον Μάιο του 2023.

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