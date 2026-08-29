Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Αυγούστου χαρακτηρίζεται από ισχυρούς βόρειους ανέμους που φτάνουν τοπικά τα οκτώ μποφόρ και συνοδεύονται από πολύ ισχυρές ριπές.

Η ένταση των ανέμων σε συνδυασμό με την ξηρασία αυξάνουν κατακόρυφα τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών σε πολλές περιοχές της χώρας.

Η Πολιτική Προστασία κήρυξε κατάσταση συναγερμού κατηγορίας πέντε για την Κρήτη, τη Ρόδο και την Κάρπαθο, ενώ υψηλός παραμένει ο κίνδυνος σε Αττική, Εύβοια και νησιά του Αιγαίου.

Απαγορεύεται αυστηρά κάθε υπαίθρια δραστηριότητα που μπορεί να προκαλέσει σπινθήρα ή φλόγα, με τις αρχές να συνιστούν εγρήγορση και άμεση ειδοποίηση σε περίπτωση εντοπισμού εστίας.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Αυγούστου έρχεται με μελτέμι σε πλήρη ένταση, αισθητή υποχώρηση της πολύ μεγάλης ζέστης κυρίως στα ανατολικά και έναν συνδυασμό ξηρασίας και ισχυρών ανέμων που εκτοξεύει τον κίνδυνο πυρκαγιάς.

Η ΕΜΥ προβλέπει σήμερα βοριάδες 5–7 μποφόρ στα ανατολικά και τοπικά 8 μποφόρ στα νοτιοανατολικά, ενώ το Εθνικό Αστεροσκοπείο/meteo προειδοποιεί ότι οι ριπές θα είναι πολύ ισχυρότερες: πάνω από 100 χλμ./ώρα στην Κρήτη και 110–120 χλμ./ώρα στην ανατολική Κρήτη. Στο νοτιοανατολικό Αιγαίο μπορούν να φτάσουν τα 90 χλμ./ώρα και περίπου τα 70 χλμ./ώρα από τη Λέσβο και νοτιότερα, αλλά και σε Εύβοια, ανατολική Στερεά, Αττική και Πελοπόννησο. (meteo.gr)

Advertisement

Advertisement

Σάββατο: Η ημέρα των θυελλωδών βοριάδων

Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Πρόσκαιρες νεφώσεις αναμένονται στα ηπειρωτικά και δεν αποκλείονται τοπικοί όμβροι, κυρίως στα ορεινά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Στα δυτικά οι άνεμοι θα είναι κυρίως νότιοι 4–5 μποφόρ, ενώ στα ανατολικά βόρειοι 5–7 και στα νοτιοανατολικά τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία υποχωρεί στα ανατολικά και νότια, χωρίς όμως να εγκαταλείπει εντελώς το καλοκαιρινό σκηνικό. (Emy)

Αθήνα: Ηλιοφάνεια, ισχυρός βοριάς και αισθητή ανακούφιση σε σχέση με τις προηγούμενες πολύ ζεστές ημέρες.

Θεσσαλονίκη: Καλός γενικά καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις και πιθανότητα αστάθειας στην ευρύτερη περιοχή.

Κόκκινος συναγερμός για φωτιές – Πού έχουμε κατηγορία 5

Advertisement

Εδώ βρίσκεται η σημαντικότερη προειδοποίηση της ημέρας. Η Πολιτική Προστασία έχει θέσει σε Red Code Αττική μαζί με Κύθηρα, Λακωνία, Λέσβο, Χίο, Σάμο, Ικαρία, Νότιο Αιγαίο, Κρήτη και Εύβοια. Ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς προειδοποίησε ότι η σημερινή ημέρα αναμένεται «ιδιαίτερα δύσκολη», ζητώντας πλήρη ανάπτυξη και αυξημένη επιφυλακή των δυνάμεων. (Υπουργείο Κλίματος και Πολιτικής Προστασίας)

Σε κατάσταση συναγερμού – κατηγορία κινδύνου 5 βρίσκονται ολόκληρη η Κρήτη και, στο Νότιο Αιγαίο, η Ρόδος και η Κάρπαθος.

Στην κατηγορία 4 – πολύ υψηλός κίνδυνος βρίσκονται Αττική και Κύθηρα, Εύβοια, Λέσβος, Χίος, Σάμος, Ικαρία, Κυκλάδες, Κάλυμνος, Κως και Λακωνία. (Υπουργείο Κλίματος και Πολιτικής Προστασίας)

Advertisement

Απαγορεύεται κάθε εργασία ή δραστηριότητα που μπορεί να δημιουργήσει σπινθήρα ή φλόγα: καύση κλαδιών, δισκοπρίονα, συγκολλήσεις και υπαίθριες ψησταριές. Η Πολιτική Προστασία υπενθυμίζει ότι η καύση αγρών απαγορεύεται κατά την αντιπυρική περίοδο. (Υπουργείο Κλίματος και Πολιτικής Προστασίας)

Θάλασσες: Προσοχή στο Αιγαίο

Οι συνθήκες για μικρά σκάφη και θαλάσσιες μετακινήσεις χρειάζονται ιδιαίτερη προσοχή. Το Αιγαίο θα είναι ταραγμένο έως πολύ ταραγμένο, ιδιαίτερα στα νοτιοανατολικά, όπου οι άνεμοι φτάνουν τα 8 μποφόρ. Τοπικά οι πολύ ισχυρές ριπές μπορεί να κάνουν τις πραγματικές συνθήκες δυσκολότερες από εκείνες που υποδηλώνει μόνο η μέση ένταση του ανέμου. (meteo.gr)

Advertisement

Κυριακή: Παραμένει το μελτέμι – Τοπικές μπόρες στα ηπειρωτικά

Την Κυριακή ο καιρός θα παραμείνει γενικά αίθριος. Το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις στα ηπειρωτικά και αναμένονται όμβροι, κυρίως στα δυτικά, ενώ στα ορεινά υπάρχει πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων.

Στα δυτικά οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3–4 μποφόρ. Στα ανατολικά οι βοριάδες θα εξακολουθήσουν με 4–6 και τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή άνοδο στα ανατολικά. (Emy)

Advertisement

Δευτέρα: Ο Αύγουστος αποχαιρετά με ζέστη και τοπική αστάθεια

Advertisement

Την τελευταία ημέρα του Αυγούστου ο καιρός θα είναι κατά βάση αίθριος. Το μεσημέρι και το απόγευμα θα εμφανιστούν νεφώσεις στα ηπειρωτικά, κυρίως στα ορεινά, με τοπικούς όμβρους. Στα ορεινά της Κεντρικής Μακεδονίας δεν αποκλείεται μεμονωμένη καταιγίδα.

Οι βοριάδες στα ανατολικά θα διατηρηθούν στα 4–6 και τοπικά 7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ηπειρωτικά. (Emy)

Τρίτη: Με ήλιο και βοριάδες μπαίνει ο Σεπτέμβριος

Advertisement

Με γενικά αίθριο καιρό αναμένεται να ξεκινήσει ο Σεπτέμβριος στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Πρόσκαιρες νεφώσεις θα αναπτυχθούν στα ηπειρωτικά τις θερμές ώρες της ημέρας, κυρίως στα ορεινά, όπου δεν αποκλείονται λίγοι τοπικοί όμβροι.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα εξακολουθήσουν να πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, γενικά 4–6 μποφόρ, διατηρώντας αυξημένη την προσοχή για όσους ταξιδεύουν με μικρά σκάφη. Η θερμοκρασία δεν αναμένεται να παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή, παραμένοντας σε καλοκαιρινά επίπεδα.

Τετάρτη: Καλοκαιρινή εικόνα με το μελτέμι να επιμένει

Η Τετάρτη διατηρεί την εικόνα παρατεταμένου καλοκαιριού, με πολλή ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές και λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά κατά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Στο Αιγαίο το μελτέμι θα εξακολουθήσει να αποτελεί το βασικό χαρακτηριστικό, με βόρειους ανέμους που τοπικά θα φτάνουν τα 5–6 μποφόρ. Οι θερμοκρασίες θα παραμείνουν σχετικά υψηλές για την εποχή, χωρίς όμως να διαφαίνεται, με τα σημερινά δεδομένα, κάποιο νέο έντονο κύμα ζέστης.

Η επιμονή των βοριάδων και η ξηρότητα της βλάστησης σημαίνουν ότι ο κίνδυνος πυρκαγιάς θα εξακολουθήσει να χρειάζεται καθημερινή παρακολούθηση, ιδιαίτερα σε ανατολική και νότια Ελλάδα.

Το βασικό μήνυμα του Σαββατοκύριακου

Δεν είναι τόσο η θερμοκρασία που χρειάζεται σήμερα τη μεγαλύτερη προσοχή, όσο ο άνεμος και ο κίνδυνος πυρκαγιάς. Με ριπές που στην ανατολική Κρήτη προβλέπεται να αγγίξουν ακόμη και τα 120 χλμ./ώρα, μία μικρή εστία μπορεί να αποκτήσει πολύ γρήγορα επικίνδυνες διαστάσεις.

Και η οδηγία είναι ξεκάθαρη: καμία φωτιά στην ύπαιθρο και άμεση ειδοποίηση στο 199 ή στο 112 μόλις εντοπιστεί καπνός ή πυρκαγιά.