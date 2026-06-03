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Η Λεωφόρος Ποσειδώνος, ένας από τους σημαντικότερους οδικούς άξονες της Αττικής και βασική αρτηρία των νοτίων προαστίων, μετατρέπεται σταδιακά σε έναν δρόμο αυξημένης επιτήρησης, με στόχο τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και τον περιορισμό των επικίνδυνων παραβάσεων. Κατά μήκος των 15,4 χιλιομέτρων της παραλιακής λεωφόρου έχουν εγκατασταθεί κάμερες σε 16 διαφορετικά σημεία, οι οποίες καταγράφουν παραβιάσεις του ερυθρού σηματοδότη.

Η ενίσχυση των τεχνικών μέσων ελέγχου αποτελεί μέρος της προσπάθειας για την αντιμετώπιση της αντικανονικής συμπεριφοράς στους δρόμους και τη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων. Η παραλιακή λεωφόρος έχει βρεθεί στο επίκεντρο αυτής της στρατηγικής, καθώς εδώ και χρόνια καταγράφονται σημαντικά περιστατικά παραβατικότητας, με κυριότερα την υπερβολική ταχύτητα και την παραβίαση φαναριών, φαινόμενα που συχνά οδηγούν σε σοβαρά τροχαία.

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Η πρώτη κάμερα καταγραφής παραβίασης κόκκινου σηματοδότη τοποθετήθηκε στη Λεωφόρο Ποσειδώνος, στο ρεύμα ανόδου προς Αθήνα, στο φανάρι πριν από τη διασταύρωση με τη Λεωφόρο Καλαμακίου. Από εκεί ξεκίνησε η ανάπτυξη ενός ευρύτερου δικτύου επιτήρησης που πλέον καλύπτει μεγάλο μέρος της διαδρομής, τόσο στο ρεύμα προς Αθήνα όσο και στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας.

Οι κάμερες έχουν τοποθετηθεί σε κρίσιμα σημεία της παραλιακής ζώνης, επιτηρώντας μεγάλες διασταυρώσεις και περιοχές με αυξημένη κυκλοφορία. Το πρώτο σημείο ελέγχου βρίσκεται έξω από το γήπεδο Tae Kwon Do, ενώ δύο ακόμη κάμερες λειτουργούν στη διασταύρωση κοντά στη Μαρίνα Φλοίσβου. Επιπλέον, κάμερες υπάρχουν στο ύψος του Πολιτιστικού Κέντρου Φλοίσβου, αλλά και στη διασταύρωση πριν από την παραλία του Καλαμακίου.

Ιδιαίτερη βαρύτητα έχει δοθεί στη συμβολή της Λεωφόρου Ποσειδώνος με τη Λεωφόρο Αλίμου, όπου η επιτήρηση αφορά και τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και τις λωρίδες εξόδου προς τη Λεωφόρο Αλίμου. Παράλληλα, τέσσερις ακόμη κάμερες, δύο ανά κατεύθυνση, έχουν εγκατασταθεί στο ύψος της Πλατείας Φλέμινγκ, ενώ το δίκτυο επεκτείνεται νοτιότερα έως τη διασταύρωση μετά τη Μαρίνα Γλυφάδας, στη συμβολή με την οδό Διαδόχου Παύλου.

Η επιλογή της συγκεκριμένης λεωφόρου δεν είναι τυχαία, καθώς η χάραξή της δημιουργεί σε αρκετούς οδηγούς την αίσθηση ενός «ανοιχτού δρόμου», γεγονός που συνδέεται με αυξημένες ταχύτητες και επικίνδυνες συμπεριφορές. Οι κάμερες έρχονται να λειτουργήσουν αποτρεπτικά, ενισχύοντας την εφαρμογή του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Οι ποινές για παραβίαση ερυθρού σηματοδότη παραμένουν αυστηρές, καθώς προβλέπεται πρόστιμο 700 ευρώ και αφαίρεση άδειας οδήγησης για 60 ημέρες. Σε περίπτωση δεύτερης παράβασης μέσα σε πέντε χρόνια, το πρόστιμο αυξάνεται στα 1.000 ευρώ και η άδεια αφαιρείται για έξι μήνες, ενώ σε νέα υποτροπή μπορεί να φτάσει τα 2.000 ευρώ με αφαίρεση άδειας έως και έναν χρόνο. Η εγκατάσταση καμερών συνεχίζεται και σε άλλα σημεία του οδικού δικτύου, με στόχο τη δημιουργία ασφαλέστερων συνθηκών για όλους τους χρήστες των δρόμων.