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Διακόσιοι δημοσιογράφοι διερεύνησαν τα στοιχεία, διαπιστώνοντας ότι ο διευθύνων σύμβουλος Κρίστιαν Σούινγκ πίεζε για μεγαλύτερη ανοχή κινδύνου και απέκρυπτε προβλήματα από τους μετόχους.

Τα αρχεία αναδεικνύουν ελλιπείς ελέγχους σε ύποπτες συναλλαγές, συνεργασία με καταδικασμένους εγκληματίες και διευκόλυνση παράνομων δραστηριοτήτων μέσω διεθνών δικτύων.

Η Deutsche Bank απάντησε ότι τα περισσότερα ζητήματα αφορούν παλαιότερες περιόδους, υποστηρίζοντας πως η τράπεζα έχει πλέον αλλάξει ριζικά την κουλτούρα της.

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Σε μια άνευ προηγουμένου διαρροή τραπεζικών δεδομένων, περισσότερα από 15 εκατομμύρια ηλεκτρονικά μηνύματα και εσωτερικά έγγραφα της Deutsche Bank έχουν δημοσιοποιηθεί από πληροφοριοδότες και αποκαλύπτουν μεταξύ άλλων λογιστικές απάτες, ύποπτες δοσοληψίες με αμφιλεγόμενα πρόσωπα, συναλλαγές με Ρώσους ολιγάρχες και ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος.

Σύμφωνα με το περιοδικό Der Spiegel, πρόκειται κυρίως για δεδομένα από το τμήμα της DB που ασχολείται με «προβληματικές συναλλαγές και ευαίσθητους πελάτες», με τους αρμόδιους υπαλλήλους να εισηγούνται σχετικά με το εάν η τράπεζα θα πρέπει να ξεκινήσει, να συνεχίσει ή να τερματίσει τις επιχειρηματικές της σχέσεις.

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Οι πληροφοριοδότες, μέσω Αμερικανού δικηγόρου, έστειλαν τα δεδομένα στη Νοτιοαφρικανή δικηγόρο Καντιζά Σαρίφε και στην Ινδή δημοσιογράφο Τζόζι Τζόζεφ και στη συνέχεια τα κοινοποίησαν σε 50 μέσα ενημέρωσης σε όλον τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένου του γερμανικού περιοδικού αλλά και του δικτύου ZDF. Τη διεθνή έρευνα «Inside Deutsche Bank», που ακολούθησε από 200 δημοσιογράφους, συντόνισε ο νοτιοαφρικανικός μη κερδοσκοπικός οργανισμός Barracuda Media, με την υποστήριξη του Κέντρου Δεδομένων και Έρευνας στο Βερολίνο.

Στα έγγραφα που δημοσιοποιήθηκαν περιλαμβάνονται «τεράστιος αριθμός» εσωτερικής ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, πρακτικά συνεδριάσεων του εποπτικού συμβουλίου, εμπιστευτικές αναφορές, αρχεία συμμόρφωσης, ακόμη και αρχεία καταγραφής συνομιλιών εργαζομένων. Όλα αυτά, επισημαίνεται, «ρίχνουν νέο φως» στη δράση του διευθύνοντος συμβούλου της τράπεζας Κρίστιαν Σούινγκ, ο οποίος τοποθετήθηκε θεωρητικά προκειμένου να βάλει τέλος σε σειρά σκανδάλων που αφορούσαν την DB.

Όπως αποκαλύπτεται από τη διαρροή, ο κ. Σούινγκ απαίτησε εσωτερικά μεγαλύτερη ανοχή κινδύνου, διαμαρτυρήθηκε πολλές φορές για τις εισηγήσεις του τμήματος ελέγχου συμμόρφωσης, ενώ απέκρυψε προβλήματα από τους μετόχους. Η έρευνα αποκαλύπτει επίσης λογιστικά τρικ, οικονομικές καταστάσεις στα όρια της απάτης, αλλά και λεπτομέρειες για τη σχέση της τράπεζας με πρόσωπα όπως ο Τζέφρι Έπστιν και ο Αμερικανός πρόεδρος.

Η τράπεζα κολάκευε αρχικά τον Ντόναλντ Τραμπ προκειμένου να τον κερδίσει ως πελάτη, αλλά το 2017 έστειλε εκ παραδρομής τις φορολογικές δηλώσεις του σε λάθος άτομο χωρίς να τον ενημερώσει, ενώ στην περίπτωση του καταδικασμένου για σεξουαλικά εγκλήματα, η DB είχε εντοπίσει ύποπτες συναλλαγές ύψους 600 εκατομμυρίων δολαρίων χωρίς να αντιδράσει. Στην περίπτωση επίσης της οικογένειας Aldi, η τράπεζα βοήθησε τους κληρονόμους να φοροδιαφύγουν, χρησιμοποιώντας μεθόδους οι οποίες τελικά ανακαλύφθηκαν από τις φορολογικές αρχές.

Ενδεικτικά ακόμη, το 2020, ένας υπάλληλος αποκάλυψε στοιχεία για ύποπτο δίκτυο ξεπλύματος «μαύρου» χρήματος, μέσω του οποίου εκτιμάται ότι είχαν ήδη διαρρεύσει εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ. Προηγουμένως, τα συστήματα ελέγχου είχαν καταγράψει μεμονωμένα προβλήματα, χωρίς ωστόσο να τα συνδέσουν μεταξύ τους.

Η τράπεζα εντόπισε το μοτίβο μόνο τρία χρόνια αργότερα, με τον αρμόδιο διευθυντή να αναφέρει στο σχετικό σημείωμα: «Τα συστήματά μας απλώς δεν το ανίχνευσαν». Σε άλλη περίπτωση, η DB επεξεργάστηκε χιλιάδες ύποπτες συναλλαγές στην Κολομβία, χωρίς να υποβάλει τις αντίστοιχες αναφορές για ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος στη Γερμανία, όπως όφειλε. Τα δεδομένα αποκαλύπτουν ακόμη πώς η τράπεζα διευκόλυνε τις συμφωνίες όπλων, ακόμη και για πωλήσεις σε «προβληματικές» χώρες, αλλά και πώς συνέχιζε να διαχειρίζεται λογαριασμούς δωρεών προς την Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD), παρότι δημοσίως η ηγεσία της επέκρινε το ακροδεξιό κόμμα.

Η διαρροή εγείρει επίσης το ερώτημα εάν τα συστήματα ελέγχου της τράπεζας αποτελούσαν εμπόδιο σε ορισμένες περιπτώσεις. Σε ένα εσωτερικό e-mail το 2017, ο Κρίστιαν Σούινγκ εξέφραζε τη θλίψη του για τις συνέπειες των αυστηρών ελέγχων πελατών: «Η KYC (ενν. το τμήμα Know Your Customer, το οποίο αναφέρεται στη νομικά απαιτούμενη διαδικασία επαλήθευσης των πελατών) σπάει τον λαιμό των εσόδων μας», έγραφε ο διευθύνων σύμβουλος. Επιπλέον, τα έγγραφα δείχνουν ότι η τράπεζα διατήρησε καταδικασμένους εγκληματίες, Ρώσους ολιγάρχες και διαπιστωμένους απατεώνες ως πελάτες επί χρόνια, σε ορισμένες περιπτώσεις παρά τις εσωτερικές προειδοποιήσεις, και απέρριψε επανειλημμένα εσωτερικές ανησυχίες σχετικά με αυτό. Σε κάποιες περιπτώσεις μάλιστα Ρώσοι πελάτες της τράπεζας χρησιμοποιούσαν την Κύπρο ως «πίσω πόρτα» για την πρόσβασή τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αναφέρει στο ρεπορτάζ του το ZDF.

Η Deutsche Bank από την πλευρά της δήλωσε ότι τα ζητήματα που αναφέρονται στην έρευνα χρονολογούνται πολλά χρόνια πριν, έως και δύο δεκαετίες, και υποστηρίζει ότι σε πολλές περιπτώσεις έχει συνεργαστεί με τις αρχές για τη διευθέτησή τους. «Είμαστε μια διαφορετική τράπεζα σήμερα. Έχουμε επενδύσει στον εσωτερικό έλεγχο, έχουμε ενισχύσει τη διαχείριση κινδύνου και έχουμε αλλάξει ριζικά την εταιρική μας κουλτούρα. Παραμένουμε επικεντρωμένοι στην εφαρμογή της στρατηγικής μας, η επιτυχία της οποίας αντικατοπτρίζεται στα ρεκόρ κερδών του περασμένου έτους και των πιο πρόσφατων τριμήνων», τονίζει σε δήλωσή της η τράπεζα, αναφερόμενη στις ριζικές μεταρρυθμίσεις κατά την περίοδο 2019-2025, οι οποίες κόστισαν 7 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ αρνήθηκε να σχολιάσει «πιθανές πρώην ή τρέχουσες σχέσεις με πελάτες» της.