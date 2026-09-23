Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η χώρα μεταβαίνει από το καλοκαίρι στο φθινόπωρο, με αισθητή πτώση της θερμοκρασίας και έντονα καιρικά φαινόμενα που επηρέασαν κυρίως τη Θεσσαλία, τη Μαγνησία, τη Χαλκιδική, την Εύβοια και τις Σποράδες.

Η κακοκαιρία υποχωρεί σταδιακά, ενώ για την Πέμπτη και την Παρασκευή προβλέπονται ηπιότερες συνθήκες με ενισχυμένους βοριάδες στο Αιγαίο, οι οποίοι απαιτούν προσοχή στις ακτοπλοϊκές μετακινήσεις.

Το Σάββατο αναμένονται πιθανές τοπικές βροχές στην Αττική, ενώ η Κυριακή και η αρχή της επόμενης εβδομάδας παρουσιάζουν βελτιωμένη εικόνα με ήπιες θερμοκρασίες σε ολόκληρη τη χώρα.

Οι πολίτες οφείλουν να παρακολουθούν τις επικαιροποιημένες προγνώσεις, καθώς οι φθινοπωρινές μεταβολές ενδέχεται να τροποποιήσουν την κατανομή των βροχοπτώσεων και την ένταση των ανέμων τις επόμενες ημέρες.

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Η Ελλάδα περνά από το καλοκαίρι στο φθινόπωρο, με τη μεταβολή του καιρού να γίνεται ιδιαίτερα αισθητή μέσα σε λίγες ώρες. Οι υψηλές θερμοκρασίες των προηγούμενων ημερών έδωσαν τη θέση τους σε βροχές, καταιγίδες, ενισχυμένους ανέμους και αισθητή δροσιά.

Η Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου χαρακτηρίστηκε από βροχοπτώσεις σε ανατολικές και νότιες περιοχές, ενώ η θερμοκρασία στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη περιορίστηκε κοντά στους 22 βαθμούς. Από το απόγευμα άρχισε σταδιακή βελτίωση.

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Τετάρτη βράδυ προς Πέμπτη: Υποχωρούν τα φαινόμενα

Κατά τη διάρκεια της νύχτας, από την Τετάρτη 23 προς την Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου, η γενική τάση είναι η εξασθένηση της κακοκαιρίας που επηρέασε τη χώρα.

Οι περιοχές που είχαν δεχθεί σημαντικές βροχοπτώσεις χρειάζονται ιδιαίτερη προσοχή, κυρίως όπου έχουν συγκεντρωθεί νερά ή έχουν παρουσιαστεί προβλήματα στο οδικό δίκτυο.

Η μεταβολή των προηγούμενων ημερών είχε επηρεάσει ιδιαίτερα τη Θεσσαλία, τη Μαγνησία, τη Χαλκιδική, την Εύβοια και τις Σποράδες, με κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες.

Η νύχτα θα είναι αισθητά πιο δροσερή σε σχέση με εκείνες που προηγήθηκαν της κακοκαιρίας, ιδιαίτερα στα ηπειρωτικά και στις περιοχές με μεγαλύτερο υψόμετρο.

Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου: Η εικόνα σε ολόκληρη τη χώρα

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Η Πέμπτη αναμένεται να αποτελέσει ημέρα μετάβασης προς πιο ήπιες καιρικές συνθήκες.

Στην ανατολική και νότια ηπειρωτική Ελλάδα η θερμοκρασία θα παραμείνει σε χαμηλότερα επίπεδα από εκείνα της αρχής της εβδομάδας.

Στη δυτική Ελλάδα, στην Πελοπόννησο και στα νησιά του Ιονίου, η εικόνα θα είναι περισσότερο φθινοπωρινή τις πρωινές ώρες, με τη θερμοκρασία να παρουσιάζει διακυμάνσεις ανάλογα με την περιοχή.

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Στα νησιά του Αιγαίου οι βοριάδες εξακολουθούν να αποτελούν σημαντικό στοιχείο της πρόγνωσης, ιδιαίτερα για όσους σχεδιάζουν θαλάσσιες μετακινήσεις.

Αθήνα και Αττική: Δροσερή νύχτα και θερμοκρασία κοντά στους 25 βαθμούς

Στην Αθήνα, μετά τις βροχές της Τετάρτης, η Πέμπτη αναμένεται να είναι ηπιότερη.

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Η θερμοκρασία στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής θα κινηθεί περίπου στους 24-26 βαθμούς τις θερμότερες ώρες της ημέρας, ενώ νωρίς το πρωί η αίσθηση της δροσιάς θα είναι εντονότερη, κυρίως στα βόρεια προάστια.

Για την Αίγινα, ενδεικτικά, η πρόγνωση του meteo.gr δίνει μέγιστη θερμοκρασία 25 βαθμών την Πέμπτη και 27 την Παρασκευή.

Θεσσαλονίκη: Από τους 15 στους 24 βαθμούς

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Στη Θεσσαλονίκη η Πέμπτη θα ξεκινήσει με δροσιά, καθώς η ελάχιστη θερμοκρασία προβλέπεται κοντά στους 15 βαθμούς.

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Το μεσημέρι ο υδράργυρος αναμένεται να φτάσει τους 24 βαθμούς.

Η Παρασκευή προβλέπεται με θερμοκρασία από 17 έως 23 βαθμούς, ενώ το Σάββατο η ελάχιστη θα υποχωρήσει στους 13 και η μέγιστη θα φτάσει τους 24 βαθμούς.

Άνεμοι και θάλασσες: Προσοχή στις μετακινήσεις στο Αιγαίο

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Η ενίσχυση των βορείων ανέμων αποτέλεσε ένα από τα χαρακτηριστικά της μεταβολής του καιρού αυτή την εβδομάδα.

Στις Κυκλάδες η ηλιοφάνεια αναμένεται να παραμείνει βασικό χαρακτηριστικό, αλλά οι ενισχυμένοι βοριάδες και η αισθητή δροσιά θα θυμίζουν ότι το φθινόπωρο έχει πλέον αρχίσει.

Όσοι πρόκειται να ταξιδέψουν με πλοίο, ιδιαίτερα προς Κυκλάδες και Δωδεκάνησα, χρειάζεται να ελέγχουν την τελευταία πρόγνωση ανέμων και τις ανακοινώσεις των ακτοπλοϊκών εταιρειών.

Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου: Περισσότερη ηλιοφάνεια

Η Παρασκευή αναμένεται να κυλήσει με ηπιότερες καιρικές συνθήκες σε αρκετές περιοχές της χώρας.

Στην Αθήνα η θερμοκρασία θα κινηθεί κοντά στους 24-25 βαθμούς, με γενικά αίθριο καιρό και αραιές νεφώσεις. Στη Θεσσαλονίκη ο υδράργυρος θα φτάσει περίπου τους 23 βαθμούς.

Η θερμοκρασία θα παραμείνει σε φθινοπωρινά επίπεδα, χωρίς επιστροφή στην έντονη ζέστη που χαρακτήρισε την αρχή της εβδομάδας.

Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου: Πιθανότητα τοπικών βροχών

Το Σάββατο χρειάζεται περισσότερη προσοχή, καθώς τα διαθέσιμα προγνωστικά στοιχεία δείχνουν πιθανότητα τοπικών βροχών στην Αττική.

Για το κέντρο της Αθήνας προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις και πιθανή βροχή το μεσημέρι ή το απόγευμα, με θερμοκρασία κοντά στους 24 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 24 βαθμούς.

Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου: Βελτίωση και ήπιες θερμοκρασίες

Η Κυριακή αναμένεται να παρουσιάσει βελτιωμένη εικόνα στην Αττική, με διαστήματα ηλιοφάνειας και παροδικές νεφώσεις.

Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει περίπου τους 24-27 βαθμούς, ανάλογα με την περιοχή και την εξέλιξη της συννεφιάς.

Στη Θεσσαλονίκη η μέγιστη προβλέπεται στους 25 βαθμούς, ενώ η ελάχιστη κοντά στους 16.

Για τις Κυκλάδες, η τάση παραμένει προς την ηλιοφάνεια, με αυξημένες νεφώσεις κατά διαστήματα.

Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου: Η τελευταία εβδομάδα του μήνα

Η νέα εβδομάδα φαίνεται να ξεκινά με σχετικά ήπιες θερμοκρασίες.

Στην Αθήνα η θερμοκρασία αναμένεται κοντά στους 25 βαθμούς, με ηλιοφάνεια σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία.

Στη Θεσσαλονίκη η μέγιστη προβλέπεται επίσης στους 25 βαθμούς, ενώ η ελάχιστη θα βρίσκεται κοντά στους 18.

Η πρόγνωση για τις επόμενες ημέρες θα χρειαστεί επικαιροποίηση, καθώς οι φθινοπωρινές μεταβολές μπορούν να αλλάξουν την κατανομή των βροχοπτώσεων και την ένταση των ανέμων.

Το συμπέρασμα: Φθινόπωρο με διαλείμματα καλοκαιριού

Η τελευταία εβδομάδα του Σεπτεμβρίου επιβεβαιώνει τη μετάβαση από το καλοκαίρι στο φθινόπωρο.

Μετά την έντονη ζέστη, η χώρα γνώρισε αισθητή πτώση της θερμοκρασίας και σημαντικές βροχοπτώσεις. Η Πέμπτη και η Παρασκευή φέρνουν σταδιακή βελτίωση, το Σάββατο διατηρεί πιθανότητες τοπικής αστάθειας και η Κυριακή παρουσιάζει πιο ήπια εικόνα.

Για την καθημερινότητα, αυτό σημαίνει ότι ένα ελαφρύ μπουφάν τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι πλέον χρήσιμο, ιδιαίτερα στη βόρεια Ελλάδα.

Για τις θαλάσσιες μετακινήσεις, η ένταση των ανέμων παραμένει παράγοντας που πρέπει να ελέγχεται πριν από κάθε αναχώρηση.

Και για όσους σχεδιάζουν εκδρομή το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Σεπτεμβρίου, η Κυριακή εμφανίζει, με τα σημερινά δεδομένα, ευνοϊκότερη εικόνα για αρκετές περιοχές.

Πηγές πρόγνωσης: ΕΜΥ και meteo.gr – Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών