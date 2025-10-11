Το παιχνίδι ενός μικρού αγοριού στις ΗΠΑ, λίγο έλειψε να καταλήξει σε τραγωδία. Ο 7χρονος Λόγκαν έτρωγε μία καραμέλα την ώρα που έπαιζε με την μεγαλύτερη αδερφή του στο τραμπολίνο, στην αυλή του σπιτιού τους, όταν του σφήνωσε στο λαιμό, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να αναπνεύσει.

Τα δύο παιδιά βιντεοσκοπούσαν το παιχνίδι τους, όπου φαίνονται να το απολαμβάνουν και να χαμογελούν, μέχρι που ο 7χρονος σταμάτησε ξαφνικά να χοροπηδάει.

Advertisement

Advertisement

Το παιδί φαίνεται να κρατά το στήθος του και να προσπαθεί μάταια να πάρει αναπνοές, καθώς η καραμέλα έχει σφηνώσει στον λαιμό του. Η 10χρονη αδερφή του πήγε γρήγορα κοντά του, τον χτύπησε στην πλάτη και δίχως να χάσει πολύτιμο χρόνο εφάρμοσε την τεχνική Χάιμλιχ.

Τότε, η καραμέλα έφυγε από το στόμα του παιδιού, με τον Λόγκαν να σώζεται κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή.

Το βίντεο δόθηκε στη δημοσιότητα από την αστυνομία της Lavon, η οποία έδωσε τα εύσημα στη μικρή για την ψυχραιμία που επέδειξε και για τις γνώσεις της. Όπως έγινε γνωστό, η Λία είχε μάθει την τεχνική Χάιμλιχ μέσα από μαθήματα πρώτων βοηθειών για babysitting και από τη μητέρα της, που εργάζεται στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής.

Η μητέρα των παιδιών, Χέδερ Τζέιμς, δήλωσε στο NBC News: «Ήταν δύσκολο να δω το βίντεο. Όσο και αν πονάει η καρδιά μου να το βλέπω, είμαι τόσο περήφανη για αυτήν».

Η Χέδερ, που συμμετέχει στο τμήμα ειδικών προγραμμάτων του Αστυνομικού Τμήματος Lavon και διδάσκει μαθήματα διάσωσης, εξήγησε ότι βρισκόταν στην κουζίνα όταν συνέβη το περιστατικό. Η κόρη της έτρεξε αμέσως να την ενημερώσει, ενώ ο μικρός Λόγκαν, έχοντας συνειδητοποιήσει πόσο επικίνδυνη ήταν η στιγμή, «ορκίστηκε ότι δεν θα ξαναμπεί στο τραμπολίνο με καραμέλα στο στόμα».