Ποιό ήταν το πιο διαβασμένο άρθρο στην Wikipedia για φέτος; Σύμφωνα με τον Guardian, οι χρήστες αναζήτησαν σχεδόν 45 εκατ. φορές, πληροφορίες για τον Τσάρλι Κερκ, τον αμφιλεγόμενο συνιδρυτή της οργάνωσης Turning Point USA και στενό φίλο του Ντόναλντ Τραμπ ο οποίος δολοφονήθηκε στις 10 Σεπτεμβρίου στη διάρκεια μιας πανεπιστημιακής συζήτησης.

Πάνω από το 40% των προβολών του πιο διαβασμένου λήμματος της αγγλόφωνης Wikipedia το 2025 προήλθε από χώρες εκτός ΗΠΑ, πιθανότατα γιατί δεν ήταν ιδιαίτερα γνωστός αν και ο θάνατός του προκάλεσε τεράστια συγκίνηση παγκοσμίως – σύμφωνα με τα δεδομένα του Ιδρύματος Wikimedia, του μη κερδοσκοπικού οργανισμού που λειτουργεί την ιστοσελίδα.

Το δεύτερο πιο διαβασμένο λήμμα ήταν το καθιερωμένο «θάνατοι της χρονιάς» με τη λίστα των αξιοσημείωτων θανάτων του 2024 η οποία έπεσε φέτος στη δεύτερη θέση. Στην τρίτη θέση βρέθηκε ο Εντ Γκιν, ο Αμερικανός κατά συρροή δολοφόνος που παρουσιάστηκε στην τρίτη σεζόν της σειράς Monster του Netflix.

Την πρώτη πεντάδα συμπλήρωσαν ακόμη δύο δημόσιες αμερικανικές προσωπικότητες: ο Ντόναλντ Τραμπ, στην όγδοη εμφάνισή του στη λίστα, και ο πρώτος Αμερικανός Πάπας, ο Λέων ΙΔ΄.

Λήμματα που σχετίζονται με ταινίες και τηλεόραση παραμένουν σταθερά στις κορυφαίες θέσεις, εν μέρει λόγω του φαινομένου «δεύτερης οθόνης» – οι χρήστες αναζητούν πληροφορίες στο κινητό ενώ παρακολουθούν κάποιο πρόγραμμα.

Οι ταινίες The sinners και Superman βρέθηκαν στο συνολικό top 10, ενώ η σειρά Adolenschence του του ήταν 17η, με τις προβολές να κορυφώνονται δέκα ημέρες μετά την κυκλοφορία της που έγινε viral.

Οι προβολές του λήμματος για το Severance, τη βραβευμένη σειρά του Apple TV, σχεδόν τριπλασιάστηκαν μεταξύ της πρώτης σεζόν το 2022 και της δεύτερης φέτος. Το Wikimedia υπογράμμισε επίσης τη δημοτικότητα των συνοπτικών περιλήψεων πλοκής για ταινίες και σειρές.

Η πολιτική των ΗΠΑ κάλυψε το ένα τέταρτο των 20 κορυφαίων λημμάτων, με την εντυπωσιακή πορεία του Ζοχράν Μάμντανι προς τη δημαρχία της Νέας Υόρκης να τον φέρνει στο top 10, ακριβώς κάτω από τον Έλον Μασκ. Ο YouTuber MrBeast μπήκε για πρώτη φορά στο top 20.

Οι πιο διαβασμένες σελίδες της Wikipedia το 2025

Charlie Kirk — 44,9 εκατ. προβολές

Deaths in 2025 — 42,5 εκατ.

Ed Gein — 31,2 εκατ.

Donald Trump — 25,1 εκατ.

Pope Leo XIV — 22,1 εκατ.

Elon Musk — 20,2 εκατ.

Zohran Mamdani — 20,1 εκατ.

Sinners (2025) — 18,2 εκατ.

Ozzy Osbourne — 17,8 εκατ.

Superman (2025) — 17 εκατ.

Pope Francis — 15,3 εκατ.

Severance — 13,9 εκατ.

United States — 13 εκατ.

Thunderbolts — 12,9 εκατ.

Weapons (2025) — 11,8 εκατ.

JD Vance — 11,6 εκατ.

Adolescence — 11,6 εκατ.

Mr Beast — 11,5 εκατ.

Cristiano Ronaldo — 10,8 εκατ.

The Fantastic Four: First Steps — 10,8 εκατ.