Η σύντροφος και συνεργός του Τζέφρι Έπσταϊν, Γκισλέιν Μάξγουελ, αρνήθηκε σήμερα, όπως ήταν αναμενόμενο, να απαντήσει στις ερωτήσεις μιας Επιτροπής της Βουλής των Αντιπροσώπων, όπως ανακοίνωσε ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρός της, ο Τζέιμς Κόμερ, αφού ολοκληρώθηκε η σύντομη ακρόασή της, κεκλεισμένων των θυρών.

«Όπως προβλεπόταν, η Γκισλέιν Μάξγουελ επικαλέστηκε την Πέμπτη Τροπολογία και αρνήθηκε να απαντήσει σε όλες τις ερωτήσεις», είπε ο Κόμερ στους δημοσιογράφους.

Advertisement

Advertisement

Η Πέμπτη Τροπολογία του αμερικανικού Συντάγματος εγγυάται το δικαίωμα κάποιου να αρνηθεί να μιλήσει για να μην αυτοενοχοποιηθεί. «Ο δικηγόρος της είπε ότι θα απαντούσε στις ερωτήσεις εάν λάμβανε χάρη» από τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, πρόσθεσε ο Κόμερ.

Ο Τραμπ, από την πλευρά του, δεν έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο απονομής χάρης ή μείωσης της ποινής στη Μάξγουελ. Τόσο ο ίδιος όσο και ο Κλίντον, τα ονόματα των οποίων περιλαμβάνονται σε έγγραφα που έδωσε στη δημοσιότητα το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης, έχουν αρνηθεί κάθε εμπλοκή σε παράνομες ενέργειες που σχετίζονται με τον Επστάιν.

Ο πρόεδρος της επιτροπής, χαρακτήρισε «πολύ απογοητευτική» την επιλογή της Μάξγουελ να επικαλεστεί το δικαίωμα στη σιωπή, σημειώνοντας ότι οι βουλευτές είχαν πολλά ερωτήματα τόσο για τα εγκλήματα που διέπραξε μαζί με τον Επστάιν όσο και για το ενδεχόμενο ύπαρξης συνεργών.