Οι κάτοικοι στην πόλη Ούτζα στο Μαρόκο ξύπνησαν την Πέμπτη (8/1) και είδαν τα πάντα γύρω τους να έχουν καλυφθεί από το χιόνι, σε μία σπάνια στιγμή για την περιοχή, καθώς έχουν περάσει αρκετά χρόνια από την τελευταία φορά που συνέβη κάτι παρόμοιο.

Πρόκειται για μια πόλη στο βορειοανατολικό Μαρόκο, στα σύνορα με την Αλγερία, περίπου 60 χιλιόμετρα μακριά από την Μεσόγειο Θάλασσα. Σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, το φαινόμενο προκλήθηκε εξαιτίας ενός έντονου χαμηλού βαρομετρικού και από την εισβολή μίας ψυχρής αέριας μάζας, με την θερμοκρασία να φτάνει στο μηδέν, ακόμη και σε χαμηλό υψόμετρο.

Advertisement

Advertisement

Oujda, a city in eastern Morocco, was blanketed by snow on Thursday for the first time in 25 years, surprising residents and transforming streets into a winter scene.



Videos circulating on social media show cars and roads covered in white, as locals captured the unusual… pic.twitter.com/9rL5grXOfG — Roya News English (@RoyaNewsEnglish) January 8, 2026

Ειδικότερα, οι χιονοπτώσεις άρχισαν το βράδυ της Τρίτης, αφήνοντας περίπου δύο εκατοστά από χιόνι στο κέντρο της πόλης, ωστόσο έγιναν αρκετά εντονότερες τις επόμενες μέρες, με αποτέλεσμα αρκετές επαρχίες να ντυθούν στα λευκά. Παράλληλα, η Γενική Διεύθυνση Μετεωρολογίας ανακοίνωσε σήμερα ότι σε ορισμένες επαρχίες η θερμοκρασία θα φτάσει τους -8 βαθμούς.

Οι ίδιες καιρικές συνθήκες θα επηρεάσουν τις επαρχίες Τινγκίρ, Αλ Χαούζ, Σισάουα, Αζιλάλ, Μπενι Μελλάλ, Κενίφρα, Μιντέλτ, Μπουλεμάν και Σεφρού. Παρά το έντονο κρύο, οι κάτοικοι της περιοχής παραμένουν αισιόδοξοι και εκφράζουν την χαρά τους τόσο για το όμορφο θέαμα, όσο και για το γεγονός ότι η χιονόπτωση θα βοηθήσει την γεωργία της χώρας.