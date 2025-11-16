Ο δημοφιλής YouTuber Τζακ Ντόχερτι συνελήφθη τα ξημερώματα του Σαββάτου στο Μαϊάμι, με την αστυνομία να τον κατηγορεί για κατοχή ναρκωτικών ουσιών και παρεμπόδιση της κυκλοφορίας. Σύμφωνα με τα έγγραφα σύλληψης που δημοσιεύτηκαν από αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, ο 22χρονος στεκόταν στη μέση του δρόμου προσπαθώντας να αλληλεπιδράσει με αστυνομικούς ενώ κατέγραφε βίντεο, προκαλώντας έτσι καθυστέρηση και κίνδυνο για τα διερχόμενα οχήματα. Οι αστυνομικοί τον απομάκρυναν από το οδόστρωμα και στη συνέχεια προχώρησαν σε έλεγχο, ο οποίος οδήγησε στη σύλληψή του.

Κατά τον έλεγχο, οι αρχές εντόπισαν ένα «μισό πορτοκαλί, ωοειδές χάπι με την ένδειξη 3», το οποίο θεωρήθηκε συμβατό με αμφεταμίνη κατηγορίας Schedule II – ουσία με αυστηρή νομική ρύθμιση στις ΗΠΑ. Επιπλέον, βρέθηκαν τρία έτοιμα τσιγάρα, τα οποία οι αστυνομικοί εκτίμησαν ότι περιείχαν κάνναβη. Παρότι η κάνναβη έχει αποποινικοποιηθεί ή νομιμοποιηθεί για ψυχαγωγική χρήση σε αρκετές πολιτείες, στη Φλόριντα εξακολουθεί να είναι παράνομη για μη ιατρικούς σκοπούς, στοιχείο που επιβάρυνε τη θέση του Ντόχερτι.

Ο Ντόχερτι έχει αποκτήσει μεγάλη αναγνωρισιμότητα στο διαδίκτυο χάρη στα προκλητικά του βίντεο, τα οποία συχνά περιλαμβάνουν φάρσες, δημόσιες αντιπαραθέσεις ή ακραίες σκηνές που αγγίζουν τα όρια της επικινδυνότητας. Έχει δημοσιεύσει περιεχόμενο όπως το «με πέταξαν από κρουαζιερόπλοιο» ή το «τράκαρα περιπολικό», βίντεο που έχουν συζητηθεί έντονα στα κοινωνικά δίκτυα και του έχουν προσφέρει μεγάλη προβολή αλλά και κριτική. Πολλά από τα βίντεό του τον δείχνουν να προκαλεί αγνώστους στον δρόμο, ενώ στη συνέχεια «καλύπτεται» από τον σωματοφύλακά του, ένα χαρακτηριστικό στοιχείο της διαδικτυακής του περσόνας που έχει συμβάλει στη δημιουργία του πολύπλευρου –και συχνά αμφιλεγόμενου– προφίλ του.

Συνολικά, ο Ντόχερτι διαθέτει πάνω από 15 εκατομμύρια συνδρομητές στο YouTube, 10 εκατομμύρια ακολούθους στο TikTok και 2,8 εκατομμύρια στο Instagram, αριθμοί που τον καθιστούν έναν από τους πιο δημοφιλείς –αλλά και συχνά αμφισβητούμενους– δημιουργούς περιεχομένου της γενιάς του.

Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό αν έχει εξασφαλίσει νομική εκπροσώπηση, ενώ εκπρόσωπος που αναφέρεται στα κοινωνικά του δίκτυα δεν απάντησε άμεσα σε αιτήματα σχολιασμού.

