Στην Αίγυπτο μεταβαίνει σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Χάκαν Φιντάν, για συνάντηση με τον ομόλογό του Μπαντρ Αμπντελάτι αλλά και τον πρόεδρο της Αιγύπτου Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι.

Σύμφωνα με το πρακτορείο Anadolu βασικό θέμα των επαφών Φιντάν στο Κάιρο θα είναι οι εξελίξεις στη Γάζα και οι συνομιλίες Χαμάς -Ισραήλ, με τη διαμεσολάβηση της Αιγύπτου, του Κατάρ και των ΗΠΑ, αλλά και οι εξελίξεις στη Βόρεια και Ανατολική Αφρική και στη ζώνη του Σαχέλ, με έμφαση στη Λιβύη.

Turkish foreign minister meets Egyptian president in Cairo https://t.co/FnifSqyiDI pic.twitter.com/931hg7eQLf — Anadolu English (@anadoluagency) August 9, 2025

Να σημειωθεί ότι Λιβύη και Τουρκία έχουν το 2025 τα 100 χρόνια της σύναψης διπλωματικών σχέσεων.

Η δεύτερη συνάντηση του Συμβουλίου Υψηλού Επιπέδου Στρατηγικής Συνεργασίας μεταξύ της Τουρκίας και της Αιγύπτου αναμένεται μέσα στο 2026, ενώ η πρώτη συνεδρίαση είχε πραγματοποιηθεί στην Άγκυρα στις 4 Σεπτεμβρίου 2024.