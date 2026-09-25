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Μια απρόσμενη και επικίνδυνη συνάντηση με έναν επιθετικό λύκο είχε ο Θανάσης Λινάρδος, ενώ βρισκόταν για περίπατο στο βουνό, στην περιοχή του Κρυονερίου. Όπως περιέγραψε ο ίδιος, το ζώο τον πλησίασε και του επιτέθηκε αρκετές φορές, επιχειρώντας να τον δαγκώσει, με τον ίδιο να προσπαθεί να προστατευτεί χρησιμοποιώντας ένα δέντρο ως κάλυψη.

Η επίθεση κράτησε αρκετά λεπτά και, παρά την προσπάθειά του να αμυνθεί, ο άνδρας δεν κατάφερε να αποφύγει τον τραυματισμό, καθώς δέχθηκε δάγκωμα από τον λύκο.

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Μιλώντας στο Action24 για όσα συνέβησαν, ο κ. Λινάρδος ανέφερε ότι η συνάντηση σημειώθηκε περίπου στις 19:50, όταν επέστρεφε από το βουνό. «Ξαφνικά ενώ ήμουν στο βουνό και γύριζα στις 19.50, είδα δίπλα μου έναν λύκο, με ακούμπησε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όπως εξήγησε, δεν ήταν η πρώτη φορά που είχε δει λύκο στην περιοχή, ωστόσο μέχρι τότε δεν είχε αντιμετωπίσει επιθετική συμπεριφορά από το ζώο. «Έχουμε ξαναδεί λύκο, δεν κάνουν επιθέσεις», είπε, περιγράφοντας στη συνέχεια την προσπάθειά του να απομακρυνθεί.

«Προσπάθησα να απομακρυνθώ όμως ο λύκος μου όρμηξε, έκανε επίθεση και εγώ προσπάθησα να αμυνθώ», πρόσθεσε, περιγράφοντας τις στιγμές κατά τις οποίες προσπάθησε να προστατευτεί από το ζώο.