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Αίσιο τέλος είχε η περιπέτεια ενός Αμερικανού ζευγαριού που επισκέφθηκαν το Κάπρι για τις καλοκαιρινές τους διακοπές. Κατά τη διάρκεια εκδρομής στη διάσημη Γαλάζια Σπηλιά, ένα από τα πιο γνωστά αξιοθέατα του νησιού, στο οποίο η πρόσβαση γίνεται μόνο με μικρές κωπήλατες βάρκες και όταν η θάλασσα είναι ήρεμη, η βάρκα στην οποία επέβαιναν προσέκρουσε σε βράχο και άρχισε να γεμίζει νερά.

Το περιστατικό, που σημειώθηκε πριν από λίγες ημέρες, καταγράφηκε σε βίντεο το οποίο δημοσίευσε στο TikTok η 49χρονη Αμερικανίδα travel creator Σέρινα Γουέλτς η οποία βρισκόταν στο Κάπρι μαζί με τον σύζυγό της για να γιορτάσουν την 25η επέτειο του γάμου τους.

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Όπως αναφέρει η Republica, κατά την είσοδο στη σπηλιά, η βάρκα χτύπησε σε βράχο και μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα γέμισε με νερό, προκαλώντας πανικό στους δύο τουρίστες. Η κατάσταση επιδεινώθηκε λόγω των δυσκολιών στην επικοινωνία με τον βαρκάρη, εξαιτίας της γλώσσας αλλά και της αναστάτωσης που επικρατούσε μεταξύ των οδηγών των υπόλοιπων σκαφών που βρίσκονταν μέσα στη σπηλιά.

Τελικά χρειάστηκε η επέμβαση μιας δεύτερης βάρκας, η οποία απομάκρυνε με ασφάλεια το ζευγάρι, ενώ η πρώτη συνέχιζε να βυθίζεται καθώς γέμιζε νερά.

«Αυτό που υποτίθεται ότι θα ήταν μια υπέροχη εμπειρία μετατράπηκε σε μια τρομακτική στιγμή», δήλωσε η 49χρονη.

«Η Γαλάζια Σπηλιά είναι ένα πανέμορφο μέρος που αξίζει να επισκεφθεί κανείς, όμως κρύβει και κινδύνους. Η κατάσταση έκτακτης ανάγκης αντιμετωπίστηκε σωστά και η ξεναγός μας ήταν πραγματικά εξαιρετική», πρόσθεσε.

Disavventura a lieto fine per una coppia di coniugi americani in visita a Capri. Durante un'escursione alla Grotta Azzurra, uno dei luoghi più celebri dell'isola, accessibile solo a bordo di piccole barche a remi e con mare calmo, l'imbarcazione su cui viaggiavano ha urtato una… pic.twitter.com/hpYV3D3NWv — Repubblica (@repubblica) July 23, 2026