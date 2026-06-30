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Οι αρχές συνέλαβαν τις αδελφές Αμάγια και Κίτι Ντίαζ, καθώς και την Κιάντρα Φαζ, οι οποίες αντιμετωπίζουν κατηγορίες για φόνο.

Κάθε μία από τις τρεις κατηγορούμενες κρατείται με εγγύηση ύψους 15 εκατομμυρίων δολαρίων, ενώ οι έρευνες για το κίνητρο συνεχίζονται.

Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι δεν προηγήθηκε καμία συμπλοκή ή έντονη λογομαχία μεταξύ του θύματος και των τριών γυναικών πριν από την επίθεση.

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Η τοπική κοινωνία στο Τέξας παραμένει συγκλονισμένη από τη δολοφονία της 32χρονης Καρολάιν «Κάρο» Πένια, μητέρας πέντε παιδιών, η οποία έχασε τη ζωή της έπειτα από άγρια επίθεση με μαχαίρι σε δρόμο της πόλης Ντελ Ρίο, κοντά στα σύνορα με το Μεξικό.

Για την υπόθεση έχουν συλληφθεί οι αδελφές Αμάγια «Κούκι» Ντίαζ, 19 ετών, και Κίτι Μία Ντίαζ, 21 ετών, καθώς και η 21χρονη φίλη τους, Κιάντρα Ρενέ Φαζ. Και οι τρεις αντιμετωπίζουν κατηγορίες για τη δολοφονία της 32χρονης και κρατούνται με εγγύηση που έχει οριστεί στα 15 εκατομμύρια δολάρια για καθεμία.

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Έντονες αντιδράσεις προκάλεσε βίντεο από τις συλλήψεις, στο οποίο η μία από τις δίδυμες εμφανίζεται να χαμογελά ενώ οδηγείται με χειροπέδες, ενώ η αδελφή της φαίνεται να γελά και να φωνάζει προς όσους τη βιντεοσκοπούν να σταματήσουν.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, η 32χρονη πάλεψε να κρατηθεί στη ζωή κατά τη διάρκεια της επίθεσης. Φίλη του θύματος ανέφερε ότι οι τρεις νεαρές την είχαν περικυκλώσει, ενώ φωτογραφία που είχε αναρτηθεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στη συνέχεια διαγράφηκε φέρεται να έδειχνε την άτυχη γυναίκα τραυματισμένη και γεμάτη αίματα.

Two young Texas sisters and their friend were arrested after brutally hacking a mother of five to death. A 32-year-old mother in broad daylight on a busy street in Del Rio, Texas.



Kitty Mia Diaz (21), Amaya 'Cookie' Diaz (19), and Kyandra Renee Faz (21) are charged with murder.… pic.twitter.com/ObsX9CVINw — Desiree (@DesireeAmerica4) June 28, 2026

Αυτόπτες μάρτυρες υποστήριξαν ότι πριν από την επίθεση δεν είχε προηγηθεί κάποια έντονη λογομαχία ή συμπλοκή μεταξύ του θύματος και των τριών γυναικών. Μέχρι στιγμής, οι Αρχές δεν έχουν ανακοινώσει το κίνητρο της δολοφονίας και η έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

Η Καρολάιν Πένια αφήνει πίσω της πέντε παιδιά, ηλικίας από 3 έως 17 ετών, δύο από τα οποία αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας και έχουν ειδικές ανάγκες. Το γεγονός έχει προκαλέσει βαθιά συγκίνηση στην τοπική κοινωνία, ενώ φίλοι και συγγενείς του θύματος ζητούν να αποδοθεί δικαιοσύνη. Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί και το γεγονός ότι μία από τις κατηγορούμενες είναι επίσης μητέρα, με πρόσωπα από το περιβάλλον της 32χρονης να εκφράζουν την απορία και την οδύνη τους για το πώς μια μητέρα θα μπορούσε να εμπλακεί σε μια τόσο βίαιη υπόθεση.