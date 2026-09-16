Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Τα φαινόμενα αστάθειας περιορίζονται σταδιακά από το βράδυ της Τετάρτης, με τον καιρό να παρουσιάζει σημαντική βελτίωση στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας την Πέμπτη.

Η Κρήτη παραμένει στο επίκεντρο της προσοχής λόγω πιθανών ισχυρών βροχοπτώσεων, γεγονός που οδήγησε στο κλείσιμο του φαραγγιού της Σαμαριάς για την Πέμπτη.

Οι θερμοκρασίες θα σημειώσουν μικρή άνοδο τις επόμενες ημέρες, φτάνοντας τοπικά στους 30 βαθμούς Κελσίου, ενώ ο καιρός θα παραμείνει αίθριος έως και τις αρχές της επόμενης εβδομάδας.

Οι βόρειοι άνεμοι θα διατηρήσουν ένταση στο Αιγαίο, ενώ προγνωστικά στοιχεία δείχνουν πιθανή αλλαγή του καιρού και πτώση της θερμοκρασίας από την ερχόμενη Τρίτη.

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Η πρώτη φθινοπωρινή ανάσα των τελευταίων ημερών αρχίζει να υποχωρεί. Από το βράδυ της Τετάρτης 16 Σεπτεμβρίου προς την Πέμπτη τα φαινόμενα περιορίζονται σταδιακά, ενώ την Πέμπτη στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας επιστρέφουν η ηλιοφάνεια και οι υψηλότερες θερμοκρασίες.

Η προσοχή, ωστόσο, παραμένει στραμμένη προς τα νότια και ιδιαίτερα την Κρήτη, όπου οι βροχές και οι καταιγίδες δεν έχουν ολοκληρώσει τον κύκλο τους. Η πρόγνωση για την περιοχή των Χανίων οδήγησε μάλιστα στο κλείσιμο του φαραγγιού της Σαμαριάς για την Πέμπτη λόγω του κινδύνου ισχυρών βροχοπτώσεων.

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Τετάρτη βράδυ προς Πέμπτη

Κατά τη διάρκεια της νύχτας η εικόνα βελτιώνεται στις περισσότερες περιοχές της ηπειρωτικής Ελλάδας. Οι βροχές που επηρέασαν κυρίως δυτικά και νότια υποχωρούν, ενώ τα σημαντικότερα φαινόμενα μετατοπίζονται προς το νότιο Αιγαίο και την Κρήτη.

Στην Κρήτη χρειάζεται αυξημένη προσοχή, καθώς τοπικά είναι πιθανές ισχυρές βροχές και καταιγίδες, ιδιαίτερα στα δυτικά τμήματα.

Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου

Η Πέμπτη θα είναι σαφώς καλύτερη ημέρα για το μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Προβλέπονται μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας, με λίγες τοπικές νεφώσεις.

Στην Κρήτη και ενδεχομένως στα Δωδεκάνησα θα υπάρχουν περισσότερες νεφώσεις και τοπικές βροχές, με τα φαινόμενα να εξασθενούν σταδιακά. Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή άνοδο και στα ηπειρωτικά κατά τόπους θα πλησιάσει τους 29 με 30 βαθμούς.

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Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Στην Αθήνα αναμένεται αίθριος καιρός. Η ΕΜΥ δίνει για την Πέμπτη θερμοκρασία περίπου από 17 έως 27 βαθμούς, χωρίς ουσιαστική πιθανότητα βροχής.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται επίσης γενικά καλός καιρός, με ηλιοφάνεια και λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κινηθεί σε ευχάριστα επίπεδα για την εποχή.

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Άνεμοι και θάλασσες

Οι άνεμοι θα στραφούν κυρίως σε βόρειες διευθύνσεις, με μεγαλύτερη ένταση στο Αιγαίο. Οι συνθήκες στις θάλασσες χρειάζονται παρακολούθηση κυρίως στα νότια πελάγη και γύρω από την Κρήτη, όπου τα υπολείμματα της αστάθειας μπορούν να συνοδευτούν πρόσκαιρα από ενισχυμένους ανέμους.

Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου

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Ο καιρός σταθεροποιείται ακόμη περισσότερο. Ηλιοφάνεια στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, λίγες νεφώσεις και νέα μικρή άνοδος της θερμοκρασίας. Στην Αθήνα η ΕΜΥ προβλέπει έως περίπου 28 βαθμούς. (Emy)

Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου

Καλοκαιρινή εικόνα για τα μέσα Σεπτεμβρίου, με αρκετή ηλιοφάνεια και περιορισμένη αστάθεια. Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε σχετικά υψηλά επίπεδα, ενώ οι βόρειοι άνεμοι θα συνεχίσουν να επηρεάζουν κυρίως το Αιγαίο.

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Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου

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Η θερμοκρασία παρουσιάζει τάση περαιτέρω ανόδου σε αρκετές περιοχές. Τοπικά στα ηπειρωτικά ο υδράργυρος μπορεί να κινηθεί κοντά ή και πάνω από τους 30 βαθμούς, με τον καιρό γενικά αίθριο.

Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου

Η εβδομάδα ξεκινά με καλές καιρικές συνθήκες και αρκετή ηλιοφάνεια. Οι θερμοκρασίες παραμένουν υψηλές για την εποχή, χωρίς να διαφαίνεται, με τα σημερινά δεδομένα, κάποια γενικευμένη κακοκαιρία.

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Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου – πιθανή αλλαγή

Από την Τρίτη εμφανίζονται ενδείξεις για αισθητή πτώση της θερμοκρασίας. Επειδή όμως βρισκόμαστε αρκετές ημέρες μπροστά, η ένταση και η έκταση αυτής της μεταβολής θα πρέπει να επιβεβαιωθούν από τα επόμενα προγνωστικά στοιχεία.

Προειδοποιήσεις

Το βασικό σημείο προσοχής για την Πέμπτη παραμένει η Κρήτη και ιδιαίτερα τα δυτικά τμήματα του νησιού. Το κλείσιμο του φαραγγιού της Σαμαριάς αποτελεί χαρακτηριστική ένδειξη της σοβαρότητας με την οποία αντιμετωπίζονται οι προβλεπόμενες βροχοπτώσεις στην περιοχή.

Στην υπόλοιπη Ελλάδα η εικόνα είναι πολύ καλύτερη: η αστάθεια απομακρύνεται και ο Σεπτέμβριος επιστρέφει, τουλάχιστον για μερικές ημέρες, σε πιο ήπιες και αρκετά ηλιόλουστες συνθήκες.