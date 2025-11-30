Μια σπάνια καμηλοπάρδαλη χωρίς βούλες πέθανε υπό μυστηριώδεις συνθήκες, μόλις 2 χρόνια μετά τη γέννησή της που είχε προκαλέσει διεθνή προσοχή και την είχε μετατρέψει σε κορυφαίο αξιοθέατο του ζωολογικού κήπου στο Τενεσί.

Η Κιπέκε, η καμηλοπάρδαλη ηλικίας δύο ετών, πέθανε την Τετάρτη στο Brights Zoo, σύμφωνα με ανακοίνωση στη σελίδα του ζωολογικού κήπου στο Facebook. Οι καμηλοπαρδάλεις μπορούν να ζήσουν έως και 25 χρόνια στη φύση, και ακόμη περισσότερο σε αιχμαλωσία, σύμφωνα με το National Geographic. «Θα γίνει πλήρης νεκροψία για να καταλάβουμε τι συνέβη», ανέφερε ο ζωολογικός κήπος στην ανακοίνωση.

Η Κιπέκε πήρε το όνομά της από τη σουαχίλι λέξη για το «μοναδική», όμως η σπάνια γενετική μετάλλαξη που της στέρησε τις χαρακτηριστικές βούλες είναι απίθανο να σχετίζεται με τον πρόωρο θάνατό της. Στη φύση οι βούλες βοηθούν τις καμηλοπαρδάλεις να καμουφλάρονται, όμως η απώλειά τους δεν αποτελεί μειονέκτημα μέσα σε ζωολογικό κήπο, όπως αναφέρει η New York Post.