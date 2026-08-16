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Οι επικριτές του προέδρου κατηγορούν τον ίδιο για έλλειψη ενσυναίσθησης και αποκοπή από τα προβλήματα των πολιτών, καθώς η χώρα αντιμετωπίζει κλιματική κρίση.

Το περιβάλλον του προέδρου υποστηρίζει πως οι φωτογραφίες δημοσιεύτηκαν χωρίς την άδειά του, ενώ το περιοδικό Paris Match σημειώνει ότι ο Μακρόν συνεχίζει τις κυβερνητικές του υποχρεώσεις.

Παράλληλα, ο Γάλλος πρόεδρος καλείται να διαχειριστεί την ακύρωση από το δικαστήριο του νομοσχεδίου για την απαγόρευση πρόσβασης ανηλίκων σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης.

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Θύελλα αντιδράσεων στη Γαλλία προκαλούν οι φωτογραφίες του Εμανουέλ Μακρόν ο οποίος την ώρα που καιγόταν η χώρα, ο ίδιος έκανε διακοπές και έβγαζε φωτογραφίες με jet ski στη Γαλλική Ριβιέρα.

Οι εικόνες δημοσιεύθηκαν στο εξώφυλλο του Paris Match και δείχνουν τον 48χρονο πρόεδρο να κινείται με μεγάλη ταχύτητα πάνω σε θαλάσσιο σκάφος, φορώντας σωσίβιο, κατά τη διάρκεια των διακοπών του στο Φορ ντε Μπρεγκανσόν, την προεδρική θερινή κατοικία στη Μεσόγειο.

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Το περιοδικό συνόδευσε τη φωτογραφία με τον τίτλο «Το τελευταίο καλοκαίρι στο τιμόνι», σε μια αναφορά στο γεγονός ότι ο Μακρόν ολοκληρώνει την επόμενη χρονιά τη δεύτερη και τελευταία θητεία του στο Μέγαρο των Ηλυσίων.

Το ίδιο αφιέρωμα περιλαμβάνει και φωτογραφίες του Γάλλου προέδρου να κάνει foil surfing, ενώ σύμφωνα με το Paris Match το πρόγραμμά του στις διακοπές περιλαμβάνει επίσης τρέξιμο, πυγμαχία και αρκετές ώρες τηλεφωνικών επαφών για κυβερνητικά ζητήματα.

Από το περιβάλλον του Μακρόν υποστηρίζεται, πάντως, ότι οι φωτογραφίες τραβήχτηκαν χωρίς την άδειά του, με συνεργάτη του προέδρου να σημειώνει ότι αντίστοιχες μη εξουσιοδοτημένες φωτογραφίες έχουν ληφθεί κάθε χρόνο τα τελευταία εννέα χρόνια.

«Η Γαλλία καίγεται και ο Μακρόν κάνει διακοπές»

Η δημοσίευση ήταν αρκετή για να αναζωπυρώσει την κριτική της γαλλικής Αριστεράς, η οποία εδώ και καιρό κατηγορεί τον πρόεδρο ότι βρίσκεται αποκομμένος από την καθημερινότητα των πολιτών.

Η επικεφαλής των Πρασίνων, Μαρίν Τοντελιέ, μίλησε για ένα «καλοκαίρι Αποκάλυψης» για τη Γαλλία, υπογραμμίζοντας ότι η χώρα έχει αντιμετωπίσει αλλεπάλληλα κύματα καύσωνα, σοβαρή ξηρασία και φονικές πυρκαγιές.

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Η ίδια επέκρινε το γεγονός ότι την ώρα που οι πολίτες αντιμετωπίζουν τις συνέπειες της κλιματικής κρίσης, ο πρόεδρος εμφανίζεται σε μια ουσιαστικά «διαφημιστική» φωτογράφιση των διακοπών του.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο επικεφαλής των Σοσιαλιστών, Ολιβιέ Φορ. «Ενώ ο καύσωνας συνεχίζεται, η Γαλλία καίγεται και πολλοί Γάλλοι δεν μπορούν να αντέξουν οικονομικά διακοπές, ο πρόεδρος διασκεδάζει πάνω σε ένα jet ski στο Μπρεγκανσόν», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ακόμη πιο σκληρός ήταν ο κομμουνιστής γερουσιαστής Πιερ Ουζουλιά, ο οποίος χαρακτήρισε τις φωτογραφίες «απρεπείς».

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«Προσωπικά, θα προτιμούσα να τον δω σε ένα πυροσβεστικό όχημα να βοηθά τους πυροσβέστες να σβήσουν τη φωτιά. Εκεί θα έπρεπε να βρίσκεται», δήλωσε.

Εντονες αντιδράσεις

Σφοδρή επίθεση εξαπέλυσε και ο αριστερός πολιτικός Αλέξις Κορμπιέρ, ο οποίος δεν στάθηκε μόνο στο jet ski, αλλά και στην εικόνα του προέδρου με τα γυαλιά ηλίου πάνω στο «ιδιαίτερα ρυπογόνο» όπως το χαρακτήρισε, θαλάσσιο σκάφος.

Οι επικριτές του θεωρούν ότι η φωτογράφιση ενισχύει την εικόνα ενός προέδρου που απολαμβάνει προνόμια την ώρα που ένα μεγάλο τμήμα της κοινωνίας βρίσκεται αντιμέτωπο με το αυξημένο κόστος ζωής, ενώ παράλληλα οι φυσικές καταστροφές δοκιμάζουν τη χώρα.

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Από την άλλη πλευρά, το Paris Match επιχείρησε να παρουσιάσει μια διαφορετική εικόνα, περιγράφοντας τις διακοπές του Μακρόν ως «προσανατολισμένες στη δουλειά». Σύμφωνα με το περιοδικό, έχει δημιουργηθεί γραφείο στο προεδρικό θέρετρο και ο πρόεδρος περνά σημαντικό μέρος της ημέρας στο τηλέφωνο.

Η πολιτική ζημιά, ωστόσο, από τη φωτογραφία του jet ski δύσκολα εξουδετερώνεται με μια αναφορά στο

Η δημοσίευση των φωτογραφιών συνέπεσε με μία ακόμη πολιτική δυσκολία για τον Μακρόν. Γαλλικό δικαστήριο έβαλε εμπόδια στο σχέδιο της κυβέρνησης για την απαγόρευση πρόσβασης των παιδιών κάτω των 15 ετών σε συγκεκριμένες πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης.

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Το δικαστήριο έκρινε ότι η απαίτηση για επιβεβαίωση ηλικίας δημιουργεί ζητήματα προστασίας των πολιτών, καθώς η νομοθεσία δεν καθορίζει επαρκώς τις προϋποθέσεις και τα όρια με τα οποία θα πρέπει να πραγματοποιείται η σχετική διαδικασία.

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Ο Μακρόν ζήτησε από τον πρωθυπουργό Σεμπαστιάν Λεκορνί να επανεξετάσει και να τροποποιήσει τη νομοθεσία.