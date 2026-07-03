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Ποινή πολυετούς κάθειρξης επέβαλε δικαστήριο στο Τέξας σε 30χρονη πρώην καθηγήτρια, αφού σώμα ενόρκων την έκρινε ένοχη για τη σεξουαλική κακοποίηση 13χρονου μαθητή της. Η απόφαση εκδόθηκε έπειτα από διήμερη ακροαματική διαδικασία, κατά την οποία παρουσιάστηκε εκτενές αποδεικτικό υλικό σε βάρος της κατηγορούμενης.

Το δικαστήριο της επέβαλε ποινή 10 ετών για σεξουαλική επαφή με ανήλικο και ακόμη 13 ετών για την παράνομη σχέση μεταξύ εκπαιδευτικού και μαθητή, με τις ποινές να εκτίονται ταυτόχρονα.

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Παράλληλα, της επιβλήθηκε χρηματικό πρόστιμο ύψους 20.000 δολαρίων. Κατά τη διάρκεια της δίκης κατέθεσαν έξι μάρτυρες, ενώ οι εισαγγελικές αρχές προσκόμισαν μηνύματα, φωτογραφίες και βίντεο που, σύμφωνα με την κατηγορία, τεκμηρίωναν τις πράξεις της.

Κατά την ανακοίνωση της ποινής, το θύμα περιέγραψε τις σοβαρές επιπτώσεις που είχε η υπόθεση στη ζωή του, λέγοντας ότι έχασε φίλους, την αυτοπεποίθησή του και βρέθηκε σε ιδιαίτερα δύσκολη ψυχολογική κατάσταση. Η μητέρα του ανέφερε ότι ο γιος της αντιμετώπισε έντονο άγχος και κατάθλιψη, αποδίδοντας την ευθύνη στην κατηγορούμενη και ζητώντας να μην της δοθεί ποτέ ξανά η δυνατότητα να εργαστεί με ανηλίκους.

Η έρευνα ξεκίνησε τον Νοέμβριο του 2023, όταν οι γονείς του μαθητή ενημέρωσαν το Αστυνομικό Τμήμα της Σχολικής Περιφέρειας United Independent για την ύπαρξη μιας ακατάλληλης σχέσης. Στη συνέχεια, η εγκληματολογική εξέταση του κινητού τηλεφώνου του ανήλικου αποκάλυψε μηνύματα που αποτέλεσαν βασικά στοιχεία της δικογραφίας. Μετά τη συλλογή των αποδείξεων, η Ρούλαν συνελήφθη τον Δεκέμβριο του 2023, υποστηρίζοντας από την πρώτη στιγμή ότι είναι αθώα. Μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει γνωστό αν θα προσφύγει κατά της καταδικαστικής απόφασης με έφεση.