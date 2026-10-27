Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Οι σουηδικές δημόσιες υπηρεσίες απαγόρευσαν τη χρήση των ChatGPT και Claude στους υπηρεσιακούς υπολογιστές λόγω ανησυχιών για την ασφάλεια των δεδομένων και την προστασία ευαίσθητων πληροφοριών.

Ο έλεγχος αποκάλυψε προβληματική χρήση των εν λόγω εργαλείων για κρατικές εργασίες, οδηγώντας τις αρχές στην επιβολή αυστηρότερων διαδικασιών ασφαλείας για την τεχνητή νοημοσύνη.

Ως ασφαλής εναλλακτική λύση προτείνεται το Copilot της Microsoft, το οποίο καλύπτεται από επίσημη συμφωνία ασφαλείας μεταξύ της κατασκευάστριας εταιρείας και της σουηδικής κυβέρνησης.

Περιορισμοί έχουν ήδη τεθεί σε εφαρμογή σε διάφορους δημόσιους οργανισμούς, ενώ η πρόσβαση στα απαγορευμένα εργαλεία επιτρέπεται πλέον μόνο μέσω ειδικής κυβερνητικής πλατφόρμας.

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Οι εργαζόμενοι στις δημόσιες υπηρεσίες της Σουηδίας δεν μπορούν πλέον να χρησιμοποιούν τις εκδόσεις των ChatGPT και Claude στους υπηρεσιακούς υπολογιστές τους, λόγω ανησυχιών που σχετίζονται με την ασφάλεια και τη διαχείριση των δεδομένων. Η απόφαση ελήφθη έπειτα από έλεγχο που διενεργήθηκε νωρίτερα μέσα στη χρονιά σχετικά με τη χρήση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης από υπαλλήλους της Σουηδικής Υπηρεσίας Μεταφορών. Κατά τη διάρκεια του ελέγχου εντοπίστηκαν περιπτώσεις χρήσης των συγκεκριμένων πλατφορμών για την εκτέλεση κρατικών εργασιών, οι οποίες χαρακτηρίστηκαν «προβληματικές».

Οι αρμόδιοι φορείς εξέφρασαν τον προβληματισμό τους για το ενδεχόμενο εισαγωγής ευαίσθητων πληροφοριών στα συγκεκριμένα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης, χωρίς να υπάρχει σχετική συμφωνία που να διασφαλίζει την προστασία και την ασφαλή διαχείριση των δεδομένων. Όπως επισημάνθηκε, μια τέτοια πρακτική θα μπορούσε να έχει ως αποτέλεσμα την ενσωμάτωση των πληροφοριών στα μοντέλα, καθώς και την αποθήκευσή τους για σκοπούς εκπαίδευσης της τεχνητής νοημοσύνης.

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Η χρήση ψηφιακών πλατφορμών που δεν καλύπτονται από αντίστοιχες συμφωνίες ασφαλείας είναι γνωστή ως «shadow IT» και, σύμφωνα με τις σουηδικές αρχές, ενδέχεται να δημιουργήσει κινδύνους για την ασφάλεια των πληροφοριών. «Συνέπειες για την ασφάλεια των πληροφοριών μας» μπορεί να προκύψουν από τέτοιες πρακτικές, δήλωσε ο Μίκαελ Βέτερκραντς, διευθυντής ψηφιοποίησης στα Κυβερνητικά Γραφεία της Σουηδίας.

Ως εναλλακτική επιλογή προτείνεται το Copilot της Microsoft, το οποίο έχει υποβληθεί σε διαδικασία ελέγχου ασφαλείας και καλύπτεται από συμφωνία ασφάλειας που έχει συναφθεί μεταξύ της αμερικανικής εταιρείας και της σουηδικής κυβέρνησης.

Παρά τους περιορισμούς, οι δημόσιοι υπάλληλοι θα εξακολουθήσουν να έχουν τη δυνατότητα να αξιοποιούν εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης για την εκτέλεση των υπηρεσιακών τους καθηκόντων. Ωστόσο, η χρήση τους θα υπόκειται πλέον σε αυστηρότερες διαδικασίες ελέγχου και ασφάλειας. Επιπλέον, μόνο ένας περιορισμένος αριθμός εργαζομένων θα μπορεί να εξακολουθήσει να χρησιμοποιεί τα ChatGPT και Claude, αποκλειστικά μέσω ειδικής πλατφόρμας ψηφιακών βοηθών τεχνητής νοημοσύνης που έχει αναπτύξει η σουηδική κυβέρνηση.

Όπως μετέδωσε ο σουηδικός δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας Sveriges Radio, περιορισμοί στη χρήση των ChatGPT και Claude έχουν τεθεί σε εφαρμογή και στη Σουηδική Φορολογική Υπηρεσία, καθώς και στο Εθνικό Συμβούλιο Ιδρυματικής Φροντίδας. Την ίδια στιγμή, η Σουηδική Αρχή Επιβολής του Νόμου εξετάζει το ζήτημα.

Οι δύο πλατφόρμες προστίθενται στο DeepSeek, το οποίο περιλαμβάνεται ήδη στον κατάλογο των εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης που δεν έχουν λάβει έγκριση από τη σουηδική κυβέρνηση, εξαιτίας ανησυχιών για την ασφάλεια των δεδομένων. Παράλληλα, την προηγούμενη εβδομάδα, οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν την απαγόρευση όλων των προϊόντων και υπηρεσιών της κινεζικής εταιρείας τεχνητής νοημοσύνης.

Με πληροφορίες από euronews