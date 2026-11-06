Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Φθινοπωρινές θερμοκρασίες και ισχυροί βοριάδες έως επτά μποφόρ επικρατούν στο Αιγαίο από την Παρασκευή, προκαλώντας αισθητή ψύχρα τις νυχτερινές και πρωινές ώρες σε πολλές περιοχές.

Το Σάββατο αναμένονται τοπικές ασθενείς βροχοπτώσεις σε τμήματα της ηπειρωτικής χώρας, ενώ την Κυριακή ο καιρός θα καταστεί ευνοϊκός για τη διεξαγωγή του Μαραθωνίου στην Αττική.

Από τη Δευτέρα αναμένεται νέα μεταβολή του καιρού με βροχές και πιθανές καταιγίδες να επηρεάζουν τα δυτικά, κεντρικά και βόρεια τμήματα της χώρας.

Οι ισχυροί άνεμοι στο Αιγαίο ενδέχεται να επηρεάσουν τα θαλάσσια δρομολόγια, απαιτώντας προσοχή στις μετακινήσεις με μικρά σκάφη κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου.

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Γράφει ο Γρηγόρης Γρηγορίου

Με φθινοπωρινές θερμοκρασίες, αισθητή ψύχρα τις νυχτερινές και πρωινές ώρες και ισχυρούς βοριάδες στο Αιγαίο εξελίσσεται ο καιρός από το βράδυ της Παρασκευής 6 Νοεμβρίου. Το Σάββατο θα επικρατήσουν κατά τόπους νεφώσεις και ασθενείς βροχές, χωρίς γενικευμένη κακοκαιρία, ενώ την Κυριακή, ημέρα διεξαγωγής του 43ου Αυθεντικού Μαραθωνίου της Αθήνας, οι συνθήκες στην Αττική αναμένονται κατά βάση ευνοϊκές για τους δρομείς. Από τα δυτικά, όμως, θα αρχίσει μια νέα μεταβολή, η οποία θα φέρει περισσότερες βροχές τη Δευτέρα.

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Παρασκευή 6 Νοεμβρίου: Τι καιρό θα κάνει το βράδυ

Στην Αθήνα και στον Πειραιά αναμένεται γενικά ξηρό βράδυ, με λίγες νεφώσεις, βοριά και θερμοκρασία που θα υποχωρήσει περίπου στους 9–11 βαθμούς. Στα βόρεια προάστια η ψύχρα θα είναι μεγαλύτερη.

Στη Θεσσαλονίκη οι νεφώσεις θα αραιώσουν, με θερμοκρασίες κοντά στους 9–11 βαθμούς μέσα στην πόλη. Στα ηπειρωτικά χρειάζεται προσοχή για τοπικές ομίχλες κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Σάββατο 7 Νοεμβρίου: Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Ελλάδα

Αθήνα – Αττική – Πειραιάς

Λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες, με μικρή πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί περίπου από 9–10 έως 15–16 βαθμούς. Βόρειοι-βορειοανατολικοί άνεμοι 4–5 μποφόρ, περισσότερο αισθητοί στα ανατολικά.

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Σε Κηφισιά, Εκάλη, Διόνυσο και Πάρνηθα η πρωινή ψύχρα θα είναι μεγαλύτερη.

Θεσσαλονίκη

Λίγες νεφώσεις, με πιθανότητα πρωινής ομίχλης. Θερμοκρασία περίπου 7 έως 13–15 βαθμούς και άνεμοι αρχικά βορειοδυτικοί 3–4 μποφόρ.

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Υπόλοιπη Ελλάδα

Τοπικές ασθενείς βροχές κυρίως στη Θεσσαλία, στη Μαγνησία, στη βόρεια Εύβοια, στην ανατολική Στερεά και σε τμήματα της Πελοποννήσου. Πιθανότητα λίγων χιονοπτώσεων στα ορεινά, πάνω από τα 1.500–1.600 μέτρα.

Στη Μακεδονία και τη Θράκη το θερμόμετρο θα φτάσει κυρίως στους 12–16 βαθμούς, ενώ στα δυτικά, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα κατά τόπους στους 19–21 βαθμούς. Στο Αιγαίο οι βοριάδες θα φτάσουν τοπικά τα 7 μποφόρ.

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Κυριακή 8 Νοεμβρίου: Ο καιρός του Αυθεντικού Μαραθωνίου

Για τους χιλιάδες δρομείς που θα ξεκινήσουν από τον Μαραθώνα στις 08.30, η πρόγνωση είναι σχετικά ευνοϊκή. Η θερμοκρασία στην εκκίνηση εκτιμάται στους 7–10 βαθμούς και το μεσημέρι θα πλησιάσει τους 14–15 βαθμούς.

Η πιθανότητα βροχής είναι μικρή. Οι βόρειοι και βορειοανατολικοί άνεμοι όμως θα απαιτούν προσοχή στα εκτεθειμένα σημεία της διαδρομής.

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Οι συμμετέχοντες πρέπει να φροντίσουν να διατηρηθούν ζεστοί πριν από την εκκίνηση, να ενυδατώνονται κανονικά και να αλλάξουν τα βρεγμένα ρούχα μετά τον τερματισμό.

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Στην υπόλοιπη χώρα θα αρχίσει μεταβολή από το Ιόνιο και τα δυτικά, με βροχές και πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων.

Δευτέρα 9 Νοεμβρίου: Επιστρέφουν οι βροχές

Περισσότερες βροχές αναμένονται στο Ιόνιο και στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά. Στα δυτικά υπάρχει πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων.

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Στην Αθήνα προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις και πιθανότητα παροδικών βροχών, κυρίως από το μεσημέρι και έπειτα.

Στη Θεσσαλονίκη υπάρχει πιθανότητα βροχής το μεσημέρι ή το απόγευμα, με θερμοκρασίες κοντά στους 13 βαθμούς.

Τρίτη 10 Νοεμβρίου: Πρόσκαιρη βελτίωση στα νότια

Στην Αττική αναμένονται διαστήματα με νεφώσεις και ανοίγματα του καιρού, με πιθανές ασθενείς βροχές νωρίς και θερμοκρασία περίπου 18–20 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη παραμένει πιθανότητα πρόσκαιρων βροχών, με μέγιστη θερμοκρασία 15–16 βαθμούς. Σε δυτικές και βόρειες περιοχές ενδέχεται να εκδηλωθούν σποραδικά φαινόμενα.

Τετάρτη 11 Νοεμβρίου: Η τάση της πρόγνωσης

Στην Αθήνα η θερμοκρασία μπορεί να φτάσει τους 19–21 βαθμούς, με εναλλαγές ηλιοφάνειας και νεφώσεων και πιθανότητα τοπικής απογευματινής μπόρας.

Στη Θεσσαλονίκη είναι πιθανές πρωινές βροχές και στη συνέχεια βελτίωση, με θερμοκρασία κοντά στους 16–17 βαθμούς.

Για την υπόλοιπη Ελλάδα η κατανομή των βροχών παραμένει πιο αβέβαιη και χρειάζεται επικαιροποίηση.

Προειδοποιήσεις – Άνεμοι – Ακτοπλοΐα

Το κύριο σημείο προσοχής για το Σαββατοκύριακο είναι οι ισχυροί βοριάδες στο Αιγαίο, τοπικά έως 7 μποφόρ. Η ένταση αυτή μπορεί να επηρεάσει μικρά σκάφη και ορισμένα θαλάσσια δρομολόγια, χωρίς να συνεπάγεται αυτομάτως γενικό απαγορευτικό απόπλου.