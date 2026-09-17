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Ο πρωθυπουργός της Σουηδίας Ουλφ Κρίστερσον ανακοίνωσε την παραίτησή του, μετά τα αποτελέσματα των βουλευτικών εκλογών.

Τα αποτελέσματα των εκλογών

Το αριστερό μπλοκ με επικεφαλής την ηγέτιδα του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος Μαγκνταλένα Άντερσον κέρδισε τις αμφίρροπες βουλευτικές εκλογές της Κυριακής στη Σουηδία, ανακοίνωσε σήμερα η εκλογική αρχή της χώρας μετά την ολοκλήρωση της καταμέτρησης των ψήφων.

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Με 176 έδρες, ο συνασπισμός των κεντροαριστερών κομμάτων της αντιπολίτευσης επικράτησε οριακά του δεξιού μπλοκ που απέσπασε 173 έδρες, έχοντας επικεφαλής τον απερχόμενο συντηρητικό πρωθυπουργό Ουλφ Κρίστερσον.

Ulf Kristersson väntas avgå som statsminister inom kort, uppger SVT. https://t.co/xl6v55ZnPw pic.twitter.com/Dshh6C1Bhh September 17, 2026

Ο Κρίστερσον, του δεξιού Κόμματος των Μετριοπαθών δεν έχει σχολιάσει επίσημα το τελικό αποτέλεσμα. Ωστόσο, το κρατικό ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο SVT, επικαλούμενο πηγές, μετέδωσε πως ο απερχόμενος πρωθυπουργός θα ανακοινώσει σύντομα την παραίτησή του.

Το εκλογικό αποτέλεσμα ανοίγει τον δρόμο για κυβερνητική αλλαγή, με την Άντερσον να αναμένεται να επιστρέψει στην πρωθυπουργία έπειτα από τέσσερα χρόνια στην αντιπολίτευση.

Έχει πλέον ολοκληρωθεί η καταμέτρηση όλων των ψήφων για το κοινοβούλιο των 349 εδρών, αν και το αποτέλεσμα τελεί υπό την τυπική επικύρωση που αναμένεται τις επόμενες ημέρες.