Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο καιρός παρουσιάζει σταδιακή βελτίωση μετά τις βροχές της Δευτέρας, με την Τρίτη να χαρακτηρίζεται από άνοδο της θερμοκρασίας και ηλιοφάνεια σε αρκετές περιοχές.

Ωστόσο, η ατμοσφαιρική αστάθεια επιμένει στη δυτική Ελλάδα, όπου αναμένονται νέες βροχοπτώσεις και τοπικές καταιγίδες από το απόγευμα της Τρίτης.

Οι επόμενες ημέρες θα συνοδευτούν από περαιτέρω άνοδο του υδραργύρου, καθιστώντας την Πέμπτη μία από τις πιο ήπιες ημέρες της εβδομάδας με θερμοκρασίες υψηλές για την εποχή.

Μια νέα μεταβολή του καιρού διαφαίνεται προς το τέλος της εβδομάδας, με πιθανές βροχές την Παρασκευή και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας την Κυριακή.

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Με βροχές σε αρκετές περιοχές ολοκληρώνεται η Δευτέρα 9 Νοεμβρίου, ενώ η Τρίτη 10 Νοεμβρίου αναμένεται να φέρει βελτίωση στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, χωρίς όμως να λείψουν τα φαινόμενα, κυρίως στη δυτική Ελλάδα.

Το χαρακτηριστικό του καιρού είναι η σταδιακή άνοδος της θερμοκρασίας, που θα γίνει περισσότερο αισθητή από την Τετάρτη και την Πέμπτη. Ωστόσο, η ατμοσφαιρική αστάθεια δεν απομακρύνεται οριστικά, καθώς νέες βροχές προβλέπονται στα δυτικά και τοπικά στο Αιγαίο.

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Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στο Ιόνιο, στην Ήπειρο και σε περιοχές της δυτικής ηπειρωτικής χώρας, όπου από το απόγευμα της Τρίτης αναμένεται νέα ενίσχυση των φαινομένων.

Δευτέρα βράδυ προς Τρίτη: Πού θα βρέξει

Το βράδυ της Δευτέρας οι νεφώσεις παραμένουν αυξημένες σε αρκετές περιοχές της Ελλάδας.

Στην Αττική σημειώνονται τοπικές βροχές και μπόρες, με τα φαινόμενα να περιορίζονται σταδιακά κατά τη διάρκεια της νύχτας. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα υποχωρήσει κοντά στους 11 με 12 βαθμούς τις βραδινές ώρες και χαμηλότερα κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός παραμένει νεφελώδης, με πρόσκαιρες βροχές και θερμοκρασία γύρω στους 11 με 12 βαθμούς.

Στη δυτική Ελλάδα και στα νησιά του Ιονίου διατηρείται η πιθανότητα βροχοπτώσεων, ενώ κατά τόπους η ορατότητα ενδέχεται να περιορίζεται εξαιτίας της υγρασίας.

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Η νύχτα δεν αναμένεται να έχει την ίδια ένταση φαινομένων παντού. Η εικόνα θα είναι διαφορετική από περιοχή σε περιοχή, με σταδιακή βελτίωση σε αρκετά ανατολικά ηπειρωτικά τμήματα.

Αθήνα και Αττική: Βελτίωση την Τρίτη

Η Τρίτη 10 Νοεμβρίου θα αρχίσει στην Αττική με νεφώσεις, αλλά η πιθανότητα βροχής θα είναι σαφώς μικρότερη σε σχέση με τη Δευτέρα.

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Κατά τη διάρκεια της ημέρας αναμένονται διαστήματα ηλιοφάνειας, κυρίως από τις πρωινές έως τις μεσημβρινές ώρες, ενώ αργότερα οι νεφώσεις θα αυξηθούν κατά τόπους.

Η θερμοκρασία στο λεκανοπέδιο θα κυμανθεί περίπου από 9 έως 20 βαθμούς Κελσίου, με τις χαμηλότερες τιμές στα βόρεια προάστια και τις υπήνεμες περιοχές.

Οι άνεμοι θα είναι γενικά ασθενείς και δεν αναμένεται να δημιουργήσουν ιδιαίτερα προβλήματα στις χερσαίες μετακινήσεις.

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Στην Κηφισιά, στην Εκάλη, στον Διόνυσο και στις υπόλοιπες βόρειες περιοχές της Αττικής η πρωινή ψύχρα θα είναι περισσότερο αισθητή.

Πειραιάς και παραλιακή Αττική

Στον Πειραιά, στο Φάληρο και κατά μήκος της παραλιακής ζώνης αναμένεται γενικά βελτιωμένος καιρός την Τρίτη.

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Οι νεφώσεις θα εναλλάσσονται με διαστήματα ηλιοφάνειας και η θερμοκρασία θα πλησιάσει τους 19 με 20 βαθμούς.

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Οι άνεμοι στον Σαρωνικό θα είναι κατά κανόνα ασθενείς έως μέτριοι.

Για τις ακτοπλοϊκές μετακινήσεις, ιδιαίτερα προς τις Κυκλάδες, συνιστάται πάντως ο έλεγχος των νεότερων ναυτικών προγνώσεων.

Θεσσαλονίκη: Συννεφιά και πιθανότητα νέας βροχής τη νύχτα

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Στη Θεσσαλονίκη η Τρίτη θα χαρακτηρίζεται από αρκετές νεφώσεις, αλλά και μικρά διαστήματα ηλιοφάνειας.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί περίπου από 10 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι θα είναι ασθενείς, ενώ η υγρασία θα παραμείνει αυξημένη, ιδιαίτερα τις πρωινές και νυχτερινές ώρες.

Προς αργά το βράδυ της Τρίτης και τις πρώτες ώρες της Τετάρτης υπάρχει πιθανότητα νέων τοπικών βροχών.

Στην ευρύτερη Κεντρική Μακεδονία η εικόνα θα είναι παρόμοια, με αρκετή συννεφιά και περιορισμένα φαινόμενα.

Υπόλοιπη Ελλάδα: Πού αναμένονται βροχές και καταιγίδες

Στη δυτική Ελλάδα, την Ήπειρο και τα νησιά του Ιονίου οι νεφώσεις θα είναι αυξημένες, με τοπικές βροχές κατά διαστήματα.

Κατά τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης τα φαινόμενα θα επηρεάζουν κυρίως περιοχές της δυτικής χώρας και νησιά του κεντρικού και ανατολικού Αιγαίου.

Από το απόγευμα αναμένεται νέα επιδείνωση στα Επτάνησα, ιδιαίτερα στην Κέρκυρα, στην Ήπειρο και σε τμήματα της δυτικής Ελλάδας. Δεν αποκλείονται τοπικές καταιγίδες, με τα φαινόμενα να συνεχίζονται σε ορισμένες περιοχές και την Τετάρτη.

Στη Μακεδονία και τη Θράκη θα επικρατήσουν νεφώσεις, με τοπικές βροχές κυρίως σε ορεινές περιοχές και πιθανή περιορισμένη ορατότητα τις πρωινές ώρες.

Στη Θεσσαλία και τη Στερεά Ελλάδα αναμένονται νεφώσεις με τοπικά ανοίγματα και πιθανότητα ασθενών βροχών, κυρίως στα ορεινά.

Στην Πελοπόννησο ο καιρός θα είναι κατά διαστήματα νεφελώδης, με πιθανότητα τοπικών βροχών στα ορεινά και κυρίως στα δυτικά.

Στις Κυκλάδες και στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου δεν αποκλείονται πρόσκαιρες βροχές.

Στην Κρήτη ο καιρός θα είναι γενικά ήπιος, με νεφώσεις και πιθανότητα τοπικών βροχών κυρίως στα ορεινά δυτικά τμήματα.

Θερμοκρασίες την Τρίτη σε όλη την Ελλάδα

Η θερμοκρασία αναμένεται να παρουσιάσει μικρή άνοδο σε αρκετές περιοχές.

Στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από 3 έως 13 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και τη Θράκη από 3 έως 14, στην Ήπειρο από 4 έως 18 και στη Θεσσαλία από 4 έως 16 βαθμούς.

Στα κεντρικά ηπειρωτικά και στην Πελοπόννησο οι μέγιστες θερμοκρασίες θα πλησιάσουν τους 19 βαθμούς.

Στην Κρήτη ο υδράργυρος θα φτάσει τους 21 βαθμούς, ενώ στα Επτάνησα θα κυμανθεί από 11 έως 18 βαθμούς.

Στα νησιά του βόρειου και βορειοανατολικού Αιγαίου οι μέγιστες θερμοκρασίες θα παραμείνουν χαμηλότερες, γύρω στους 14 βαθμούς.

Τετάρτη 11 Νοεμβρίου: Βελτίωση στα ανατολικά, επιμένουν τοπικές βροχές στα δυτικά

Η Τετάρτη αναμένεται να παρουσιάσει καλύτερη εικόνα στην Αθήνα και σε αρκετές περιοχές της ανατολικής χώρας.

Στην Αττική προβλέπονται μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας, με τη θερμοκρασία να φτάνει περίπου τους 21 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη θα υπάρχουν νεφώσεις και διαστήματα ηλιοφάνειας, με τη θερμοκρασία έως τους 18 βαθμούς.

Στα δυτικά, ιδιαίτερα στο Ιόνιο και την Ήπειρο, είναι πιθανό να συνεχιστούν τοπικές βροχές από το προηγούμενο εικοσιτετράωρο.

Η γενική τάση θα είναι η σταδιακή άνοδος της θερμοκρασίας.

Πέμπτη 12 Νοεμβρίου: Ακόμη πιο ζεστός καιρός

Η Πέμπτη αναμένεται να είναι μία από τις πιο ήπιες ημέρες της εβδομάδας.

Στην Αθήνα η θερμοκρασία ενδέχεται να φτάσει τους 22 βαθμούς, με διαστήματα ηλιοφάνειας και παροδικές νεφώσεις.

Στη Θεσσαλονίκη ο υδράργυρος θα πλησιάσει τους 21 βαθμούς.

Σε αρκετές περιοχές της χώρας η θερμοκρασία θα κινηθεί σε σχετικά υψηλά επίπεδα για την εποχή.

Οι νεφώσεις δεν θα απουσιάζουν, αλλά η γενική εικόνα θα είναι περισσότερο ανοιξιάτικη παρά χειμωνιάτικη.

Παρασκευή 13 Νοεμβρίου: Νέα πιθανότητα βροχών

Η Παρασκευή παρουσιάζει μεγαλύτερο μετεωρολογικό ενδιαφέρον.

Στην Αττική αυξάνεται η πιθανότητα τοπικών βροχών, κυρίως κατά τις πρωινές και μεσημβρινές ώρες.

Η θερμοκρασία θα παραμείνει σχετικά υψηλή, με μέγιστη τιμή κοντά στους 21 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται παροδικές νεφώσεις και διαστήματα ηλιοφάνειας, με θερμοκρασία έως τους 22 βαθμούς.

Για τη δυτική και βόρεια Ελλάδα χρειάζεται επανεκτίμηση της έντασης και της έκτασης των βροχοπτώσεων με τα νεότερα προγνωστικά στοιχεία.

Σάββατο 14 Νοεμβρίου: Ήπιος καιρός, αλλά όχι παντού

Το Σάββατο αναμένεται σχετικά ήπιος καιρός στην Αττική, με μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας.

Η θερμοκρασία στην Αθήνα μπορεί να φτάσει ακόμη και τους 23 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη η μέγιστη θερμοκρασία θα πλησιάσει τους 22 βαθμούς, με πιθανότητα πρόσκαιρων βροχών προς το απόγευμα.

Η εξέλιξη των φαινομένων στην υπόλοιπη χώρα θα χρειαστεί νεότερη επιβεβαίωση.

Κυριακή 15 Νοεμβρίου: Πτώση της θερμοκρασίας

Η προγνωστική τάση για την Κυριακή δείχνει αισθητή πτώση της θερμοκρασίας, ιδιαίτερα στη βόρεια Ελλάδα.

Στη Θεσσαλονίκη η μέγιστη θερμοκρασία ενδέχεται να περιοριστεί στους 13 βαθμούς, ενώ στην Αθήνα προβλέπεται να υποχωρήσει κοντά στους 18.

Στην Αττική αναμένονται νεφώσεις με διαστήματα ηλιοφάνειας, ενώ στη βόρεια Ελλάδα θα επικρατήσουν πιο ψυχρές συνθήκες.

Η συγκεκριμένη εκτίμηση έχει μεγαλύτερη αβεβαιότητα, καθώς αφορά πρόγνωση σχεδόν μίας εβδομάδας.

Άνεμοι και θάλασσες

Την Τρίτη στο Αιγαίο οι άνεμοι θα πνέουν γενικά από νότιες και νοτιοδυτικές διευθύνσεις, με εντάσεις 2 έως 4 μποφόρ.

Στο Ιόνιο θα επικρατήσουν αρχικά δυτικοί άνεμοι 2 έως 4 μποφόρ, οι οποίοι αργότερα θα στραφούν σε νότιους και νοτιοδυτικούς.

Δεν διαφαίνεται γενικευμένη επικράτηση θυελλωδών ανέμων την Τρίτη.

Ωστόσο, οι τοπικές καταιγίδες στη δυτική Ελλάδα μπορεί να προκαλέσουν πρόσκαιρη ενίσχυση των ανέμων και επιδείνωση των συνθηκών στις θαλάσσιες περιοχές όπου θα εκδηλωθούν.

Προειδοποιήσεις: Τι ισχύει για την Αττική και τη δυτική Ελλάδα

Για τη Δευτέρα 9 Νοεμβρίου έχει εκδοθεί κίτρινη προειδοποίηση της ΕΜΥ για τοπικά ισχυρές βροχές στην Αττική, με ισχύ έως τις 20:00.

Το προβλεπόμενο ύψος βροχής σε περιοχές που επηρεάζονται μπορεί να φτάσει τα 10 έως 30 χιλιοστά σε διάστημα 12 ωρών.

Αυτό συνεπάγεται κίνδυνο τοπικών πλημμυρικών προβλημάτων, περιορισμένης ορατότητας και δυσκολιών στην οδήγηση.

Για την Τρίτη απαιτείται προσοχή κυρίως στη δυτική Ελλάδα, όπου από το απόγευμα αναμένονται νέες βροχές και τοπικές καταιγίδες.

Δεν έχει επιβεβαιωθεί για την Τρίτη γενικευμένος κόκκινος συναγερμός ή νέα ενεργοποίηση Red Code από την Πολιτική Προστασία. Οι πολίτες πρέπει να παρακολουθούν τα επικαιροποιημένα δελτία της ΕΜΥ και τις ανακοινώσεις των αρμόδιων αρχών.

Το συμπέρασμα για τις επόμενες ημέρες

Ο καιρός περνά από τις βροχές της Δευτέρας σε μια περίοδο σταδιακής βελτίωσης και ανόδου της θερμοκρασίας.

Η Τρίτη θα είναι καλύτερη για την Αθήνα και τον Πειραιά, με τη Θεσσαλονίκη να διατηρεί περισσότερες νεφώσεις.

Η δυτική Ελλάδα παραμένει η περιοχή με τη μεγαλύτερη πιθανότητα νέων βροχοπτώσεων.

Η Τετάρτη και η Πέμπτη θα φέρουν υψηλότερες θερμοκρασίες, ενώ η Παρασκευή ενδέχεται να παρουσιάσει νέα αστάθεια.

Το Σάββατο διαφαίνεται σχετικά ζεστό για την εποχή, πριν από την πιθανή αισθητή πτώση της θερμοκρασίας την Κυριακή.

Ο Νοέμβριος, λοιπόν, συνεχίζει με διαδοχικές αλλαγές: βροχές, πρόσκαιρη βελτίωση, άνοδο της θερμοκρασίας και στη συνέχεια νέα ψυχρότερη μεταβολή.

Πηγές: Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ), Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών – meteo.gr, επικαιροποιημένα μετεωρολογικά δεδομένα 9 Νοεμβρίου 2026.