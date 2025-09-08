Σοκ έχει προκαλέσει στις ΗΠΑ η εν ψυχρώ δολοφονία μιας 23χρονης Ουκρανής πρόσφυγα από έναν άνδρα που δεν την γνώριζε καν σε τρένο στη Σάρλοτ.

Η 23χρονη Ιρίνα Ζαρούτσκα βρήκε τραγικό θάνατο όταν ο 35χρονος δράστης απρόκλητα της επιτέθηκε με μαχαίρι δευτερόλεπτα μετά την επιβίβασή της στον συρμό.

Οι εικόνες που καταγράφηκαν από τις κάμερες ασφαλείας είναι αποτρόπαιες.

Watch the full shocking footage from just a day ago showing Decarlos Brown Jr. b**tally carrying out an unprovoked attack on Ukrainian war refugee Iryna Zarutska in Charlotte, North Carolina.



Follow: @Novexa24 pic.twitter.com/oWyJgrpfCw September 7, 2025

Η Ζαρούτσκα, η οποία είχε διαφύγει στις ΗΠΑ με τη μητέρα και την αδελφή της για να γλιτώσει από τον πόλεμο στην Ουκρανία, καταγράφεται να κάθεται και να ασχολείται με το κινητό της.

Ο 35χρονος Ντεκάρλος Μπράουν Τζούνιορ, ακριβώς πίσω της, βγάζει ένα μαχαίρι από την τσέπη του και μαχαιρώνει την άτυχη κοπέλα στον λαιμό, χωρίς να έχει προηγηθεί το παραμικρό μεταξύ τους.

Στη συνέχεια κατευεθύνεται ατάραχος προς μια από τις πόρτες του συρμού, ενώ από το μαχαίρι του έσταζε το αίμα της 23χρονης.

23-year-old Iryna Zarutska 💔



Mainstream media workers know her as "She-Who-Must-Not-Be-Named" pic.twitter.com/6HMm7IOjlg September 7, 2025

Ο 35χρονος συνελήφθη δύο λεπτά μετά την φονική επίθεση, όταν ο συρμός σταμάτησε στον επόμενο σταθμό.

Οπως έγινε γνωστό, είχε ιστορικό βίαιων επιθέσεων ενώ εμφανίζεται να αντιμετωπίζει και ψυχολογικά προβλήματα.

Should Decarlos Brown Jr. receive the death penalty? pic.twitter.com/9nhgcfVdTS September 6, 2025