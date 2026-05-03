Ο Steven Pruitt είναι ένας από τους πιο εντυπωσιακούς αλλά και λιγότερο γνωστούς «πρωταγωνιστές» του διαδικτύου, καθώς έχει πραγματοποιήσει περισσότερες από 6 εκατομμύρια επεξεργασίες στη Wikipedia, επηρεάζοντας, σύμφωνα με εκτιμήσεις, περίπου το ένα τρίτο των αγγλικών λημμάτων της.

Ο ίδιος ξεκίνησε να συνεισφέρει το 2004, αρχικά με μικρές διορθώσεις και στη συνέχεια με δημιουργία πλήθους νέων άρθρων. Με τα χρόνια εξελίχθηκε στον πιο παραγωγικό editor της πλατφόρμας, έχοντας δημιουργήσει και δεκάδες χιλιάδες λήμματα από το μηδέν. Σύμφωνα με το BBC Science Focus, η δραστηριότητά του είναι τόσο εκτεταμένη που έχει «αγγίξει» εκατομμύρια σελίδες της Wikipedia, από ιστορικά θέματα μέχρι βιογραφίες και πολιτισμό.

Η συμβολή του δεν περιορίζεται μόνο στον όγκο των επεξεργασιών. Ο Pruitt έχει συμμετάσχει ενεργά σε προσπάθειες βελτίωσης της αξιοπιστίας της πλατφόρμας, ενώ έχει συμβάλει και στη μείωση του έμφυλου χάσματος στη Wikipedia, δημιουργώντας ή εμπλουτίζοντας εκατοντάδες βιογραφίες γυναικών.

Η πορεία του ξεκίνησε σχεδόν τυχαία, όταν ως φοιτητής ιστορίας της τέχνης άρχισε να επεξεργάζεται λήμματα από προσωπικό ενδιαφέρον. Με τον καιρό, η ενασχόλησή του εξελίχθηκε σε καθημερινή εθελοντική δραστηριότητα, με ώρες έρευνας και συγγραφής.

Η Wikipedia, όπως επισημαίνουν ακαδημαϊκές μελέτες, βασίζεται σε εκατοντάδες χιλιάδες εθελοντές παγκοσμίως, όμως η περίπτωση του Pruitt ξεχωρίζει λόγω της εξαιρετικά μεγάλης συνεισφοράς του και της συνέπειας για πάνω από δύο δεκαετίες.

Παρά τη διεθνή αναγνώριση, ο ίδιος παραμένει χαμηλού προφίλ, θεωρώντας τη δουλειά του ως μια μορφή «ψηφιακής βιβλιοθηκονομίας» και όχι προσωπικής προβολής. Έχει επίσης δηλώσει ότι στόχος του είναι η ελεύθερη πρόσβαση στη γνώση και η διαρκής βελτίωση της ποιότητας των πληροφοριών στο διαδίκτυο.

Η ιστορία του Steven Pruitt αναδεικνύει πώς ένας μόνο εθελοντής μπορεί να επηρεάσει τεράστιο κομμάτι της παγκόσμιας γνώσης, σε μια πλατφόρμα που βασίζεται στη συλλογική συμμετοχή και τη συνεργασία εκατομμυρίων ανθρώπων.

Με πληροφορίες από BBC Science Focus, arxiv.org