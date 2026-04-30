Η Σρι Λάνκα βρίσκεται στο επίκεντρο μετά τη σύλληψη 22 βουδιστών μοναχών στο διεθνές αεροδρόμιο της πρωτεύουσας, καθώς κατηγορούνται για μεταφορά περισσότερων από 110 κιλών κάνναβης. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη υπόθεση κατάσχεσης ναρκωτικών που έχει καταγραφεί ποτέ στο συγκεκριμένο αεροδρόμιο.

Σύμφωνα με τις αρχές, οι μοναχοί επέστρεφαν από ταξίδι στην Ταϊλάνδη και στις αποσκευές τους εντοπίστηκαν πάνω από 5 κιλά κάνναβης στον καθένα. Οι ουσίες φέρεται να είχαν κρυφτεί σε βαλίτσες με ειδικά διαμορφωμένες κρύπτες και ψεύτικους πάτους.

🌏 SRI LANKA 🇱🇰 | Unos 22 monjes budistas fueron detenidos tras el hallazgo de 110 kg de cannabis ocultos en su equipaje.



Las autoridades lo han calificado como el mayor decomiso de este tipo de droga en la historia del Aeropuerto Internacional Bandaranaike. Asimismo, investigan… — XAlertNow (@xalertnow) April 29, 2026

Η επιχείρηση έγινε ύστερα από πληροφορίες που έλαβε η αστυνομία, οδηγώντας σε έναν εκτεταμένο έλεγχο στο αεροδρόμιο. Η συνολική αξία των κατασχεμένων ναρκωτικών εκτιμάται σε περισσότερα από 3,4 εκατομμύρια δολάρια.

Οι αρχές εξετάζουν πλέον το ενδεχόμενο οι συλληφθέντες να συνδέονται με οργανωμένα κυκλώματα διακίνησης ναρκωτικών στη χώρα. Παράλληλα, ερευνάται και ο ρόλος του ατόμου ή της ομάδας που φέρεται να κάλυψε τα έξοδα του ταξιδιού τους.

Η υπόθεση προκαλεί μεγάλη αίσθηση, καθώς είναι η πρώτη φορά που βουδιστές μοναχοί συλλαμβάνονται στο αεροδρόμιο για τέτοιου είδους αδίκημα. Οι κατηγορούμενοι αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον δικαστηρίου για την εξέλιξη της υπόθεσης.

Με πληροφορίες από bbc.com