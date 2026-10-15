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Η προγραμματισμένη επιχείρηση θα διεξαχθεί σε πέντε κομητείες κοντά στη Στοκχόλμη κατά τη διάρκεια των μηνών Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου του 2027.

Περιβαλλοντικές οργανώσεις καταδίκασαν την απόφαση, υποστηρίζοντας ότι η θανάτωση ενός τόσο μεγάλου ποσοστού του πληθυσμού απειλεί την επιβίωση του είδους στη χώρα.

Αντιθέτως, αγρότες και κυνηγοί υποστηρίζουν τον περιορισμό του πληθυσμού των λύκων, επικαλούμενοι συχνές επιθέσεις των ζώων σε κοπάδια και κυνηγόσκυλα.

Πέρυσι, η δικαιοσύνη ακύρωσε αντίστοιχο σχέδιο θανάτωσης 48 λύκων, κρίνοντας ότι οι αρχές δεν απέδειξαν πως η ενέργεια δεν θα έβλαπτε τον πληθυσμό.

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Η Σουηδία ανακοίνωσε ότι θα επιτρέψει τη θανάτωση 72 λύκων το 2027, στο πλαίσιο της προσπάθειας αντιμετώπισης της ενδογαμίας, μετά την ακύρωση από τη δικαιοσύνη αντίστοιχου σχεδίου για τη θανάτωση 48 ζώων την προηγούμενη χρονιά.

Η σουηδική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης χαρακτήρισε την απόφαση «εξοργιστική». Ο πληθυσμός των λύκων στη χώρα υπολογίζεται σε 355 ζώα, ενώ η κυβέρνηση επιδιώκει εδώ και περίπου 15 χρόνια τη μείωσή του, προκαλώντας την έντονη αντίδραση των περιβαλλοντικών οργανώσεων.

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«Δεδομένου ότι ο πληθυσμός των σκανδιναβικών λύκων είναι ισχνός και αντιμετωπίζει προβλήματα ενδογαμίας, η μείωση πρέπει να γίνει σταδιακά και να συνοδεύεται από μέτρα που στοχεύουν στην αντιμετώπιση του φαινομένου», αναφέρουν τα συμβούλια των εμπλεκόμενων κομητειών σε ανακοίνωσή τους.

Η θανάτωση των 72 λύκων προβλέπεται να πραγματοποιηθεί σε πέντε κομητείες, κοντά στην πρωτεύουσα Στοκχόλμη, από τις 2 Ιανουαρίου έως τις 15 Φεβρουαρίου 2027.

Την προηγούμενη χρονιά, οργανώσεις προστασίας του περιβάλλοντος είχαν προσφύγει στη δικαιοσύνη κατά της απόφασης των τοπικών αρχών να επιτρέψουν τη θανάτωση 48 λύκων και είχαν δικαιωθεί.

Το διοικητικό δικαστήριο είχε κρίνει ότι οι περιφερειακές αρχές δεν είχαν αποδείξει πως η θανάτωση των ζώων δεν θα έθετε σε κίνδυνο την κατάσταση του πληθυσμού τους.

Οι επικριτές της συγκεκριμένης πολιτικής, μεταξύ των οποίων περιβαλλοντικές οργανώσεις και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, υποστηρίζουν ότι οι αποφάσεις για τη μείωση του πληθυσμού των λύκων επηρεάζονται περισσότερο από πολιτικές σκοπιμότητες παρά από επιστημονικά δεδομένα.

«Είναι σκανδαλώδες που ένας λύκος στους 5 στη Σουηδία θα θανατωθεί, την ώρα που ο πληθυσμός τους απειλείται σοβαρά», δήλωσε η Μπεατρίς Ρίντεβαλ, πρόεδρος της σουηδικής Εταιρείας Προστασίας της Φύσης, στο σουηδικό πρακτορείο ειδήσεων TT.

«Οι λύκοι μας ήδη αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα ενδογαμίας και αυτό το κυνήγι κινδυνεύει να επιδεινώσει ακόμη περισσότερο την κατάσταση. Πρόκειται για ένα παράλογο ρίσκο με ένα προστατευόμενο είδος που απειλείται σοβαρά με εξαφάνιση».

Από την πλευρά τους, αγρότες και κυνηγοί θεωρούν τους λύκους απειλή, επικαλούμενοι επιθέσεις σε πρόβατα και κυνηγόσκυλα, και ζητούν αυστηρότερο έλεγχο του πληθυσμού τους.