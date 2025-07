Με την ικανότητά τους να αλλάζουν καμουφλάζ σε κλάσματα του δευτερολέπτου και το εντυπωσιακά υψηλό επίπεδο νοημοσύνης τους, δεν προκαλεί έκπληξη που τα χταπόδια μαγνητίζουν το ενδιαφέρον τόσο του κοινού όσο και των επιστημόνων.

Οι δυνατότητές τους να αναγνωρίζουν πρόσωπα, να λύνουν γρίφους και να μαθαίνουν μέσω παρατήρησης από άλλα χταπόδια τα καθιστούν εξαιρετικά ενδιαφέροντα πλάσματα για μελέτη, αναφέρει το Science.

Για να επιτελέσουν αυτές και πολλές άλλες λειτουργίες – όπως η εξερεύνηση – τα χταπόδια βασίζονται στο εξαιρετικά περίπλοκο νευρικό τους σύστημα, το οποίο έχει γίνει αντικείμενο εντατικής έρευνας στη νευροεπιστήμη.

Με περίπου 500 εκατομμύρια νευρώνες – παρόμοιο αριθμό με εκείνον των σκύλων – διαθέτουν το πιο εξελιγμένο νευρικό σύστημα από κάθε άλλο ασπόνδυλο. Ωστόσο, σε αντίθεση με τα σπονδυλωτά, το νευρικό τους σύστημα είναι σε μεγάλο βαθμό αποκεντρωμένο, με περίπου 350 εκατομμύρια νευρώνες, δηλαδή το 66%, να βρίσκονται στους οκτώ βραχίονές τους.

«Αυτό σημαίνει ότι κάθε πλοκάμι μπορεί να επεξεργάζεται αισθητηριακά ερεθίσματα, να κινείται και να εκτελεί σύνθετες συμπεριφορές ανεξάρτητα, χωρίς άμεσες εντολές από τον εγκέφαλο», εξηγεί η Galit Pelled, καθηγήτρια Μηχανολόγων Μηχανικών, Ακτινολογίας και Νευροεπιστήμης στο Πανεπιστήμιο του Μίσιγκαν, η οποία μελετά το νευρικό σύστημα των χταποδιών. «Στην ουσία, κάθε πλοκάμι διαθέτει έναν δικό του ”μίνι-εγκέφαλο”».

