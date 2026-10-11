Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Οργανωμένη μεταβολή του καιρού αναμένεται την Κυριακή 11 Οκτωβρίου 2026, με μέτωπο βροχών και καταιγίδων να κινείται από το Ιόνιο προς τα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά τμήματα.

Τα ισχυρότερα φαινόμενα προβλέπονται αρχικά στα δυτικά, ενώ στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη οι βροχοπτώσεις εκτιμάται ότι θα εκδηλωθούν κυρίως από το μεσημέρι έως το απόγευμα.

Από την Τρίτη η κατάσταση μεταβάλλεται περαιτέρω με ενίσχυση των βοριάδων και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας σε όλη τη χώρα.

Η αστάθεια με τοπικές βροχές αναμένεται να διατηρηθεί έως και την Πέμπτη, με τις προγνώσεις για τις επόμενες ημέρες να παρουσιάζουν αυξημένο βαθμό αβεβαιότητας.

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Η Κυριακή 11 Οκτωβρίου 2026 φέρνει οργανωμένη μεταβολή του καιρού. Μέτωπο βροχών και καταιγίδων κινείται από το Ιόνιο και τη δυτική Ελλάδα προς τα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά, με ενδεχόμενο έντονων φαινομένων το πρωί στα δυτικά. Στην Αθήνα η πιθανότητα βροχής αυξάνεται μετά το μεσημέρι, ενώ στη Θεσσαλονίκη οι βροχές και οι καταιγίδες εντοπίζονται κυρίως από το μεσημέρι έως το απόγευμα. Από την Τρίτη ενισχύονται οι βοριάδες και υποχωρεί αισθητά η θερμοκρασία.

Οι πρώτες και ενδεχομένως ισχυρότερες βροχοπτώσεις αναμένονται στα νησιά του Ιονίου, στην Ήπειρο και στη δυτική Στερεά. Στο πεδίο της αυξημένης προσοχής βρίσκονται η Κέρκυρα, η Λευκάδα, η Κεφαλονιά και η Ζάκυνθος, καθώς και περιοχές των Ιωαννίνων, της Άρτας, της Πρέβεζας και της Αιτωλοακαρνανίας. Μέχρι το μεσημέρι δεν αποκλείονται τοπικά έντονες καταιγίδες, με πιθανότητα χαλαζόπτωσης, κυρίως στα δυτικά.

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Στη συνέχεια οι βροχές επεκτείνονται στη δυτική και κεντρική Μακεδονία, στη Θεσσαλία, στη Στερεά Ελλάδα, στην Πελοπόννησο, στην Εύβοια και στις Σποράδες. Ενδεικτικά, πιθανότητα φαινομένων υπάρχει σε Πιερία, Ημαθία, Πέλλα, Σέρρες, Τρίκαλα, Καρδίτσα, Φθιώτιδα, Αχαΐα και Ηλεία. Η ένταση δεν θα είναι ίδια σε κάθε πόλη ή νομό. Στη Θράκη και στα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου τα φαινόμενα είναι πιθανότερα αργά το βράδυ ή τη νύχτα.

Αθήνα και Αττική: Μετά το μεσημέρι οι μπόρες

Στην Αθήνα η ημέρα ξεκινά με λίγες νεφώσεις, οι οποίες θα πυκνώσουν σταδιακά. Από το απόγευμα αυξάνεται η πιθανότητα τοπικών βροχών και πρόσκαιρης καταιγίδας, χωρίς να είναι βέβαιο ότι θα επηρεαστούν εξίσου όλες οι συνοικίες. Η εκτίμηση του meteo.gr δίνει θερμοκρασία 19–26°C και νοτιοδυτικούς ανέμους 4–5 μποφόρ. Άλλη αποτύπωση της πρόγνωσης της ΕΜΥ δίνει 17–25°C, με νότιους ανέμους 4–5 μποφόρ. Πρόκειται για διαφορά μεταξύ προγνωστικών πηγών, όχι για παρατηρημένη θερμοκρασία.

Για την Αττική έχει δημοσιευτεί κίτρινη προειδοποίηση για καταιγίδες την Κυριακή, με χρονικό παράθυρο 15:00–21:00. Η ισχύς και η γεωγραφική έκτασή της πρέπει να επανελέγχονται από την ΕΜΥ, καθώς οι προειδοποιήσεις επικαιροποιούνται.

Θεσσαλονίκη: Βροχές και πιθανή πρόσκαιρη καταιγίδα

Στη Θεσσαλονίκη οι νεφώσεις θα αυξηθούν γρήγορα και αναμένονται βροχές, με μεγαλύτερη πιθανότητα από τις μεσημβρινές έως τις απογευματινές ώρες. Υπάρχει ενδεχόμενο πρόσκαιρα ισχυρής καταιγίδας στην πόλη ή στην ευρύτερη περιφέρεια. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 3–5 μποφόρ, με νότιες συνιστώσες στον Θερμαϊκό. Το meteo.gr εκτιμά 18–26°C στο κέντρο, ενώ άλλη δημοσιευμένη πρόγνωση δίνει 15–23°C και τα νεότερα μοντέλα πόλης περίπου 16–21°C. Η απόκλιση δείχνει αυξημένη αβεβαιότητα στην ημερήσια μέγιστη.

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Κρήτη, Κυκλάδες και Δωδεκάνησα

Στις Κυκλάδες θα υπάρχουν παροδικές νεφώσεις, με περισσότερα σύννεφα προς το απόγευμα. Στην Κρήτη αναμένονται διαστήματα ηλιοφάνειας και νεφώσεις, με μικρότερη πιθανότητα τοπικής βροχής αργά τη νύχτα. Στα Δωδεκάνησα ο καιρός θα είναι συγκριτικά ηπιότερος, με αραιές νεφώσεις και διαστήματα ηλιοφάνειας. Ενδεικτικές θερμοκρασίες: Κυκλάδες 18–24°C, Κρήτη 16–26°C, Δωδεκάνησα 18–26°C.

Άνεμοι και θαλάσσιες συνθήκες

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Την Κυριακή στα πελάγη επικρατούν νότιοι ή νοτιοδυτικοί άνεμοι 4–5 και τοπικά 6 μποφόρ. Στο Ιόνιο προβλέπεται σταδιακή στροφή σε δυτικούς και βορειοδυτικούς, ενώ στο κεντρικό Αιγαίο οι ριπές ενδέχεται να ενισχυθούν πρόσκαιρα. Η θαλάσσια μετακίνηση με μικρά σκάφη απαιτεί προσοχή, ιδιαίτερα κοντά σε καταιγίδες. Δεν τεκμηριώνεται γενική απαγόρευση απόπλου: για κάθε δρομολόγιο απαιτείται έλεγχος των ανακοινώσεων του λιμεναρχείου και του μεταφορέα.

Δευτέρα 12 Οκτωβρίου: Βροχές κυρίως βορειοανατολικά

Η αστάθεια παραμένει, με βροχές και σποραδικές καταιγίδες κυρίως στη Μακεδονία, στη Θράκη και στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου. Στην υπόλοιπη χώρα είναι πιθανές τοπικές βροχές, αλλά από το απόγευμα προβλέπονται διαστήματα βελτίωσης. Οι άνεμοι στρέφονται βαθμιαία σε δυτικούς–βορειοδυτικούς 4–5 μποφόρ και στα νότια τοπικά έως 6. Στην Αθήνα η ενδεικτική θερμοκρασία είναι 16–23°C, με πιθανότητα ασθενών βροχών, και στη Θεσσαλονίκη 15–22°C, με βροχές κατά διαστήματα.

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Τρίτη 13 Οκτωβρίου: Βοριάδες και αισθητή πτώση

Η πιο καθαρή αλλαγή της εβδομάδας αφορά την Τρίτη. Προβλέπονται βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε ηπειρωτικές περιοχές, στις Σποράδες, στην Εύβοια, στην Κρήτη, στις Κυκλάδες και στην ανατολική νησιωτική χώρα. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 5–6 και τοπικά στο βόρειο Αιγαίο και στο βόρειο Ιόνιο τα 7 μποφόρ. Οι ενδεικτικές θερμοκρασίες υποχωρούν στην Αθήνα στους 13–18°C και στη Θεσσαλονίκη στους 13–17°C. Η τοπική ένταση των φαινομένων παραμένει υπό επανεκτίμηση.

Τετάρτη 14 Οκτωβρίου: Διατηρείται το φθινοπωρινό σκηνικό

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Τα διαθέσιμα προγνωστικά μοντέλα διατηρούν την πιθανότητα βροχών στην Αττική και στη βόρεια Ελλάδα. Για την Αθήνα η τρέχουσα ενδεικτική εκτίμηση είναι 11–13°C και για τη Θεσσαλονίκη 11–17°C. Οι τιμές αυτές είναι μοντελοποιημένες και παρουσιάζουν μεγαλύτερη αβεβαιότητα από την πρόγνωση της Κυριακής. Ειδικά η έκταση των βροχών και η ένταση των βοριάδων θα πρέπει να επανελεγχθούν.

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Πέμπτη 15 Οκτωβρίου: Τοπικές βροχές, χαμηλές θερμοκρασίες

Η τάση παραμένει σχετικά ψυχρή, με πιθανότητα ασθενών βροχοπτώσεων σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ενδεικτικά, τα μοντέλα δίνουν 12–15°C στην Αθήνα και 12–19°C στη Θεσσαλονίκη. Για την υπόλοιπη χώρα δεν υπάρχει ακόμη επαρκώς τεκμηριωμένη λεπτομερής κατανομή φαινομένων ανά νομό για να παρουσιαστεί ως βέβαιη.

Παρασκευή 16 Οκτωβρίου: Πιθανή πρόσκαιρη βελτίωση

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Για την Παρασκευή διαφαίνεται τάση περιορισμού των βροχών και περισσότερων ανοιγμάτων του καιρού στις δύο μεγάλες πόλεις. Οι ενδεικτικές θερμοκρασίες διαμορφώνονται στην Αθήνα σε 11–18°C και στη Θεσσαλονίκη σε 14–22°C. Η πρόγνωση αυτής της ημέρας έχει χαμηλότερη αξιοπιστία και μπορεί να μεταβληθεί αισθητά.

Προειδοποιήσεις και βαθμός βεβαιότητας

Με υψηλότερη βεβαιότητα εκτιμάται η κυριακάτικη διέλευση των βροχών από τα δυτικά προς τα ανατολικά και η επιδείνωση στη δυτική Ελλάδα. Με μέτρια βεβαιότητα προβλέπεται η ενίσχυση των βοριάδων και η πτώση της θερμοκρασίας την Τρίτη. Οι ακριβείς θερμοκρασίες και οι περιοχές βροχής από Τετάρτη έως Παρασκευή έχουν χαμηλότερη βεβαιότητα. Προσοχή απαιτείται σε υπόγειες διαβάσεις, χειμάρρους και ορεινές διαδρομές όταν εκδηλώνονται ισχυρές καταιγίδες.

Το δελτίο συντάχθηκε με στοιχεία διαθέσιμα το πρωί της Κυριακής 11 Οκτωβρίου 2026. Οι θερμοκρασίες της Κυριακής παρατίθενται από δημοσιευμένες προγνώσεις ΕΜΥ/meteo.gr και οι αριθμητικές εκτιμήσεις Δευτέρας–Παρασκευής για Αθήνα και Θεσσαλονίκη από το τρέχον μοντέλο πόλης του MeteoNavigator. Οι προγνώσεις δεν αποτελούν μετρήσεις και μπορούν να αλλάξουν.

Πηγές και διαρκής ενημέρωση

ΕΜΥ – επίσημες προγνώσεις και προειδοποιήσεις

Meteo.gr – δελτίο Κυριακής 11/10

MeteoNavigator – Αθήνα, πρόγνωση 14 ημερώνMeteoNavigator – Θεσσαλονίκη, πρόγνωση 14 ημερών