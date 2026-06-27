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Το ζώο βρέθηκε σε καλή κατάσταση κοντά σε πηγές νερού και άφθονη βλάστηση έξι χιλιόμετρα από το ράντσο του.

Ο ιδιοκτήτης της οργάνωσε επιχείρηση ασφαλούς μεταφοράς του ζώου με ειδικό τρέιλερ μετά την παροχή κτηνιατρικής φροντίδας.

Πλέον σχεδιάζεται η τοποθέτηση περίφραξης στον χώρο για την αποφυγή μελλοντικής απομάκρυνσης της καμηλοπάρδαλης από την περιοχή της.

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Αίσιο τέλος είχε η επιχείρηση εντοπισμού της Γκρέισι, της χαριτωμένης καμηλοπάρδαλης που είχε εξαφανιστεί για περίπου δύο εβδομάδες στο Τέξας, αφού είχε απομακρυνθελι από ένα απομονωμένο ράντσο.

Εντοπίστηκε η Γκρέισι, η καμηλοπάρδαλη που αναζητούνταν επί δύο εβδομάδες

Το ζώο εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια εναέριας έρευνας περίπου 6,4 χιλιόμετρα νότια από τον περιφραγμένο χώρο της, στην περιοχή Texas Hill Country, σύμφωνα με τον σερίφη της κομητείας Real, Νέιθαν Τζόνσον.

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Ο ιδιοκτήτης της Γκρέισι, Βικ Τζόουνς, που ήταν διατεθειμένος να προσφέρει αμοιβή 5.000 δολαρίων για πληροφορίες που θα οδηγήσουν στον ασφαλή εντοπισμό και την επιστροφή της, επικοινώνησε άμεσα με κτηνίατρο και οργάνωσε μια ομάδα για την ασφαλή επιστροφή της στο ράντσο.

SURPRISE — we’re seeing double! 🦒🦒



Two weeks ago, we shared that the Zoo welcomed a female giraffe calf and that our friends at the TODAY Show were helping us pick her name … but the evening following that announcement, we welcomed a SECOND female calf! 🥹💕



Born just 13… pic.twitter.com/YOyqjD2btd June 27, 2026

Η Γκρέισι, η οποία είναι περίπου 3 ετών και ζυγίζει τουλάχιστον 540 κιλά, βρέθηκε σε απόσταση μικρότερη του ενός χιλιομέτρου από μια λίμνη και ένα ρυάκι, έχοντας άφθονη βλάστηση για να τραφεί. Όπως ανέφερε ο ιδιοκτήτης της, φαίνεται πως βρισκόταν στην περιοχή εκείνη για περίπου μία εβδομάδα.

Οι κτηνίατροι χρειάστηκαν χρόνο για να την ηρεμήσουν και να καλύψουν τα μάτια της, ώστε να τη μεταφέρουν με ειδικό, ψηλό τρέιλερ κατάλληλο για καμηλοπαρδάλεις

Η έρευνα έγινε με ελικόπτερο, καθώς ορισμένα σημεία της απομονωμένης περιοχής είναι απροσπέλαστα με αυτοκίνητο. Παρόλο που οι 2.700 κάτοικοι της κομητείας είχαν ειδοποιηθεί να έχουν το νου τους, η Γκρέισι βρέθηκε τελικά σε μια ιδιωτική, ακατοίκητη έκταση.

Ο σερίφης πιστεύει ότι η Γκρέισι, που είχε φτάσει στο ράντσο τον Μάιο, δεν είχε σκοπό να αποδράσει. Συνήθιζε να περιφέρεται σε μια βραχώδη περιοχή για να τραφεί από τα δέντρα που φύτρωναν ανάμεσα στα βράχια και πάντα επέστρεφε στον χώρο της.

Gracie the Giraffe, who went missing for about two weeks in Texas after wandering off a remote private ranch, was finally found Friday — and the open range appeared to have agreed with her. pic.twitter.com/DrZtpagED2 — ABC News (@ABC) June 27, 2026

Παρόλο που η περιοχή δεν ήταν περιφραγμένη επειδή οι καμηλοπαρδάλεις δεν συνήθιζαν να πλησιάζουν εκεί, ο Τζόουνς δηλώνει ότι πλέον σχεδιάζει να τοποθετήσει φράχτη, ενώ μέχρι να ολοκληρωθούν τα έργα, η Γκρέισι θα παραμείνει στον προστατευμένο χώρο της. Παρά το μέγεθός της, ο ιδιοκτήτης διαβεβαίωσε ότι η καμηλοπάρδαλη δεν θα αποτελούσε κίνδυνο για κάποιον που θα τη συναντούσε, καθώς «αν κινηθείς προς το μέρος της, απλώς απομακρύνεται