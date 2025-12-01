Νότια ΚορέαΜεγάλη αίσθηση έχει προκαλέσει στη Νότια Κορέα η αποκάλυψη ότι παραβίαστηκαν περισσότερες από 120.000 κάμερες σε σπίτια και επιχειρήσεις, με σκοπό τη χρήση του υλικού για σεξουαλική εκμετάλλευση για μια ιστοσελίδα άλλης χώρας.

Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι προχώρησε σε 4 συλλήψεις την Κυριακή, λέγοντας ότι οι κατηγορούμενοι εκμεταλλεύτηκαν τα τρωτά σημεία του Πρωτοκόλλου Διαδικτύου (IP) των καμερών, όπως απλούς κωδικούς πρόσβασης.

Οι κάμερες που παραβιάστηκαν, σύμφωνα με το BBC, βρίσκονταν σε ιδιωτικές κατοικίες, αίθουσες καραόκε, ένα στούντιο πιλάτες και μια γυναικολογική κλινική.

Σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε η Εθνική Αστυνομική Υπηρεσία της Νότιας Κορέας οι τέσσερις ύποπτοι έδρασαν ανεξάρτητα ο ένας από τον άλλον.

Ένας από τους υπόπτους κατηγορείται ότι παραβίασε 63.000 κάμερες και χρησιμοποίησε 545 βίντεο για σεξουαλική εκμετάλλευση. Ενας άλλος φέρεται να χάκαρε 70.000 κάμερες και να πούλησε 648 βίντεο.

Ένας τρίτος ύποπτος, αυτοαπασχολούμενος, όπως μεταδίδει η Κorea Joongang Daily, χάκαρε 15.000 κάμερες και αποθήκευσε το υλικό, ενώ ένας τέταρτος ύποπτος, υπάλληλος γραφείου, χάκαρε 136 κάμερες και επίσης κράτησε τα βίντεο. Η αστυνομία δήλωσε ότι δεν υπήρχαν στοιχεία ότι αυτοί οι δύο ύποπτοι διένειμαν ή πούλησαν το υλικό.

Η αστυνομία έχει επίσης λάβει μέτρα για την προστασία των θυμάτων. Οι αρχές επικοινώνησαν με 58 πληγείσες τοποθεσίες είτε τηλεφωνικά, είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω ταχυδρομείου για να τους ενημερώσουν για την παραβίαση και να τους παράσχουν οδηγίες σχετικά με την ασφάλεια των συσκευών τους, όπως η αλλαγή κωδικών πρόσβασης.

Το Εθνικό Γραφείο Ερευνών προέτρεψε τους χρήστες καμερών IP να λαμβάνουν προφυλάξεις ενημερώνοντας άμεσα και τακτικά τους κωδικούς πρόσβασής τους. Οι χρήστες συμβουλεύτηκαν να ορίζουν κωδικούς πρόσβασης τουλάχιστον οκτώ χαρακτήρων, συμπεριλαμβανομένων ειδικών συμβόλων, να τους αλλάζουν τουλάχιστον μία φορά κάθε έξι μήνες και να διατηρούν το υλικολογισμικό ενημερωμένο.

Οι κάμερες IP χρησιμοποιούνται συνήθως για την παρακολούθηση παιδιών, ηλικιωμένων, κατοικίδιων ζώων ή για λόγους ασφαλείας, αλλά η σύνδεση τους με το διαδίκτυο τα καθιστά ιδιαίτερα ευάλωτα σε χάκινγκ. Οι ύποπτοι εκμεταλλεύτηκαν αυτό το γεγονός στοχεύοντας συσκευές που προστατεύονται με απλούς κωδικούς πρόσβασης, όπως επαναλαμβανόμενους χαρακτήρες π.χ. «1111» ή βασικές αλφαριθμητικές ακολουθίες.

Η αστυνομία προχωρά τώρα σε ενέργειες για τον αποκλεισμό και το κλείσιμο αυτού του ιστότοπου και συνεργάζεται με ξένες υπηρεσίες για να εντοπίσει τον διαχειριστή του. Έχει επίσης συλλάβει τρία άτομα που αγόρασαν και είδαν το παράνομο υλικό μέσω του ιστότοπου.

(με πληροφορίες από BBC, Κorea Joongang Daily)

