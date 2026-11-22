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Η Κυριακή 22 Νοεμβρίου κυλά στην Αττική με εναλλαγές νεφώσεων και ηλιοφάνειας, ενώ η θερμοκρασία φτάνει περίπου τους 20 βαθμούς Κελσίου. Η πιθανότητα βροχής παραμένει πολύ χαμηλή. Η νεότερη τοπική πρόγνωση δεν επιβεβαιώνει γενικευμένη κακοκαιρία στην περιοχή κατά την έναρξη της εβδομάδας.

Αθήνα και Αττική

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Το πρωί η θερμοκρασία κινείται γύρω στους 13–15 βαθμούς και το μεσημέρι αγγίζει τους 20. Το βράδυ αναμένονται ανοίγματα στον ουρανό. Τη Δευτέρα προβλέπεται σχεδόν ηλιοφάνεια, με μέγιστη θερμοκρασία 23 βαθμούς.

Θεσσαλονίκη και υπόλοιπη Ελλάδα

Η εξέλιξη του καιρού στη Θεσσαλονίκη, στη Βόρεια Ελλάδα, στα δυτικά και στα νησιά απαιτεί αναλυτικά τοπικά δελτία. Τα διαθέσιμα επιβεβαιωμένα δεδομένα της παρούσας ενημέρωσης αφορούν την Αττική και δεν επαρκούν για ασφαλή πανελλαδική εκτίμηση ανέμων, βροχοπτώσεων ή θερμοκρασιών.

Η πρόγνωση έως το Σάββατο

Δευτέρα 23 Νοεμβρίου

Σχεδόν ηλιοφάνεια στην Αττική, 14–23°C και πολύ μικρή πιθανότητα βροχής.

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Τρίτη 24 Νοεμβρίου

Σχεδόν ηλιοφάνεια, με πτώση της μέγιστης θερμοκρασίας στους 19°C και ελάχιστη γύρω στους 11°C.

Τετάρτη 25 Νοεμβρίου

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Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, 13–16°C.

Πέμπτη 26 Νοεμβρίου

Πρωινές νεφώσεις και στη συνέχεια ανοίγματα, 15–18°C. Αυξημένη πιθανότητα βροχής τη νύχτα.

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Παρασκευή 27 Νοεμβρίου

Πιθανές πρωινές μπόρες, με βελτίωση αργότερα. Θερμοκρασία 15–20°C.

Σάββατο 28 Νοεμβρίου

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Νεφώσεις και ήλιος, 12–20°C.

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Πηγή: Νεότερη τοπική μετεωρολογική πρόγνωση Αττικής, 22 Νοεμβρίου 2026, ώρα 07:40.