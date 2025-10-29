Όταν είσαι δισεκατομμυριούχος και λέγεσαι Έλον Μασκ, μπορείς εάν κάτι στο διαδίκτυο δεν σου αρέσει ή δεν ταιριάζει με την αισθητική και τις απόψεις σου, απλά να το διαγράψεις και να φτιάξεις το δικό σου.

Κάπως έτσι σκέφτηκε ο πολυμήχανος επιχειρηματίας και λάνσαρε πρόσφατα την Grokipedia. Τη δική του εκδοχή της Wikipedia, δημιουργώντας ένα εναλλακτικό οικοσύστημα πληροφοριών και μέσων ενημέρωσης διαμορφωμένο σύμφωνα με τις απόψεις του.

Τα άρθρα γράφονται στην Grokipedia είναι αποκλειστικά προιόντα τεχνητής νοημοσύνης Grok του Μασκ, ενώ ο ιστότοπος διατηρεί το μινιμαλιστικό στυλ, τη δομή σελίδων και το στυλ αναφοράς της Wikipedia, με την τεράστια διαφορά ότι είναι πολύ μικρότερη. Μέχρι στιγμής διαθέτει λίγο πάνω από 800.000 άρθρα, σε σύγκριση με τα περισσότερα από 7 εκατομμύρια της Wikipedia.

Κι ενώ ο καθένας μπορεί να γράψει και να επεξεργαστεί άρθρα της Wikipedia, δεν είναι σαφές εάν κάποιοι σχολούνται με τα άρθρα της Grokipedia καθώς οι χρήστες έχουν την επιλογή να στείλουν σχόλια εάν πιστεύουν ότι έχουν εντοπίσει κάποια αναλήθεια.

«Ο στόχος του Grok και του Grokipedia.com είναι η αλήθεια, όλη η αλήθεια και τίποτα άλλο.. Δεν θα είμαστε ποτέ τέλειοι, αλλά παρ’ όλα αυτά θα αγωνιστούμε για αυτόν τον στόχο», έγραψε ο Μασκ στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X, προσθέτοντας αργότερα ότι ελπίζει να στείλει αντίγραφα της Grokipedia «χαραγμένα σε ένα σταθερό οξείδιο σε τροχιά, στη Σελήνη και στον Άρη για να το διατηρήσουν για το μέλλον».

Πως παρουσιάζει η Grokipedia τον Μασκ

Ο Μασκ, έχει υιοθετήσει τις απόψεις πολλών συντηρητικών με τάση προς τα άκρα, ότι η Wikipedia «ελέγχεται από ακροαριστερούς ακτιβιστές». Για το λόγο αυτό στην δική του Grokipedia αποτυπώνει τις δικές του απόψεις σε βαθμό που πολλοί χρήστες έχουν ήδη επισημάνει έντονες διαφορές μεταξύ των άρθρων της Grokipedia και της Wikipedia, ξεκινώντας με άρθρα που αφορούν τον ίδιο τον Musk.

Η έκδοση της Wikipedia τον περιγράφει ως «πολωτική προσωπικότητα», ο οποίος έχει «επικριθεί για αντιεπιστημονικές και παραπλανητικές δηλώσεις, συμπεριλαμβανομένης της παραπληροφόρησης για την COVID-19 και την προώθηση θεωριών συνωμοσίας, και για την επιβεβαίωση αντισημιτικών, ρατσιστικών και τρανσφοβικών σχολίων». Το άρθρο σημειώνει την άνοδο της «ρητορικής μίσους και την εξάπλωση της παραπληροφόρησης» μετά την αγορά του Twitter το 2022 από τον Μασκ που το μετονόμασε σε X.

Αντίθετα, η έκδοση της Grokipedia αναφέρει ότι ο Μασκ «έχει επηρεάσει ευρύτερες συζητήσεις για την τεχνολογική πρόοδο, τη δημογραφική παρακμή και τις θεσμικές προκαταλήψεις». Αναφέρει ότι μετά την αγορά του Twitter, «έχει δώσει προτεραιότητα στις μεταρρυθμίσεις εποπτείας περιεχομένου εν μέσω επικρίσεων από παλαιά μέσα ενημέρωσης, που επιδεικνύουν συστηματικές αριστερές κλίσεις στην κάλυψη», επικαλούμενος ως πηγή την κατάταξη των δισεκατομμυριούχων του Forbes και όχι ένα συγκεκριμένο έγγραφο, άρθρο ή ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που υποστηρίζει τον ισχυρισμό.

Τι αναφέρει για τη δολοφονία Φλόιντ

Το άρθρο της Grokipedia για τον Τζορτζ Φλόιντ – του οποίου ο θάνατος κατά τη διάρκεια μιας σύλληψης το 2020 πυροδότησε πανεθνικές διαμαρτυρίες για την αστυνομική συμπεριφορά και τον ρατσισμό – ξεκινά περιγράφοντας τον Φλόιντ ως «έναν Αμερικανό με μακρύ ποινικό μητρώο, ο οποίος είχε καταδίκες για ένοπλη ληστεία, κατοχή ναρκωτικών και κλοπή», χρόνια πριν από τον θάνατό του.

Στο άρθρο της Wikipedia αναφέρεται ότι ο Φλόιντ ήταν ένας άνδρας «που δολοφονήθηκε από έναν λευκό αστυνομικό», ενώ οι διαδηλώσεις μετά το θάνατό του αναφέρονται στην Grokipedia, ως «εκτεταμένες πολιτικές αναταραχές… που προκάλεσαν ζημιές δισεκατομμυρίων δολαρίων σε περιουσιακά στοιχεία».

Όταν ο Μασκ ρωτήθηκε για τις αποκλίσεις ανάεσα στους δύο ιστότοπους, απάντησε λέγοντας ότι είναι «Ψέματα των Μέσων Ενημέρωσης».

Ο Μασκ δήλωσε χθες Τρίτη στο X, ότι η Grokipedia θα ενημερώνεται συνεχώς καθώς «όσο βελτιώνεται το Grok, θα βελτιώνεται και το Grokipedia. Ενσωματώνουμε τις αρχές της κριτικής σκέψης και της πειστικότητας στο Grok».