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Η Asha είχε στήσει τον στύλο της για pole dancing και ακολουθούσε προσεκτικά ένα βίντεο-tutorial στην τηλεόραση. Πάνω στην ένταση της προπόνησης και σε μια πιο δυναμική φιγούρα, ο στύλος «ξεκόλλησε» από το ταβάνι και πέτυχε με απίστευτη ακρίβεια το σύστημα πυρόσβεσης (sprinkler) της οροφής!

Το αποτέλεσμα; Μέσα σε κλάσματα του δευτερολέπτου, το σαλόνι της μετατράπηκε σε νεροτσουλήθρα, με το νερό να αναβλύζει με τεράστια πίεση.

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«Έπαθα σοκ, έμεινα εντελώς στήλη άλατος. Η πρώτη και κύρια έννοια μου εκείνη τη στιγμή ήταν ο σκύλος μου», δηλώνει η ίδια, περιγράφοντας τις στιγμές πανικού.

Ευτυχώς, η ίδια και το τρομαγμένο σκυλάκι της κατάφεραν να βγουν γρήγορα έξω από το κτίριο, την ώρα που οι σειρήνες της πυροσβεστικής άρχισαν να ηχούν σε ολόκληρη την περιοχή.

Happy end με μπόλικο τρολάρισμα στα social media

Αντί να καθίσει να κλαίει το κατεστραμμένο παρκέ της, η Asha αποφάσισε να αντιμετωπίσει την κατάσταση με αυτοσαρκασμό.

Πήρε το βίντεο από την κάμερα ασφαλείας που κατέγραψε όλο το σκηνικό και το ανέβασε στα viral trend του TikTok και του Instagram, όπου παρουσιάζονται καθημερινές αναποδιές σαν να πρόκειται για… δραματικό true-crime ντοκιμαντέρ του Netflix.

Το pole dancing θέλει όντως τρομερή τεχνική και δύναμη – αλλά στο μεταξύ εκείνη θα χρειαστεί έναν πολύ καλό μάστορα για τη σταθερότητα του στύλου.

📌 Τρία γρήγορα μαθήματα από το πάθημα της Asha:

Double-check στην εγκατάσταση: Αν σκοπεύεις να βάλεις στύλο στο σπίτι, σιγουρέψου ότι δεν στηρίζεται απλά στην… καλή σου τύχη.

Αν σκοπεύεις να βάλεις στύλο στο σπίτι, σιγουρέψου ότι δεν στηρίζεται απλά στην… καλή σου τύχη. Μακριά από τα sprinklers: Τα συστήματα πυρόσβεσης είναι εξαιρετικά ευαίσθητα στις προσκρούσεις.

Τα συστήματα πυρόσβεσης είναι εξαιρετικά ευαίσθητα στις προσκρούσεις. Το χιούμορ σώζει καταστάσεις: Όταν η ζωή σου δίνει πλημμύρες, εσύ φτιάξε ένα viral βίντεο.